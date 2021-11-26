“Vua hồ tiêu” Phan Minh Thông chia sẻ trải nghiệm quý giá trong kinh doanh

Tập sách đưa những câu chuyện thực tế đến gần hơn với mọi người, lan tỏa tinh thần lạc quan, tích cực, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. “Tôi viết “Vượt lên, những con đường kinh doanh ” trong bốn năm, với phần lớn được viết ở khoảng thời gian dịch Covid bùng phát. Đó là những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế trong kinh doanh mà không dễ gì có được”.

Phan Minh Thông là người sáng lập, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phúc Sinh - công ty số 1 Việt Nam về xuất khẩu hồ tiêu và là 1 trong 8 công ty xuất khẩu cà phê lớn nhất cả nước

Sách với gần 30 câu chuyện được doanh nhân Phan Minh Thông thể hiện với lối viết hóm hỉnh, sinh động, lôi cuốn người đọc. “Vượt lên, những con đường kinh doanh” tiết lộ những câu chuyện gay cấn trong đàm phán kinh doanh, những thương vụ bất ngờ hay cách thoát những cú lừa triệu đô, những kỳ công, mất ăn mất ngủ đòi nợ xuyên lục địa…

“Vượt lên, những con đường kinh doanh” là ấn phẩm tập hợp những gì tôi đã trải nghiệm trong cuộc sống, về thất bại, thành công trong kinh doanh, về câu chuyện những người xung quanh, về cảm nhận văn hóa. Tôi viết về sự đa dạng của cuộc sống và về con người. Và tôi nghĩ rằng cuộc sống chúng ta rất đa dạng. Nếu anh trải nghiệm thành công ở đâu đó, ở Hamburg, Chicago, New York… thì có thể mang trải nghiệm đó mà gắn kết với mọi bạn đọc, để mọi người cảm nhận được”, tác giả Phan Minh Thông bộc bạch.

“Vượt lên, những con đường kinh doanh” do Công ty cổ phần sách Bizbook, NXB Hồng Đức thực hiện. Đã có hơn 5.000 cuốn sách được đặt mua ngay sau khi xuất bản.

Được biết, “Vượt lên, những con đường kinh doanh” là cuốn sách thứ hai của doanh nhân Phan Minh Thông sau cuốn “Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh” (2017) với số lượng phát hành “khủng”, hơn 13.000 bản.

Phan Minh Thông là người sáng lập, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phúc Sinh - công ty số 1 Việt Nam về xuất khẩu hồ tiêu và là 1 trong 8 công ty xuất khẩu cà phê lớn nhất cả nước. Từ năm 2005 đến nay, doanh nhân Phan Minh Thông đã dẫn dắt Phúc Sinh đạt được nhiều thành tích: Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín của Bộ Công thương; Chứng nhận nằm trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam… Năm 2016, ông được vinh danh Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam.