Tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời mà đai kéo giãn cột sống cổ mang lại

Kéo cột sống cổ là một phương pháp điều trị phổ biến cho chứng đau cổ và các chấn thương liên quan. Nó được coi là một phương pháp điều trị thay thế cho chứng đau cổ, giúp mọi người tránh phải dùng thuốc hoặc phẫu thuật. Nó có thể được sử dụng như một phần của liệu pháp vật lý trị liệu tại nhà.

Các thiết bị kéo giãn đốt sống cổ sẽ kéo căng nhẹ cổ để giảm áp lực lên cột sống bằng cách kéo hoặc tách các đốt sống. Nó được cho là vừa có hiệu quả cao vừa có tác dụng nhanh.

+ Hỗ trợ điều trị các triệu chứng của đau cổ

Thiết bị kéo giãn cột sống cổ điều trị các triệu chứng khác nhau của đau cổ. Đai kéo giãn cột sống cổ làm giảm đáng kể cơn đau và cứng, đồng thời tăng tính linh hoạt của cổ. Đai kéo giãn cột sống cổ làm giảm đáng kể cơn đau ngay sau khi điều trị và đặc biệt thuyên giảm rõ rệt theo thời gian sử dụng.

+ Làm phẳng đĩa đệm bị phồng

Nó cũng được sử dụng để điều trị và làm phẳng các đĩa đệm bị phồng hoặc thoát vị. Đai kéo giãn cột sống cổ có thể làm giảm đau do khớp, bong gân và co thắt, được sử dụng để điều trị chấn thương cổ, dây thần kinh bị chèn ép và thoái hóa đốt sống cổ.

Đai kéo giãn cột sống cổ hỗ trợ điều trị rất tốt cho các bệnh lý về cổ

+ Thư giãn các cơ và khớp xung quanh cổ

Các thiết bị kéo đốt sống cổ hoạt động bằng cách kéo giãn các đốt sống và các cơ để giảm áp lực và cơn đau. Tạo không gian giữa các đốt sống giúp giảm bớt sự chèn ép và cho phép các cơ thư giãn. Điều này giúp kéo căng các cơ và khớp xung quanh cổ, mang đến bạn cảm giác dễ chịu và thoải mái.

+ Kết hợp thực hiện các hoạt động thường ngày khi dùng đai

Đai kéo giãn cột sống cổ cải thiện tính di động, phạm vi chuyển động và sự liên kết. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình một cách dễ dàng hơn, giúp tiết kiệm thời gian và tăng sự thoải mái trong khi sử dụng.

Đai kéo giãn cột sống cổ Alphay JQAH-3 - Phương pháp trị liệu vật lý an toàn cho người đau cứng cổ

Đau cứng cổ, đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm cổ,… nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ trở thành mãn tính, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đai kéo giãn cột sống cổ JQAH-3 là phương pháp trị liệu vật lý an toàn để hỗ trợ các vấn đề đau cổ do nhiều nguyên nhân bằng phương pháp kéo giãn cột sống.

Một số ưu điểm nổi bật của Đai kéo giãn cột sống cổ Alphay JQAH-3

- Tác dụng: Giảm áp lực lên cột sống cổ, giảm chèn ép dây thần kinh, giảm đau mỏi vai gáy; hỗ trợ điều trị đau cổ, hỗ trợ thoát vị đĩa đệm và chèn ép dây thần kinh.

- Giảm các cơn đau một cách hiệu quả mà không cần dùng thuốc.

- Hồi phục và bảo vệ đường cong tự nhiên của đốt sống cổ.

- Các túi khí được thiết kế thông minh vừa kéo giãn cột sống vừa nâng đỡ nhẹ nhàng.

- Lực kéo giãn mạnh vừa đủ để hỗ trợ làm giảm cơn đau.

- Thoải mái sử dụng trong nhiều tư thế đứng, ngồi.

- Bạn cũng có thể sử dụng đai trong khi di chuyển và vận động nhẹ.

- Chất liệu cao cấp an toàn cho người dùng.

- Thiết kế đơn giản, trọng lượng vừa phải, tiện lợi để bạn sử dụng ở nhiều nơi.

- Cách sử dụng đơn giản, phù hợp nhiều đối tượng người dùng.

Đai kéo giãn cột sống cổ Alphay JQAH-3 đang được bán tại cửa hàng Đai Lưng Cột Sống với giá ưu đãi chỉ 2.560.000Đ. Liên hệ đặt hàng ngay: (028) 7309.44.99 - 0985 9999 29.