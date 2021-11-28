Vì thế, hãy tạo lập thói quen không cho ai hút thuốc trong nhà bạn. Đồng thời, định kì thay mới rèm cửa và thảm để giữ an toàn cho sức khỏe của cả gia đình.

Lao Động đã thông tin, do trong khói thuốc lá có chứa chất cadmium - chất gây ung thư, nên nếu trong gia đình bạn có một ai đó hút thuốc trong nhà, khói thuốc sẽ bám rất lâu vào rèm cửa, thảm và các vật dụng bằng vải hoặc lông. Thậm chí, một số chất gây ung thư có trong khói thuốc lá không mất đi ngay cả khi bạn vệ sinh các vật dụng đó bằng chất tẩy rửa mạnh.

Thuốc diệt cỏ

Rất nhiều người thường có thói quen dọn cỏ vườn bằng các loại thuốc diệt cỏ bởi sự tiện lợi và hiệu quả của nó. Thế nhưng trong một số loại thuốc diệt cỏ có chứa chất glyphosate, có thể khiến bạn mắc ung thư.

Vì thế, hãy cố gắng dọn cỏ trong vườn bằng máy cắt cỏ hoặc bằng tay. Hoặc cũng có thể cân nhắc sử dụng một số loại thuốc diệt cỏ tự nhiên.

Cốc và vật chứa bằng xốp

Một loạt các sản phẩm nhựa xốp và cứng như cốc, đĩa, khay, bao bì… đều chứa chất gây ung thư với tên gọi Styrene. Khi bạn sử dụng dụng cốc xốp để đựng cà phê hay đĩa xốp đựng thức ăn, các chất độc này có thể ngấm vào thức ăn, gây ra căn bệnh ung thư.

Do vậy, các chuyên gia khuyên nên tránh sử dụng xốp để đựng các thức ăn lỏng, nóng và đọc kỹ nhãn dán sản phẩm trước khi sử dụng.

Khu vườn của bạn

Trong vườn của bạn có thể chứa rất nhiều chất dioxin - Một chất gây ung thư hình thành như một sản phẩm phụ hóa học, có thể ngấm vào đất và nước. Dioxin có thể có trong bụi trên kệ, bụi bẩn trên sàn và cặn trên rau.

Vì thế, khi làm việc trong vườn, bạn hãy đeo găng tay và rửa sạch trước khi vào trong nhà. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh đốt rác gia đình ở sân sau để tránh hiện tượng phơi nhiễm dioxin.