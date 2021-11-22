Muốn sạch ruột, giảm cân, cải thiện sức khỏe cứ bổ sung Top 5 thực phẩm quen thuộc này thường xuyên

Những thói quen như: ít vận động, ăn nhiều đồ dầu mỡ, lười uống nước… về lâu về dài sẽ gây nhiều tác hại khôn lường. Theo các chuyên gia, có Top 5 loại thực phẩm mà phụ nữ nên ăn thường xuyên để giúp giảm cân nhanh chóng, sạch ruột lại khỏe người.

Là loại ngũ cốc thô khá phổ biến, bột yến mạch rất giàu vitamin B, chất xơ, dextran và các chất dinh dưỡng khác, nếu ăn thường xuyên có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường ruột và ngăn ngừa các vấn đề về đường ruột như táo bón.

Nên bổ sung yến mạch trong các bữa ăn hàng ngày, hoặc ăn kèm thêm hoa quả để tăng thêm hương vị bữa ăn.

Rau cần tây

Thuộc loại cây nhiều nước, giàu chất xơ và khoáng chất, điển hình là kali, rau cần tây có thể kích thích đại tiện hiệu quả và có tác động tích cực đến ruột. Đây cũng là loại rau vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày và có tính ứng dụng cao. Bạn có thể sử dụng để làm nhân bánh bao, món rau phụ ăn kèm, gia vị cháo, các món hầm...

Đơn giản nhất, bạn có thể hoặc luộc cần tây, sau đó trộn với các nguyên liệu tươi khác với ít dầu và ít muối, nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành

Được mệnh danh là loại thực phẩm "quốc dân" trong mỗi gia đình, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ rất giàu chất xơ và isoflavone, có tác động tích cực đến ruột sau khi tiêu thụ thức ăn.

Vì thế, nếu bạn ăn đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành thường xuyên thì sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, vừa giảm cân nhanh chóng, lại vừa làm sạch đường ruột hiệu quả.

Táo

Tương tự như rau xanh, trái cây cũng là một loại thực phẩm được khuyến nghị mọi người nên thường xuyên sử dụng. Trong số nhiều loại trái cây, táo là ứng cử viên tiêu biểu, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nếu bạn ăn một quả táo mỗi ngày vừa giúp cơ thể bổ sung pectin (xơ tan trong nước), vitamin C, flavonoid thực vật, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác, từ đó tăng cường sự thèm ăn và cũng thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường ruột.

Nước

Không cần bàn cãi về vai trò của loại nước uống này với sức khỏe con người. Chỉ cần uống đủ nước hàng ngày là đã giúp cơ thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất ở ruột, ngăn ngừa các vấn đề về khô ruột, từ đó thúc đẩy nhu động ruột và phát triển khỏe mạnh thói quen đại tiện.

Vì thế, mỗi ngày, người lớn nên uống trung bình từ 1.5-1.7 lít nước được phân bố đều trong suốt cả ngày để đảm bảo lượng nước được cung cấp đủ cho cơ thể.