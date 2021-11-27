Phát hiện biến thể mới chứa nhiều đột biến nguy hiểm khiến WHO phải tổ chức họp khẩn

Tin tức thị trường 27/11/2021 15:26

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã họp khẩn về biến thể mới B.1.1.529 ngay sau khi có thông tin cho rằng biến thể này có nhiều đột biến nguy hiểm.  

Phát hiện biến thể mới chứa nhiều đột biến nguy hiểm khiến WHO phải tổ chức họp khẩn - Ảnh 1

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia về COVID-19 của WHO (Hình internet)

Theo Tiền Phong, trong buổi họp, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia về COVID-19 của WHO, cho biết: “Chúng tôi chưa biết cụ thể về biến thể này. Những gì chúng tôi biết là biến thể này có rất nhiều đột biến. Khi ấy, nó có thể tác động đến cách thức hoạt động của virus”.

Cũng trong các cuộc họp sắp tới, nhóm chuyên gia WHO sẽ thảo luận về quá trình đột biến của virus để quyết định xem B.1.1.529 sẽ trở thành loại Biến thể cần quan tâm (VOI) hay là Biến thể đáng quan ngại (VOC).

Sau đó, WHO có thể sẽ gán cho biến thể này một cái tên khác theo bảng chữ cái Hy Lạp, giống như các biến thể Alpha, Delta.

Cùng lúc đó, cơ quan y tế Anh cũng cho biết nước này “đang điều tra một biến thể mới”. Vào hôm 25/11, Bộ trưởng Y tế của Anh - Sajid Javid cũng cho biết: “Cần thêm dữ liệu nhưng chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa”.

Được biết, biến thể B.1.1.529 được phát hiện lần đầu tại Botswana và đã có 6 ca bệnh được xác nhận ở Nam Phi. Đến nay có 3 quốc gia xác nhận có bệnh nhân  nhiễm biến thể B.1.1.529 với tổng số 10 ca bệnh .

Biến thể B.1.1.529 được cho chứa nhiều đột biến liên quan đến việc tăng khả năng kháng kháng thể, từ đó làm giảm hiệu quả của vắc-xin, cùng với các đột biến khác làm cho nó dễ lây lan hơn. Có ít nhất 30 đột biến trên protein gai đã được phát hiện ở biến thể B.1.1.529. 

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Từ khóa:   biến thể mới đột biến của virus COVID-19

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