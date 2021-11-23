Độc đáo, sắp có que thử thai nhanh bằng nước bọt 

Tin tức thị trường 23/11/2021 12:02

Công ty khởi nghiệp y tế tại Israel đã phát minh thành công một loại que thử thai thông qua nước bọt có tên gọi SaliStick cho kết quả chính xác chỉ trong vài phút. Dự kiến, que thử sẽ được bán rộng rãi vào đầu năm 2022.

Theo Tuổi trẻ, trước đó, Công ty Salignostics đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng thành công với hơn 300 phụ nữ tại Israel, gồm cả phụ nữ mang thai và không mang thai, cũng như hoàn thành hàng nghìn thử nghiệm phân tích khác nhau và cho ra kết quả, que thử SaliStick của hãng này có thể đưa ra kết quả với độ chính xác cao chỉ sau vài phút.

Độc đáo, sắp có que thử thai nhanh bằng nước bọt  - Ảnh 1

Salignostics cũng cho biết thêm, trong nước bọt có chứa hơn 5.000 protein được xác định phản chiếu trạng thái sinh lý máu của một người. Que thẻ Salistick có thể phát hiện hormone thai kỳ β-hCG trong nước bọt và mang lại kết quả chính xác cao ngay thời kỳ đầu mang thai.

Đồng sáng lập kiêm Phó Giám đốc điều hành của Salignostics - Tiến sĩ Guy Krief cũng cho biết: “Nước bọt là chìa khóa để chẩn đoán nhanh chóng vì nhiều lý do y tế. Về mặt bản chất, nó là phương tiện duy nhất không xâm lấn, dễ dàng và hợp vệ sinh để phát hiện hormone, virus và thậm chí cả bệnh tật”.

Ông Krief nhấn mạnh Công ty Salignostics đang đem đến một sản phẩm thử thai thay thế hoàn toàn phương pháp xét nghiệm máu và nước tiểu. Và hiện nay họ đang trong giai đoạn xin cấp dấu chứng nhận tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (CE).

Trước đó, Công ty Salignostics cũng đã sáng chế thành công bộ xét nghiệm kháng thể COVID-19 trong nước bọt và hiện đang được cấp phép sử dụng ở khắp châu Âu. Tính đến nay, công ty này cung cấp hàng trăm ngàn bộ xét nghiệm COVID-19 cho các quốc gia ở châu Âu và châu Phi.

Bộ xét nghiệm kháng thể COVID-19 cũng được phát triển trên công nghệ nền tảng tương tự sản phẩm que thử thai bằng nước bọt. Salignostics cho biết thêm, vì công nghệ này không phải là dấu ấn sinh học cụ thể nên nó có thể được sao chép và sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau, như tìm virus SARS-CoV-2 và thậm chí là phát hiện căn bệnh sốt rét. 

Đã đánh răng sao vẫn hôi miệng, có thể bạn đã mắc phải một trong những sai lầm phổ biến cần khắc phục ngay

Đã đánh răng sao vẫn hôi miệng, có thể bạn đã mắc phải một trong những sai lầm phổ biến cần khắc phục ngay

Dù đã đánh răng thường xuyên nhưng bạn phát hiện thi thoảng miệng vẫn có mùi hôi, có những mảng bám đen trên răng, xuất hiện tình trạng ố vàng, răng sâu… thì rất có thể, bạn đã mắc phải một trong những sai lầm phổ biến dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   que thử thai bằng nước bọt thai kỳ que thử thai

TIN MỚI NHẤT

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Tin tức thị trường 13:27 28/02/2022
Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Tin tức thị trường 19:00 27/02/2022
2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

Tin tức thị trường 13:00 26/02/2022
Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Tin tức thị trường 17:44 25/02/2022
Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Tin tức thị trường 15:57 23/02/2022
Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Tin tức thị trường 15:33 22/02/2022
Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tin tức thị trường 19:56 21/02/2022
Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Tin tức thị trường 06:00 20/02/2022
Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Tin tức thị trường 17:15 19/02/2022
3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

Tin tức thị trường 10:10 19/02/2022