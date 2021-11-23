Công ty khởi nghiệp y tế tại Israel đã phát minh thành công một loại que thử thai thông qua nước bọt có tên gọi SaliStick cho kết quả chính xác chỉ trong vài phút. Dự kiến, que thử sẽ được bán rộng rãi vào đầu năm 2022.

Theo Tuổi trẻ, trước đó, Công ty Salignostics đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng thành công với hơn 300 phụ nữ tại Israel, gồm cả phụ nữ mang thai và không mang thai, cũng như hoàn thành hàng nghìn thử nghiệm phân tích khác nhau và cho ra kết quả, que thử SaliStick của hãng này có thể đưa ra kết quả với độ chính xác cao chỉ sau vài phút.

Salignostics cũng cho biết thêm, trong nước bọt có chứa hơn 5.000 protein được xác định phản chiếu trạng thái sinh lý máu của một người. Que thẻ Salistick có thể phát hiện hormone thai kỳ β-hCG trong nước bọt và mang lại kết quả chính xác cao ngay thời kỳ đầu mang thai.

Đồng sáng lập kiêm Phó Giám đốc điều hành của Salignostics - Tiến sĩ Guy Krief cũng cho biết: “Nước bọt là chìa khóa để chẩn đoán nhanh chóng vì nhiều lý do y tế. Về mặt bản chất, nó là phương tiện duy nhất không xâm lấn, dễ dàng và hợp vệ sinh để phát hiện hormone, virus và thậm chí cả bệnh tật”.

Ông Krief nhấn mạnh Công ty Salignostics đang đem đến một sản phẩm thử thai thay thế hoàn toàn phương pháp xét nghiệm máu và nước tiểu. Và hiện nay họ đang trong giai đoạn xin cấp dấu chứng nhận tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (CE).

Trước đó, Công ty Salignostics cũng đã sáng chế thành công bộ xét nghiệm kháng thể COVID-19 trong nước bọt và hiện đang được cấp phép sử dụng ở khắp châu Âu. Tính đến nay, công ty này cung cấp hàng trăm ngàn bộ xét nghiệm COVID-19 cho các quốc gia ở châu Âu và châu Phi.

Bộ xét nghiệm kháng thể COVID-19 cũng được phát triển trên công nghệ nền tảng tương tự sản phẩm que thử thai bằng nước bọt. Salignostics cho biết thêm, vì công nghệ này không phải là dấu ấn sinh học cụ thể nên nó có thể được sao chép và sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau, như tìm virus SARS-CoV-2 và thậm chí là phát hiện căn bệnh sốt rét.

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