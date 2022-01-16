Những lời khuyên giúp xông mũi họng cho bé hiệu quả

Máy xông mũi họng là thiết bị biến thuốc dạng lỏng thành dạng sương mù mịn để hít vào phổi, thường được sử dụng với trẻ nhỏ vì chúng không cần thực hiện quá nhiều thao tác để dùng.

Trẻ không hợp tác khi xông mũi họng có thể không dùng đúng liều lượng thuốc

Một đứa trẻ đang khóc có vẻ sẽ hít thở sâu hơn, điều này có thể khiến cha mẹ nghĩ rằng trẻ sẽ hít thuốc sâu hơn khi khóc. Thực tế không như vậy. Khóc là một lần thở ra dài sau đó hít vào rất nhanh để lấy lại hơi. Hầu như không có loại thuốc nào đi đến phổi được khi trẻ đang khóc.

Hầu hết các máy xông mũi họng đều được trang bị mặt nạ và ống ngậm. Trẻ đeo mặt nạ và thở bình thường trong 5 đến 10 phút cho đến khi hết thuốc. Theo các chuyên gia, nếu trẻ không đứng yên và không hợp tác có thể không dùng đúng liều lượng thuốc. Nếu mặt nạ cách xa mặt 1,27 cm, một nửa lượng thuốc sẽ không đến phổi, nếu tăng khoảng cách đó lên 2,54 cm thì 80% lượng thuốc bị mất.

Đối với trẻ sơ sinh, bạn có thể sử dụng máy xông mũi họng khi con bạn đang ngủ hoặc con bạn có thể hợp tác khi được bế. Nhưng đối với trẻ lớn hơn và trẻ mới biết đi thì chúng có thể sợ hãi bởi chiếc mặt nạ che mặt và chắc chắn không chịu ngồi yên.

Hầu như không có loại thuốc nào đi đến phổi được khi trẻ đang khóc

Những lời khuyên giúp bé xông mũi họng hiệu quả

-Hãy biến việc xông mũi họng thành một phần thói quen hàng ngày của trẻ. Sử dụng thiết bị vào cùng một thời điểm (hoặc nhiều lần) mỗi ngày, để con bạn biết điều gì sẽ xảy ra.

-Nếu con bạn sợ mặt nạ, bạn có thể nói về việc đó là “mặt nạ phi công” hoặc “mặt nạ siêu nhân”. Bạn có thể mở một video về phi công hoặc phi hành gia và sử dụng một số biệt ngữ như “khởi động động cơ của bạn” trước khi bật máy xông mũi họng. Bạn cũng có thể mua mặt nạ hình rồng và các động vật khác.

-Cho phép trẻ trang trí máy xông mũi họng bằng các nhãn dán.

-Thử cho trẻ ngồi trên ghế cao. Nếu điều đó không hiệu quả, con bạn có thể thích ngồi trong lòng bạn hơn.

-Làm cho thời gian con bạn phải ngồi yên càng vui càng tốt. Đọc truyện, hát các bài hát hoặc chơi một số đồ chơi đặc biệt chỉ có trong thời gian sử dụng máy xông mũi họng.

Hãy cho bé sử dụng máy xông mũi họng kết hợp cùng các hoạt động nhẹ nhàng khác

-Cùng nhau xem một DVD hoặc video ngắn.

-Nếu con bạn đủ lớn, hãy khuyến khích con đeo mặt nạ, giữ ống và bật máy.

-Khen ngợi con hoàn thành tốt công việc.

-Sử dụng máy xông mũi họng dành riêng cho trẻ có hình dáng dễ thương như động vật.

Một số lưu ý quan trọng khác khi xông mũi họng cho trẻ

-Điều quan trọng là làm theo các hướng dẫn để đưa ra phương pháp điều trị chính xác theo quy định.

-Những trẻ không hợp tác, không giữ chặt khẩu trang hoặc ống ngậm trên mặt, hoặc khóc trong khi điều trị có thể không nhận được liều lượng thuốc thích hợp. Điều này có thể làm cho cơn hen suyễn dễ bùng phát hơn.

-Giữ cho trẻ vui vẻ và bình tĩnh là điều quan trọng để điều trị thành công bằng máy xông mũi họng.

-Nếu không có kỹ thuật nào trong số này hiệu quả, hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa.

Có loại máy xông mũi họng nào có hình dáng dễ thương dành riêng cho trẻ không?

Máy Xông Mũi Họng là cửa hàng chuyên cung cấp các loại máy xông khí dung cho người lớn và cả trẻ em. Máy xông khí dung Philips Sami The Seal đang được bán tại cửa hàng là thiết bị hỗ trợ điều trị hen suyễn cho trẻ được rất nhiều ba mẹ lựa chọn bởi hình dáng dễ thương và thu hút, giúp trẻ thực hiện quá trình xông mũi họng dễ dàng và hiệu quả hơn.

Máy xông khí dung Philips Sami The Seal là sản phẩm được hãng Philips Respironics thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em nhỏ tuổi với kiểu dáng hình chú hải cẩu dễ thương, mang đến cho con sự thân thiện và an toàn khi điều trị bệnh, không gây sợ hãi khiến bé khó chịu.

Máy xông khí dung Philips Sami The Seal

Thiết bị hoạt động nhờ vào hệ thống nén khí tiên tiến tạo thuốc dạng hơi sương kết hợp điều trị với hệ thống khuếch tán, giúp phân phối thuốc nhanh hơn và rút ngắn thời gian điều trị. Chỉ với 6 phút điều trị, trẻ sẽ nhận được đủ lượng thuốc chỉ định, thiết bị sẽ giảm thiểu tối đa sự hao mòn trong quá trình sử dụng thường xuyên và hỗ trợ cung cấp lượng khí phù hợp với chất lượng cao.

Ngoài thân máy được thiết kế hình chú hải cẩu đáng yêu, mặt nạ hít cũng được dán hình chú rùa xinh xắn, làm bằng chất liệu mềm mại, giúp bé dễ dàng sử dụng một cách thoải mái

Lưu ý: Liều lượng, thời gian xông thuốc và loại thuốc dùng để xông phải tuân thủ tuyệt đối chỉ dẫn của bác sĩ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Thông thường, mỗi lần xông không nên lâu hơn 15 phút. Khi xông thuốc, cần ngồi thẳng và thoải mái. Nếu phải điều trị tại giường, hãy kê gối để tạo thành tư thế ngồi thẳng.