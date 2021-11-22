Máy tăm nước có điểm gì ưu việt hơn so với bàn chải và chỉ nha khoa mà nhiều người “say như điếu đổ”

Nếu bạn thường xuyên sử dụng chỉ nha khoa sẽ gây ra hiện tượng chảy máu chân răng, có thể làm thức ăn thừa giắt vào sâu hơn, từ đó khó vệ sinh hơn. Ngoài ra, chỉ nha khoa cũng không làm sạch được răng ở các vị trí khó tiếp cận trong miệng.

Còn nếu sử dụng tăm tre lại để nhiều hệ quả xấu hơn. Bởi tăm tre chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng thưa răng, chảy máu chân răng, viêm lợi, v.v…

Chính vì lý do đó, máy tăm nước được ra đời để khắc phục nhiều "thiếu sót" mà các phương pháp làm sạch răng truyền thống mang lại.

Máy tăm nước giúp làm sạch sâu từng kẽ răng đến 99%, không gây chảy máu chân răng. Không chỉ có thể loại bỏ các mảng bám hoặc vụn thức ăn ở các vị trí khó chạm tới, lực xung của tia nước nhẹ nhàng khiến nướu ít đau hơn và ít gây ra hiện tượng chảy máu ở những người có răng nhạy cảm.

Phòng tránh các bệnh về răng

Nếu bạn không vệ sinh răng miệng kỹ càng, vi khuẩn và mảng bám sẽ hình thành trên răng dẫn tới tình trạng viêm, chảy máu nướu và một số bệnh liên quan đến nướu khác.

Sử dụng máy tăm nước cho phép bạn loại bỏ mảng bám và vụn thức ăn từ những nơi khó tiếp cận như giữa kẽ răng, bên dưới đường nướu răng, một cách nhanh chóng và dễ dàng, điều mà chỉ nha khoa và bàn chải đánh răng không làm được.

Như vậy, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng máy tăm nước để vệ sinh răng miệng, bạn có thể cải thiện sức khỏe nướu răng, ngăn ngừa các bệnh như viêm nướu và các bệnh liên quan đến nướu khác.

Tiết kiệm chi phí chữa trị

Được thiết kế với các đầu xịt chuyên dụng để điều trị các vấn đề về răng, máy tăm nước giúp bạn tiết kiệm được chi phí và thời gian thăm khám nha sĩ.

Đặc biệt, máy tăm nước còn phát huy tính hiệu quả trong việc giữ vệ sinh răng cần được chăm sóc đặc biệt, như trong trường hợp bạn đang sử dụng các loại hình thẩm mỹ: mão răng, cầu răng, mặt dán veneer sứ hay cấy ghép implant.

Mang lại hơi thở thơm mát

Một trong những chứng hôi miệng là được hình thành khi thức ăn thừa giắt vào sâu trong các kẽ răng còn sót lại, không được loại bỏ kịp thời, từ đó gây tụt lợi, sâu răng và khiến cho hơi thở có mùi khó chịu khiến nhiều người e ngại khi giao tiếp.

Sử dụng máy tăm nước tối thiểu 2 lần/ngày sẽ giúp bạn đánh bay các mảng bám khó chịu, xóa tan hơi thở kém thơm và giúp bạn giao tiếp tự tin hơn.

Đặc biệt, tăm nước rất cần cho những người đang trong quá trình niềng răng để đảm bảo hiệu quả niềng, giúp vệ sinh sạch sẽ các mắc cài, kẽ răng và giữ gìn hàm răng trắng sạch, không bị ố vàng, hỏng men răng hay viêm nướu,...

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm máy tăm nước

Là sản phẩm y tế được các bác sĩ nha khoa khuyên dùng, máy tăm nước cầm tay ROAMAN Mini 8 có thể len lỏi vào những góc khuất trong miệng để lấy đi những gì bàn chải và chỉ nha khoa để sót, từ đó ngăn ngừa tình trạng hôi miệng, chảy máu nướu và chân răng hay viêm nha chu.

Loại máy này phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, ngay cả trẻ em từ 6 tuổi cũng có thể sử dụng được dễ dàng (dưới sự giám sát của người lớn).

-Thiết kế nhỏ gọn chỉ nặng 105g và kích thước: 57*100mm, tiện lợi để bạn mang theo sử dụng mọi lúc mọi nơi.

-4 đầu tăm nước phù hợp mọi nhu cầu sử dụng:

+Đầu tia cổ điển: loại bỏ mảng bám răng và làm sạch sâu kẽ răng để sử dụng hàng ngày.

+Đầu tia túi nha chu: giảm các dấu hiệu lâm sàng của viêm nha chu, bảo vệ răng từ vôi răng đến mảng bám răng.

+Đầu tia chỉnh nha: làm sạch các khu vực mà bàn chải thông thường khó tiếp cận được như xung quanh mắc cài răng.

+Đầu tia làm sạch lưỡi: loại bỏ các chất bẩn trên lưỡi và trong miệng, giữ cho hơi thở thơm tho.

-3 chế độ hoạt động tùy chỉnh theo sở thích:

+Xung: Loại bỏ các mảng bám răng và làm sạch sâu răng để sử dụng hàng ngày

+Mềm mại: Được khuyến khích cho người mới bắt đầu và những người có răng nhạy cảm.

+Ngắn: Đặc biệt làm sạch những khu vực xung quanh mắc cài nha khoa và những nơi khó tiếp cận.

-Công nghệ phun nước áp lực cao lên đến 1600 xung/phút giúp làm sạch được các kẽ răng hoặc các vị trí niềng răng khó làm sạch bằng cách thông thường.

-Tính năng tự động tắt sau 2 phút hoạt động, chế độ sạc nhanh 3,5 giờ để sử dụng liên tục lên đến 150 phút.

Sản phẩm đang được bán chính hãng tại hệ thống Siêu thị Y Tế với mức giá 1.980.000đ kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.