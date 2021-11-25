Máy massge cầm tay loại bỏ ngay đau nhức cơ thể, sợ gì không thử  

Máy massage cầm tay được chế tạo để cung cấp các lợi ích điều trị các vấn đề về cơ, xương. Các rung động sẽ truyền từ đầu máy massage đến cơ và thâm nhập sâu vào bên trong. Bạn không cần phải nhấn mạnh vào đầu massage để thẩm thấu, rung động sẽ luôn tự xâm nhập vào mô mềm của cơ thể. Khi máy được kích hoạt, các động cơ trong máy sẽ di chuyển đến phần đầu massage, mỗi đầu sẽ có mỗi chức năng cụ thể cho từng bộ phận. Một số đầu massage phổ biến trong các máy massage cầm tay như:

-Đầu tròn: Tác dụng lên vùng cơ thể đau do vận động nhiều, giúp xoa bóp và giảm đau hiệu quả.

-Đầu nhọn: Giúp kích thích huyệt đạo, quá trình lưu thông máu diễn ra tốt hơn đem đến cảm giác thoải mái.

-Đầu gai mềm: Giúp tăng cường lưu thông máu đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến huyết áp giúp bạn ổn định sức khỏe.

-Đầu massage phẳng: Sử dụng cho các bộ phận như bụng hoặc đùi giúp đào thải mỡ thừa hiệu quả.

Lợi ích khi sử dụng máy massage cầm tay

Nhanh chóng loại bỏ các cơn đau nhức khắp cơ thể, mang đến sự thư giãn và thoải mái tuyệt vời. Với nhiều chế độ massage, máy sẽ giúp day ấn, xoa bóp cơ thể, khai thông huyệt đạo, thúc đẩy tuần hoàn máu. Đồng thời làm giảm sự cứng khớp, hỗ trợ phục hồi nhanh chóng các tổn thương mô mềm, xua tan mệt mỏi giúp tinh thần trở nên thoải mái, dễ chịu. Chỉ sau vài phút sử dụng mỗi ngày, bạn sẽ cải thiện được chất lượng giấc ngủ và sức khỏe hiệu quả.

Bạn sẽ giảm được các triệu chứng đau mỏi cơ thể của mình khi sử dụng máy massage cầm tay

Kỹ thuật sử dụng máy massage cầm tay cơ bản

Cách sử dụng máy massage cầm tay rất đơn giản. Bạn đặt máy massage lên bộ phận cần xoa bóp và để các rung động tác động vào. Hãy nhớ rằng các rung động sẽ tự hoạt động nên không cần ấn vào hoặc di chuyển máy massage quá nhiều. Khi một bộ phận đã được xoa bóp đầy đủ, hãy di chuyển máy đến vị trí tiếp theo cần xoa bóp và lặp lại.

Cách sử dụng máy massage cầm tay hiệu quả

-Làm chậm máy massage khi cảm thấy đau hoặc khó chịu

Trong khi các chuyên viên trị liệu xoa bóp bằng tay đôi khi sử dụng áp lực gây đau tác động sâu vào cơ thể, thì máy massage cầm tay sẽ sử dụng rung động để thâm nhập mà không cần phải ấn vào hoặc gây đau. Cơn đau có thể khiến cơ bắp của bạn bị căng thẳng và ảnh hưởng đến việc xoa bóp. Nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu, bạn nên làm chậm máy massage đến mức thoải mái hoặc dừng lại.

-Tạo ra sự tiếp xúc tốt nhất giữa đầu máy massage và cơ thể

Để có được sự thâm nhập tối đa, phần đầu của máy massage cần được tiếp xúc tốt nhất với cơ thể. Vì vậy đầu máy massage phải nằm thẳng trên bộ phận cần massage. Ở tốc độ vừa phải, cường độ massage của máy phải đủ để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, khi tốc độ tăng lên, đầu máy massage sẽ có xu hướng nảy lên và xuống. Khi điều này xảy ra, hãy làm chậm máy hoặc tạo một áp lực vừa phải cho đến khi đầu máy ngừng đập mạnh.

-Thời gian sử dụng và tốc độ massage

Tốc độ bắt đầu điển hình là 30 giây ở mức độ vừa phải cho điểm massage đầu tiên và 60 giây cho những điểm cần tác động sâu mãn tính. Có thể có nhiều điểm kích hoạt trong một khu vực, mỗi điểm đều cần được xoa bóp.

