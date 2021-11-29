Khi kiểm tra cân nặng, sụt hay tăng không hẳn do trọng lượng cơ thể mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác

Cân nặng dao động từ ngày này sang ngày khác khoảng vài kg là điều bình thường. Hầu hết các biến động về cân nặng là do sự thay đổi chất lỏng và nó cũng có thể liên quan đến những gì bạn đã ăn trước khi cân. Ví dụ, nếu bạn ăn một bữa ăn mặn vào ban đêm, cơ thể của bạn có thể giữ lại một số chất lỏng và bạn sẽ thấy cân nặng tăng vào buổi sáng. Mặt khác, cắt giảm quá nhiều lượng carbohydrate nạp vào có thể gây mất nước tạm thời, khiến bạn trông nhẹ cân hơn. Bạn cần phải nhận biết những thay đổi này và cố gắng cân nhắc ít cân hơn.

Riêng đối với phụ nữ, việc giữ nước trong chu kỳ kinh nguyệt có thể khiến bạn có suy nghĩ sai lầm rằng bạn đã tăng trọng lượng cơ thể. Điều đó có thể khiến bạn muốn giảm cân trong chu kỳ của mình.

-Trừ quá nhiều trọng lượng từ quần áo để tính số cân thực tế

Khi không tự cân ở nhà, bạn có thể không biết cách điều chỉnh trang phục của mình. Bạn thường tự nhủ rằng quần áo của mình nặng hơn rất nhiều so với thực tế và trừ đi trọng lượng từ quần áo khá nhiều để tính ra được số cân thực tế của cơ thể. Trong một nghiên cứu thực hiện cân 35 phụ nữ và 15 nam giới chỉ mặc quần áo trong nhà, không mang giày. Tiến hành cân bốn lần trong khoảng thời gian một năm và tính trung bình trọng lượng quần áo cho mỗi người. Trung bình quần áo của nam giới nặng hơn nữ giới và điều thú vị là trọng lượng quần áo không thay đổi nhiều trong suốt cả năm. Phụ nữ có trọng lượng quần áo khoảng 0,8 kg và nam giới là 1,2 kg.

-Chỉ tập trung vào trọng lượng, không phải cấu tạo cơ thể

Hãy nhớ rằng trọng lượng của bạn trên cân chỉ có vậy. Bạn có thể biết tổng trọng lượng cơ thể của mình là bao nhiêu, nhưng điều thực sự quan trọng là cấu tạo cơ thể của bạn. Một người có nhiều cơ bắp có thể bị “thừa cân” theo biểu đồ chiều cao và cân nặng. Nhưng một phân tích thành phần cơ thể có thể sẽ tiết lộ tỷ lệ phần trăm chất béo cơ thể khỏe mạnh và chúng thực sự ở mức cân nặng phù hợp. Mặt khác, một người “gầy bên ngoài nhưng béo bên trong” có thể có cân nặng bình thường trên biểu đồ chiều cao và cân nặng, nhưng họ có thể đang mang một lượng mỡ cơ thể không tốt cho sức khỏe.

-Cân vào ban đêm

Nếu bạn là người bước lên cân nhiều lần trong ngày, bạn có thể nhận thấy rằng cân nặng của bạn có thể thay đổi một chút từ sáng sang tối. Trọng lượng tăng thêm đến từ thực phẩm và chất lỏng bạn đã ăn cả ngày. Tốt nhất, bạn nên cân trước tiên vào buổi sáng, không mặc quần áo, sau khi đã làm sạch bàng quang.

-Sử dụng nhiều loại cân khác nhau

Bạn nghĩ rằng tất cả các loại cân sẽ cung cấp cho bạn cùng một kết quả, nhưng điều đó thường không xảy ra. Những chiếc cân khác nhau sẽ có cấu tạo khác nhau, do đó hãy theo dõi cân nặng của bạn bằng một chiếc cân. Nếu bạn luôn sử dụng một chiếc cân, bạn sẽ có kết quả chính xác hơn về sự thay đổi trọng lượng theo thời gian.

-Sử dụng cân kém chất lượng

Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc cân ở nhà, hãy đầu tư vào một sản phẩm đáng tin cậy. Cân kỹ thuật số có xu hướng đáng tin cậy hơn so với cân lò xo kiểu cũ. Hãy dành thời gian để đọc các nhận xét trước khi bạn mua.

-Cân không được đặt trên sàn cứng

Cân phải được đặt nằm trên một bề mặt cứng như gỗ hoặc sàn gạch. Nếu cân của bạn được đặt trên một tấm thảm hoặc sàn trải thảm, nó sẽ không nằm đều trên sàn và bạn có thể nhận được kết quả không chính xác.

-Cân sau khi tập thể dục

Sau khi tập luyện, rất có thể bạn đã bị mất chất lỏng, vì vậy cân nặng của bạn có thể giảm xuống. Vì bạn không được cung cấp đủ nước, bạn sẽ không có được trọng lượng cơ thể chính xác. Lý do duy nhất để cân sau khi tập thể dục là nếu bạn đang cố gắng theo dõi tình trạng mất chất lỏng trong quá trình tập luyện. Một số vận động viên tự cân đo trước và sau khi tập thể dục để họ biết họ cần bao nhiêu chất lỏng để bổ sung lượng nước đã mất. Cứ 1 kg bị mất trong quá trình hoạt động tương ứng với 4 cốc (1 lít) chất lỏng cần thay thế.

