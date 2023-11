Lười chăm sóc răng miệng có thể khiến các triệu chứng Covid-19 phát triển nặng thêm

Thông qua các số liệu nghiên cứu, hai chuyên gia tại Đại học Central Lancashire (Anh) đã chỉ ra rằng, người có sức khỏe răng miệng kém có nguy cơ mắc các triệu chứng nặng khi bị Covid-19.

Theo Tuổi Trẻ, trong một bài viết đăng tải trên trang Channel News Asia ngày 22-11, chuyên gia nghiên cứu cấp cao Sim K. Singhrao và chuyên gia răng miệng Alice Harding tại Đại học Central Lancashire (Anh) cho biết, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy rằng việc lười chăm sóc răng miệng có thể nâng cao rủi ro khi mắc Covid-19.

Để răng miệng khỏe mạnh, cần chăm sóc thường xuyên và kỹ càng (hình minh họa)

Trong nội dung bài viết, các bệnh nhân Covid-19 bị bệnh về nướu có khả năng phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cao gấp 3,5 lần so với các bệnh nhân bình thường. Do đó, nguy cơ họ phải thở máy cũng cao hơn 4,5 lần và khả năng tử vong vì bệnh Covid-19 cũng cao gấp 9 lần so với bệnh nhân bình thường.

Từ các số liệu đáng lo ngại này đã cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe răng miệng và bệnh Covid-19. Bởi nếu bệnh nhân vệ sinh răng miệng không tốt trong một thời gian dài, dễ dẫn đến chứng loạn khuẩn, tức tình trạng mất cân bằng vi khuẩn trong khoang miệng.

Một khi tình trạng này trở nên trầm trọng hơn, chúng có thể gây ra các bệnh về nướu, từ đó làm tiêu mòn các mô trong miệng và xâm nhập vào máu. Khi đó, vi khuẩn có thể dễ dàng di chuyển khắp nơi trong cơ thể, làm tăng mức độ viêm nhiễm và góp phần gây ra các bệnh mạn tính sau một thời gian.

Ngoài ra, vệ sinh răng miệng kém cũng được cho là có thể gây ra các tình trạng nguy hiểm khác như: sinh non, bệnh viêm khớp, bệnh thận, bệnh hô hấp và thậm chí còn mắc phải một số bệnh thoái hóa thần kinh, bao gồm cả bệnh Alzheimer.

Hai nhà khoa học cũng giải thích thêm, so với bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ và trung bình, bệnh nhân mắc Covid-19 nặng có thể mắc thêm bệnh nhiễm khuẩn và “bão cytokine” - một phản ứng miễn dịch quá mức đối với các kích thích đối với cơ thể từ bên ngoài.

"Vệ sinh răng miệng kém đồng nghĩa với việc miệng có nhiều vi khuẩn xấu hơn. Chúng có thể dễ dàng đi vào đường thở và phổi, gây ra tình trạng bội nhiễm", hai chuyên gia cho biết.

Vì thế, nếu có cả virus Covid-19 và vi khuẩn miệng lưu thông trong máu, chúng có thể kết hợp làm hệ miễn dịch tấn công chính cơ thể người bệnh, dẫn đến nhiều hậu quả tồi tệ hơn.

