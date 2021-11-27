Điều gì sẽ níu kéo thanh xuân, trẻ mãi không già, các quý cô cần "khắc cốt ghi tâm"

Theo Tiền Phong, có thể bạn không tin nhưng uống đủ nước mỗi ngày là cách tốt và đơn giản nhất giúp bạn kéo dài tuổi thanh xuân. Bởi nếu bạn uống ít nước, các tế bào trong cơ thể cũng sẽ bị mất nước, từ đó xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

Bạn có thể cấp đủ nước cho cơ thể bằng nguồn nước chính là nước lọc, ngoài ra bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu nước khác như dưa leo, cà chua, dưa hấu, cải bó xôi, cam, bưởi…

2.Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là điều rất cần thiết để bạn tăng cường sức khỏe tổng quát và từ đó làm chậm quá trình lão hóa cơ thể. Nhưng không có nghĩa bạn phải lao đầu vào tập luyện điên cuồng thì mới có thể nhận được lợi ích. Vì nếu không biết cách kiểm soát cường độ các bài tập sẽ gây ra nhiều căng thẳng hơn cho cơ thể.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý đến chế độ ăn uống khoa học trước và sau khi tập thể dục, để không mất sức và đảm bảo cơ thể tiêu hao năng lượng hợp lý.

3.Dùng kem chống nắng khi đi ra ngoài

Dù đang là trời mùa đông hay trời nhiều mây, bạn cũng nên bôi kem chống nắng để bảo vệ cơ thể. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, bôi kem chống nắng mỗi ngày có khả năng làm giảm một nửa tỷ lệ mắc bệnh ung thư tế bào hắc tố.

Ngoài ra, các nhà khoa học tại nước Úc cũng phát hiện kem chống nắng giúp bảo vệ làn da khỏi tình trạng lão hóa da, từ đó giúp kéo dài nhan sắc và tuổi thọ.

4.Hạn chế ăn ít đồ ngọt, đồ nhiều dầu mỡ

Nếu bạn ăn đồ ngọt thường xuyên sẽ khiến cơ thể bị tích tụ quá nhiều đường dẫn đến các cơ quan trong cơ thể bị lão hóa nhanh, từ đó làm tăng lượng đường trong máu và gây ra bệnh tiểu đường.

Vì vậy, muốn trì hoãn quá trình lão hóa, tốt nhất bạn nên hạn chế càng ít càng tốt việc dung nạp các loại đồ ăn, thức uống nhiều đường.

Các loại thực phẩm nhiều dầu cũng khiến bạn nhanh lão hóa hơn bởi dầu mỡ là nguyên nhân gây ra tình trạng xơ cứng động mạch hoặc làm hẹp các mạch máu. Từ đó làm suy yếu lưu lượng máu đến da, gây ra lão hóa và hình thành nếp nhăn sớm.

5.Tăng cường chất chống oxy hóa

Một trong những bí quyết chính để trẻ mãi không già là bổ sung thêm các chất chống oxy hóa. Các gốc tự do trong cơ thể là tác nhân chính gây ra sự lão hóa, do đó, bạn nên ngăn chặn điều này bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa từ các thực phẩm tự nhiên như mâm xôi, óc chó, dâu tây, việt quất, chocolate đen, phúc bồn tử…

6.Không thức khuya, ngủ đủ giấc

Không những cơ thể bạn không được nghỉ ngơi đầy đủ mà thường xuyên thức khuya còn là nguyên nhân chính khiến tình trạng da của bạn ngày càng xấu đi, gây ra nhiều vấn đề về da như rối loạn nội tiết, lỗ chân lông nở to, xuất hiện các đốm mụn. Đó là lý do vì sao phụ nữ thức khuya sẽ già hơn so với những người ngủ sớm.

7.Luyện tập trí não thường xuyên

Như một quá trình tự nhiên, não bộ của bạn sẽ dần suy giảm chức năng khi bạn lớn tuổi hơn. Mặc dù không thể ngăn điều này xảy ra nhưng bạn hoàn toàn có thể khiến nó chậm lại bằng các hoạt động tăng cường trí não và bổ sung các thực phẩm bổ não giàu omega – 3 và omega – 6 như cá thu, cá hồi, cá trích, quả óc chó, đậu nành…

Và điều quan trọng nhất mà bạn đừng quên là luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái để thấy mình trẻ trung, tràn sức sống và yêu đời hơn.