-Tâm trạng bị ảnh hưởng bởi những con số

Nếu việc đọc cân nặng khiến bạn thất vọng, đừng để nó làm hỏng cả ngày của bạn. Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn kiểm tra cân nặng của mình, bạn chỉ đơn giản là ghi lại một khoảnh khắc đúng lúc, nó không đánh giá bạn là ai. Kiểm tra cân nặng để theo dõi sức khỏe bản thân, nhưng đừng đánh giá sự tiến bộ của bạn chỉ dựa trên những gì mà cân cho bạn biết. Về lâu dài, những thói quen lành mạnh hàng ngày mà bạn thiết lập sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình. Vì vậy, hãy tập trung vào tất cả những thay đổi tích cực mà bạn đang tạo ra để cải thiện cân nặng của mình.

Cân kỹ thuật số ngày nay được sử dụng phổ biến hơn so với cân lò xo kiểu cũ

Cách kiểm tra cân nặng chính xác

-Cân đều đặn vào mỗi buổi sáng

Nếu bạn muốn chọn một thời điểm cụ thể trong ngày để cân, hãy làm điều này vào buổi sáng, sau khi bạn làm rỗng bàng quang. Do buổi sáng thường là cuối khoảng thời gian dài nhất trong ngày mà bạn không tiêu thụ thức ăn hoặc tham gia các bài tập thể dục vất vả.

Bằng cách kiểm tra cân nặng bản thân khi bạn mới thức dậy vào buổi sáng, các yếu tố như tập thể dục hoặc những gì bạn đã ăn vào ngày hôm trước sẽ không có tác động đáng kể.

-Sử dụng thiết bị cân chính xác

Để đo chính xác hơn cân nặng của bạn và sự dao động của nó, hãy xem xét thiết bị bạn đang sử dụng và những thứ khác bạn đang cân (chẳng hạn như quần áo). Hãy tìm một chiếc cân chất lượng và cho kết quả chính xác hơn những chiếc cân khác. Bạn có thể tìm đến sự giới thiệu từ người quen, đọc nhận xét trên các trang mua sắm trực tuyến hoặc nghe theo tư vấn từ huấn luyện viên cá nhân.

-Cân đúng cách

Hãy làm theo các bước sau để có được cân nặng hàng ngày chính xác, điều này sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn thông minh về việc ăn gì và tập thể dục bao nhiêu. Sử dụng cân mỗi sáng sau khi bạn làm rỗng bàng quang (và trước khi bạn ăn hoặc uống bất cứ thứ gì), mặc càng ít quần áo càng tốt.

Đặt cân của bạn trên một bề mặt cứng, đều, không trải thảm. Một thang đo bị lung lay hoặc nghiêng có thể dẫn đến kết quả đọc không chính xác.

Đứng yên, với trọng lượng của bạn được phân bổ đều trên cả hai chân. Nếu bạn đang sử dụng thang đo lượng mỡ cơ thể, bạn nên đi chân trần.

-Sử dụng cùng một chiếc cân

Để có kết quả chính xác nhất, điều quan trọng là chỉ sử dụng một bộ cân. Ngay cả khi hiệu chuẩn không chính xác, bằng cách sử dụng nhất quán các loại cân giống nhau, bạn sẽ có thể theo dõi chính xác những thay đổi về trọng lượng của mình. Nếu sử dụng một bộ cân khác, bất kỳ thay đổi nào trong phép đo có thể không phải sự thay đổi thực sự của trọng lượng.

Bạn nên tránh tự cân tại các phòng tập thể dục, câu lạc bộ sức khỏe và các cơ sở thể dục khác. Mặc dù các thang đo có thể chính xác, nhưng có nhiều biến số khó kiểm soát hơn chẳng hạn như thời gian trong ngày, mức độ hoạt động và lựa chọn quần áo.

-Giữ tính nhất quán khi cân

Để đo trọng lượng chính xác, bạn nên khỏa thân đứng trên cân. Nếu điều đó là không thể, bạn nên cố gắng nhất quán trong trang phục của mình. Ví dụ, bạn có thể đi những đôi giày giống nhau mỗi khi cân.

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Bạn chỉ cần bước lên cân, cân sẽ tự khởi động và đo khối lượng cơ thể một cách chính xác nhất. Cân có chế độ tự động bật tắt sau 8 giây nếu bạn không sử dụng giúp tiết kiệm pin.

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Bạn không cần lo cân bị quá khổ như một số loại cân thông thường khác vì cân có trọng lượng tối đa lên đến 180kg. Chất liệu cân chắc chắn với kính cường lực an toàn sẽ giúp cân chịu được va đập mạnh. Bạn có dễ dàng di chuyển cân khắp nơi vì cân có trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn không chiếm diện tích.