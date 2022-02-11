Nụ cười rạng rỡ nhờ biết cách sử dụng máy tăm nước hiệu quả

Tùy thuộc vào nhãn hiệu máy tăm nước , bạn có thể chọn một số đầu tia khác nhau để kiểm soát cách nước chảy ra. Một số đầu tia được thiết kế dành riêng cho các dụng cụ chỉnh nha hoặc bệnh nướu răng để giúp việc dùng thiết bị hiệu quả hơn.

Khi tìm kiếm máy tăm nước, hãy đánh giá các tùy chọn đầu tăm hoặc hỏi nha sĩ loại đầu tăm nào tốt nhất cho bạn. Đầu tia bạn chọn có thể là một công cụ giúp cho việc dùng máy tăm nước có tác động mạnh nhất có thể khi loại bỏ mảng bám và làm sạch xung quanh các thiết bị chỉnh nha hoặc phục hình răng.

Điều quan trọng là thay thế các đầu tăm nước theo khuyến nghị để đảm bảo hiệu quả tối đa cho thiết bị. Tùy thuộc vào thương hiệu máy tăm nước và đầu tia cụ thể bạn sử dụng, các khuyến nghị thay thế có thể khác nhau.

Chọn cài đặt áp suất phù hợp

Sử dụng cài đặt áp suất thích hợp cho máy tăm nước có thể tạo ra sự khác biệt về hiệu quả. Áp lực phù hợp đặc biệt quan trọng đối với những người sử dụng máy tăm nước để kiểm soát mảng bám sau bệnh nướu răng và phục hình răng cố định như mão răng và cầu răng.

Hầu hết các máy tăm nước đều có một vài cài đặt áp suất khác nhau để bạn lựa chọn. Một số thương hiệu khuyên bạn nên bắt đầu với cài đặt thấp nhất và sau đó tăng lên theo sở thích hoặc cài đặt mà nha sĩ đề xuất theo thời gian.

Chọn cài đặt áp suất máy tăm nước phù hợp với tình trạng răng miệng sẽ giúp bạn làm sạch hiệu quả

Sử dụng hàng ngày để có kết quả tốt nhất

Lý tưởng nhất là bạn nên dùng máy tăm nước mỗi ngày một lần để có kết quả tốt nhất, cho dù bạn đang sử dụng chỉ nha khoa thông thường. Sử dụng máy tăm nước hàng ngày giúp loại bỏ mảng bám có thể tích tụ giữa các kẽ răng, xung quanh các dụng cụ chỉnh nha cố định và phục hình răng. Chỉ mất vài phút để dùng máy tăm nước, vì vậy hãy biến bước này thành một phần trong thói quen chăm sóc răng miệng để có sức khỏe răng miệng tối ưu.

Luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Khi điều chỉnh với máy tăm nước, hãy đảm bảo làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để giúp bạn có được tác động nhiều nhất từ ​​việc làm sạch răng bằng máy tăm nước. Như mọi khi, dùng máy tăm nước không bao giờ thay thế cho việc đánh răng hoặc thăm khám nha khoa thường xuyên, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng thiết bị này như một phần của thói quen chăm sóc răng miệng thay vì thay thế hoàn toàn cho các biện pháp làm sạch và bảo vệ răng miệng khác.

Máy tăm nước cầm tay Roaman W10 sử dụng 4 đầu tia phù hợp mọi nhu cầu chăm sóc răng miệng

Áp lực tia nước mạnh từ Máy tăm nước cầm tay Roaman W10 với xung lực 1600 lần phun/phút sẽ loại bỏ đến 99,99% mảnh vụn thức ăn, làm sạch sâu kẽ răng và những vị trí mà chỉ nha khoa hay bàn chải thường khó tiếp cận. Đặc biệt, sản phẩm có 4 đầu tăm đi kèm, phù hợp với mọi sở thích và nhu cầu chăm sóc răng miệng của mỗi người: Đầu tia cổ điển, đầu tia túi nha chu, đầu tia chỉnh nha, đầu tia làm sạch lưỡi.

Máy tăm nước cầm tay Roaman W10 cải tiến với 2 màu sắc đẹp mắt cho bạn lựa chọn: màu xanh bạc hà và màu hồng. Thiết kế thân máy có đường gân giúp bạn dễ dàng cầm nắm sản phẩm và không bị trượt. Máy rất nhỏ gọn, vì thế rất tiện lợi để bạn mang theo bất cứ đâu để sử dụng mỗi ngày.

Máy tăm nước Roaman W10 thu hút với màu sắc bắt mắt

Màn hình của máy hiển thị 5 chế độ hoạt động: mạnh, trung bình, nhẹ, ngắt quãng, xịt tại chỗ để người dùng theo dõi quá trình sử dụng dễ dàng và tiện lợi. Một tính năng được rất nhiều người ưa thích của máy tăm nước cầm tay Roaman W10 là chức năng bộ nhớ thông minh ghi nhớ chế độ mà bạn đã sử dụng lần trước để tiếp tục thực hiện trong lần dùng sau khi nhấn nút “MODE”.

Với dung tích bình chứa lớn đến 220ml, bạn sẽ không lo quá trình vệ sinh răng miệng của mình bị gián đoạn. Đặc biệt, máy sẽ “nhắc” bạn chuyển đổi vị trí làm sạch bằng cách tự động tắt sau 2 phút tự động để di chuyển đến những vùng cần vệ sinh khác.

Phụ kiện đi kèm máy tăm nước Roaman W10

Bạn có thể tìm mua Máy tăm nước Roaman W10 tại cửa hàng Trẻ Khỏe Đẹp. Liên hệ số hotline: 0985 999 929 hoặc truy cập: https://trekhoedep.vn/may-tam-nuoc-75.htm để được tư vấn mua hàng và xem thêm các sản phẩm máy tăm nước khác.