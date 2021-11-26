Các chuyên gia cho biết, vi khuẩn Vibrio sinh sống tự nhiên ở vùng nước ven biển nơi hàu tập trung sinh sống. Bởi hàu ăn bằng cách lọc nước, khiến cho vi khuẩn Vibrio và các virus có hại khác dễ dàng tập trung trong các mô của hàu. Do đó, khi bạn ăn hàu sống hoặc chưa nấu chín, bạn sẽ dễ nhiễm loại loại vi trùng này.

Theo ước tính của CDC Hoa Kỳ, riêng tại đất nước này, mỗi năm có khoảng 80.000 người mắc bệnh Vibriosis và 100 người chết vì bệnh này. Bệnh phổ biến từ tháng 5 đến tháng 10 khi nhiệt độ nước ấm hơn. Tuy nhiên, nếu ăn hàu sống hoặc nấu chưa kĩ, bạn cũng có thể mắc bệnh này ở bất kỳ tháng nào trong năm.

Quan sát vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus dưới kính hiển vi (Hình internet)

Biểu hiện chung của các trường hợp nhiễm vi khuẩn Vibrio từ hàu là hiện tượng tiêu chảy và nôn mửa. Theo thống kê, cứ 5 người thì có 1 người bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus tử vong. Lý do là vì khi nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus có thể dẫn đến nhiễm trùng máu, tổn thương da phồng rộp nghiêm trọng và cắt cụt chi.

Vì vậy, nếu gần đây bạn ăn hàu sống và có những triệu chứng trên, bạn cần thông báo với bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Những nhóm người dễ mắc bệnh Vibriosis nặng

Bất kỳ ai ăn hàu sống cũng đều có thể mắc bệnh Vibriosis, nhưng cần đặc biệt cẩn trọng hơn với những nhóm người sau:

-Người có bệnh gan, ung thư, đái tháo đường, HIV hoặc bệnh Thalassemia.

-Người đang dùng liệu pháp ức chế miễn dịch để điều trị bệnh.

-Người đang dùng thuốc để giảm nồng độ axit trong dạ dày.

Cách ăn hàu để phòng ngừa mắc bệnh Vibriosis

Nhiều quý ông cho rằng, ăn hàu sống sẽ cải thiện được tình trạng "trên bảo dưới không nghe", tuy nhiên các chuyên gia cho rằng thiếu gì cách, không nên dựa vào hàu sống, nguy hiểm cho sức khỏe (Hình internet)

-Tuyệt đối không nên ăn hàu sống hoặc hàu chưa nấu chín. Hãy làm chín hàu hoàn toàn trước khi ăn. Bởi nước sốt nóng hay các loại nước cốt chanh không giết được vi khuẩn Vibrio.

-Khi nấu hàu nói riêng và các loại động vật có vỏ nói chung, bạn cần đun sôi cho đến khi vỏ mở ra và tiếp tục đun thêm 3-5 phút nữa. Bạn cũng cần lưu ý chỉ ăn động vật có vỏ mở trong khi nấu. Vứt bỏ bất kỳ động vật có vỏ nào không mở hết sau khi nấu chín.

-Với hàu cắt nhỏ, bạn cần đun sôi ít nhất 3 phút, chiên trong dầu ít nhất 3 phút, nướng trong 10 phút…

-Để riêng hải sản nấu chín ra khỏi hải sản sống để tránh lây nhiễm chéo.

-Rửa tay kĩ bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với hải sản sống.