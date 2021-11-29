Nghiên cứu của các nhà khoa học Úc đã chứng minh: Nếu bổ sung thêm kẽm có thể giúp rút ngắn thời gian điều trị các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, cúm, viêm xoang và viêm phổi...

Theo Sức khỏe và Đời sống, nghiên cứu của các nhà khoa học Úc được dẫn đầu bởi PGS Jennifer Hunter - Đến từ Viện Nghiên cứu Sức khỏe NICM tại Đại học Western Sydney. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã thử nghiệm lâm sàng với hơn 5.400 người trưởng thành về việc sử dụng các hình thức bổ sung kẽm, gồm viên ngậm, thuốc xịt mũi và gel với liều lượng sử dụng khác nhau, dựa vào công thức và mục đích sử dụng để phòng ngừa hay điều trị.

Kết quả cho thấy, so với giả dược, người dùng sử dụng viên ngậm kẽm hoặc thuốc xịt mũi có thể ngăn ngừa khoảng 5 ca nhiễm trùng đường hô hấp mới và tác dụng mạnh nhất là giảm nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn, như cảm lạnh và bệnh giống cúm.

Dữ liệu cũng cho thấy, trung bình khi sử dụng thuốc xịt kẽm hoặc thuốc dạng đặt dưới lưỡi so với giả dược, các triệu chứng của bệnh sẽ thuyên giảm sớm hơn hai ngày khi sử dụng.

Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Hunter cũng nhận thấy, kẽm có liên quan đến việc giảm đáng kể mức độ nghiêm trọng của triệu chứng vào ngày thứ ba khi mắc bệnh. Đặc biệt, không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được báo cáo ở những người dùng kẽm.

Vì thế, theo các nhà nghiên cứu, kẽm có thể được sử dụng như một lựa chọn điều trị cho những bệnh nhân "đang cần thời gian hồi phục nhanh hơn".

Mặc dù không tham gia vào nghiên cứu, nhưng tiến sĩ Len Horovitz - Nhà nghiên cứu về phổi tại Bệnh viện Lenox Hill ở Thành phố New York, cũng đồng ý rằng: Hầu hết các bằng chứng lâm sàng đều ủng hộ việc sử dụng chất bổ sung kẽm để phòng ngừa và điều trị cảm lạnh, phòng chống viêm và nhiễm trùng đường hô hấp.

Tuy nhiên liều lượng bổ sung và cách dùng kẽm thế nào bạn cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Và cách tốt nhất để đảm bảo cơ thể nhận đủ kẽm là có một chế độ ăn uống đa dạng với các thực phẩm giàu kẽm, như thịt, hải sản, các loại hạt, quả hạch, các loại đậu và sữa…

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