2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị Bộ Y tế nêu tên vì có nội dung gây hiểu lầm

Tin tức thị trường 26/11/2021 13:00

Vừa qua, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế thông báo cảnh báo về hàng loạt website quảng cáo 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nội dung gây hiểu lầm về công dụng của sản phẩm như thuốc chữa bệnh.

Cụ thể, trong thông báo của Cục An toàn thực phẩm đã nêu rõ, thông qua quá trình kiểm tra, giám sát, cơ quan chức năng đã phát hiện thực phẩm chức năng Sapril Collagen 2G đang được quảng cáo quá đà trên hàng loạt các website như: https://www.pharmacity.vn; http://shopee.vn; https://www.yes24.vn; https://greenoly.vn; https://japana.vn; https://biocare247.vn; https;//hangnoidianhatcantho.com, từ đó gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng của sản phẩm như thuốc chữa bệnh.

2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị Bộ Y tế nêu tên vì có nội dung gây hiểu lầm - Ảnh 1

Thực phẩm chức năng Sapril Collagen 2G đang được quảng cáo quá công dụng

Ngoài ra, tại các website khác như https://www.cuahangnhapkhau.com; https://aladin.com.vn; https://japana.vn; https://aloola.vn, phát hiện Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MR.Z210MG đang được quảng cáo trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo; nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Được biết, cả 2 sản phẩm được quảng cáo với nội dung vi phạm trên đều do Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt công bố. Khi được cơ quan chức năng hỏi về các nội dung vi phạm liên quan tới TPBVSK Sapril Collagen 2G và TPBVSK MR.Z210MG, công ty này đã khẳng định không thực hiện quảng cáo 02 sản phẩm trên các website trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo trong thời gian cơ quan chức năng xác định chủ thể vi phạm, để chủ động bảo vệ an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm TPBVSK Sapril Collagen 2G và TPBVSK MR.Z210MG được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương xác minh, xử lý và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý người tiêu dùng cần chú ý các thông tin sau đây trước khi mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

-Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu cần chữa bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.

-Người tiêu dùng nên tiến hành tra cứu các thông tin liên quan đến công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/ và https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ trước khi quyết định chọn mua sản phẩm;

-Người tiêu dùng cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, bởi trên nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn ghi dòng chữ: "thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; Ngoài ra, người tiêu dùng cũng cần xem rõ về thành phần, tác dụng của sản phẩm để sử dụng cho phù hợp và bảo đảm sức khỏe;

-Người tiêu dùng nên chọn mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm và nhà sản xuất sản phẩm rõ ràng;

-Khi mua hàng, cần có hóa đơn, chứng từ của người bán để làm bằng chứng cho việc mua bán hàng hoá giữa hai bên. 

Một loạt các sản phẩm của Công ty Đông Nam Dược Hoàng Anh vi phạm luật quảng cáo

Một loạt các sản phẩm của Công ty Đông Nam Dược Hoàng Anh vi phạm luật quảng cáo

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: Hiện nay trên một số website của Công ty Đông Nam Dược Hoàng Anh đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật về quảng cáo, cụ thể là các sản phẩm: Health gain tea, Viêm âm tán Hoàng Cung, Giảm cân Hoàng Anh, Dương Lực Hoàn, Mờ nám - sáng da.

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Từ khóa:   Sapril Collagen 2G MR.Z210MG quảng cáo gây hiểu nhầm

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