Sử dụng máy massage tối đa 1 tiếng và ngừng mỗi 30 phút, máy cần để nguội 15 phút trước khi tiếp tục sử dụng, vì giữ nhiệt có thể làm hỏng hoặc giảm tuổi thọ của các bộ phận của máy.

-Bạn nên đặt máy nằm ngang để xoa bóp

Giữ máy massage trong một thời gian dài có thể gây mỏi tay. Bạn nên đặt máy massage theo chiều ngang so với bộ phận cần được massage. Bằng cách đó, trọng lượng của máy massage sẽ được hỗ trợ bởi cơ thể của bạn. Khi đó trọng lượng của máy massage sẽ đủ để tạo áp lực xuống đầu.

-Sử dụng đầu máy massage tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu cá nhân

Bạn hãy sử dụng đầu máy massage theo sở thích và tình trạng đau mỏi cơ của mình. Máy massage hoạt động bằng cách truyền rung động vào các mô, điều mà đầu massage phẳng làm rất tốt. Đầu đa chiếu không phải để tác động sâu vào cơ thể mà giúp chống lại tiếng vỗ ở tốc độ cao hơn. Đầu nhỏ hơn hữu ích để tiếp cận một số khu vực khó massage hơn.

Một số lưu ý khác khi sử dụng máy massage cầm tay

Chỉ sử dụng cho người lớn, massage trên da khô và sạch, chỉ cần ấn nhẹ vào da.

Kiểm tra kỹ thiết bị và dung lượng pin có bình thường không trước mỗi lần sử dụng.

Không làm rơi hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

Không nên sử dụng thiết bị ở bất kỳ phần cứng hoặc xương nào của đầu hoặc cơ thể, chỉ sử dụng trên các mô mềm của cơ thể mà không gây đau đớn hay khó chịu. Giữ ngón tay, tóc hoặc các bộ phận khác của cơ thể cách xa trục và mặt sau của đầu rung.

Ngưng sử dụng ngay nếu có dấu hiệu đau nhức, khó chịu.

Không ngâm máy trong nước, tránh xa chất lỏng hoặc nguồn nhiệt và không để nước lọt vào lỗ thông hơi của thiết bị.

Không đặt bất cứ thứ gì vào lỗ thông hơi của thiết bị.

Không để thiết bị tự hoạt động mà không được giám sát.

Không tháo vít hoặc cố tháo thiết bị.

Không nên để pin cạn kiệt hoàn toàn, không sạc thiết bị khi máy đang chạy.

Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6

Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6 là dụng cụ massage hỗ trợ điều trị các chứng đau cơ, làm giảm cơn đau khi tập thể dục với cường độ cao và các tình trạng đau nhức cơ thể thông thường khác.

Ưu điểm và tính năng của máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6:

-4 đầu massage có thể tháo lắp một cách dễ dàng cho phép bạn trải nghiệm nhiều hình thức massage khác nhau:

1/Đầu massage hình tròn: massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp đùi, bắp chân...

2/Đầu massage dẹt: dùng để massage toàn thân, các vùng có diện tích rộng và phẳng như lưng, vai, mông,…

3/Đầu massage hình chữ U: phù hợp để sử dụng cho vùng cổ vai gáy và cột sống.

4/Đầu massage hình nón: dùng để massage lòng bàn tay, lòng bàn chân, gót chân,...

-Động cơ mô men 3 mức độ, độ xoắn lớn với tần số cao, xung động từ 1400 - 2200 vòng/phút, có thể tùy chọn chuyển đổi: 1400 vòng/phút (mức 1), 1800 vòng/phút (mức 2), 2200 vòng/phút (mức 3).

-Máy có màu sắc sang trọng, thiết kế hình trụ giúp người sử dụng dễ dàng cầm nắm. Máy rất nhỏ gọn chỉ dài 15cm và nặng 300g, giúp bạn dễ dàng mang theo để thư giãn và xóa tan cơn đau nhức mọi lúc mọi nơi.

-Máy làm từ chất liệu ABS siêu bền và an toàn, chịu lực rung sốc và lực va đập cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

-Tính năng thông minh giúp máy tự động tắt sau 15 phút hoạt động, tránh lạm dụng gây nhão cơ hoặc gây ra các tổn thương không cần thiết.

-Hệ thống thông báo nguồn điện hiện tại bằng đèn.

-Pin lithium có công suất đến 1000mAh, giúp máy hoạt động trong nhiều ngày mà không phải sạc đi sạc lại.

Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6

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