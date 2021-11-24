Theo Vietnamnet, hiện nay chỉ tính riêng Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã có khoảng 200 trẻ là F0 đến điều trị. Trong đó, những trường hợp có diễn biến nhanh, nặng, khi vào bệnh viện đã tổn thương phổi cần phải thở máy không xâm nhập đều là những trẻ em có cân nặng quá khổ.

Hay như trường hợp của bệnh nhân N. N. B. C (sinh năm 1992, ngụ TP.HCM) bị hôn mê hơn 20 ngày, may mắn được các bác sĩ cứu sống khi điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM. Bệnh nhân có cân nặng hơn 110 kg, thừa cân béo phì và được nhập viện trong tình trạng bị tổn thương phổi nặng, suy gan, thận, truỵ tim.

Sau hơn 20 ngày duy trì sự sống nhờ hệ thống ECMO, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân B.C đã xuất hiện. Với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân dần hồi phục, cai ECMO, cai máy thở và ra viện.

Theo các bác sĩ, béo phì chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến người trẻ mắc Covid-19 trở nặng. TS.BS Quan Thế Dân hiện tham gia chống dịch tại Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Becamex Bình Dương cũng chia sẻ thêm: Khi vào tâm dịch điều trị, bác sĩ đã chứng kiến nhiều ca tử vong ở người già, người có bệnh lý nền và song song đó là tử vong của bệnh nhân Covid-19 trên cơ địa thừa cân, béo phì.

BS Dân chia sẻ, có rất nhiều bệnh nhân có thân hình béo phì thở hổn hển, bệnh từ từ nặng dần lên. Lúc mới vào chỉ cần thở oxy nhẹ nhàng, nhưng chỉ mấy ngày sau đã chuyển biến nặng, phải thở oxy mức cao nhất, phải đặt ống thở máy, rồi một vài ngày sau “ra đi”.

Không thể kể hết những cực nhọc của đội ngũ y bác sĩ khi chăm sóc những người béo phì, lấy ven thì bất khả thi, mạch máu chìm đâu mất trong đám mỡ, phải đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, thở thì hổn hển khó nhọc, không thể nằm sấp được do bụng mỡ quá lớn… và trên tất cả là các xét nghiệm chứng minh phản ứng của cơn bão cytokine trong cơ thể rất mạnh, tàn phá lá phổi, tàn phá nhiều cơ quan trong cơ thể.

TS Dân cũng cho biết thêm, đến nay người tử vong vì Covid-19 chủ yếu do cơn bão cytokine xảy ra do cơ thể phản ứng quá mức với virus. Béo phì là tăng tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Từ mấy chục năm nay, giới y học đã thay đổi cách nhìn với mô mỡ. Tế bào mỡ (adipocyte), mô mỡ (adipose tissue) không còn chỉ biết đến như là những kho dự trữ năng lượng nữa, mà ngày nay mô mỡ còn được coi là những cơ quan nội tiết.

Hiện nay, khoa học đã nghiên cứu các mô mỡ còn tiết ra rất nhiều các cytokine (còn gọi là các adipokines), trong số đó có những chất có hoạt tính gây viêm và phá hủy mạnh như IL6, TNFα. Các cytokine này chính là tác nhân chính gây nên cơn bão cytokine ở phổi của những người mắc Covid-19.

Bình thường mô mỡ tiết ra lượng ít các cytokine và cân bằng giữa các cytokine gây viêm và cytokine chống viêm (như adiponectin), nên cơ thể chúng ta vẫn luôn khỏe mạnh. Khi nhiễm bệnh, hệ miễn dịch bị huy động, các khối mỡ khổng lồ trong cơ thể cũng bị đánh thức, và chúng đã sản xuất ra lượng cytokine vượt mức, từ đó gây hại cho cơ thể.

Ngoài ra, khi bị bệnh, cơ thể người bệnh thường có nhu cầu năng lượng cao, nhưng nếu bị bỏ đói, các khối mỡ cũng bị huy động để ly giải triglyceride thành năng lượng, từ đó sinh ra các chuyển hóa xấu. Vì vậy những người bệnh nào được chăm sóc tốt, ăn uống đủ năng lượng, để cơ thể không cần phải đánh thức các mô mỡ, thì thường mắc bệnh nhẹ hơn.

Vì thế, TS Dân nhấn mạnh ngoài tiêm phòng vắc xin cho người béo phì thì những người thừa cân béo phì cũng nên giảm cân để tránh những ảnh hưởng xấu từ dịch bệnh Covid-19.