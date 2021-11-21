Những quan niệm sai lầm khi sử dụng máy tăm nước

Rất nhiều người lần đầu tiên dùng máy tăm nước đều bị chảy máu và đều bỏ cuộc vì nghĩ rằng sản phẩm không phù hợp với mình, tuy nhiên, ít ai biết rằng, vấn đề này có 2 nguyên nhân: Một là do chọn chế độ quá mạnh; Hai là do nướu chưa quen với áp lực này nên gây ra hiện tượng chảy máu.

Tuy nhiên nếu bạn kiên trì sử dụng thêm vài ngày, tình trạng này sẽ hết hoàn toàn và răng cũng được vệ sinh sạch sẽ hơn.

Với suy nghĩ kẽ răng là nơi dễ khiến cho thức ăn bị kẹt lại nhất, nên một số người chỉ dùng tăm nước để làm sạch phần này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, máy tăm nước được thiết kế để có thể làm sạch cả kẽ răng và bề mặt răng, giúp loại bỏ hoàn toàn các vụn thức ăn thừa, vi khuẩn trên toàn bộ răng.

Do đó, bạn không nên chỉ dùng tăm nước để làm sạch kẽ răng, mà nên dùng cho cả mặt trước, mặt sau, mặt trên và phần sát nha chu của răng để đạt hiệu quả làm sạch tốt nhất.

3.Chỉ dùng máy tăm nước 1 lần/ngày

Nhiều người hay cho rằng chỉ cần dùng máy tăm nước vào buổi tối trước khi đi ngủ là đủ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nha khoa, để ngăn ngừa bệnh răng miệng hiệu quả hơn, bạn nên đánh răng và dùng máy tăm nước sau các bữa ăn sáng, trưa hoặc tối để loại bỏ thức ăn thừa, vi khuẩn tích tụ.

Bạn cũng nên chọn các loại máy tăm nước bỏ túi để có thể dùng cả khi ở công sở hay đi du lịch.

4.Máy tăm nước chỉ dùng cho người niềng răng

Đây là suy nghĩ sai lầm của rất nhiều người khi nghĩ chỉ những ai niềng răng mới cần sử dụng máy tăm nước. Tuy nhiên, bạn cần phải biết, đánh răng theo cách thông thường là không đủ để làm sạch vi khuẩn bám trên răng miệng. Nếu các vi khuẩn đó không được làm sạch kịp thời, lâu dần sẽ tích tụ thành mảng bám và gây ra các loại bệnh về răng như: viêm nha chu, hôi miệng, sâu răng…

Vậy nên máy tăm nước phù hợp cho mọi đối tượng, trẻ em từ 10 tuổi trở nên và được các chuyên gia khuyến khích sử dụng để tăng cường sức khỏe răng miệng.

Máy tăm nước cầm tay Roaman W10 - Sự lựa chọn số 1

Liên tục nằm trong danh sách sản phẩm máy tăm nước bán chạy nhất, máy tăm nước cầm tay Roaman W10 sẽ là lựa chọn số 1 dành cho bạn nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua một sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Máy tăm nước cầm tay ROAMAN W10: Phiên bản màu xanh bạc hà và màu hồng đầy cá tính

Cải tiến với 2 màu sắc đẹp mắt là màu xanh bạc hà và màu hồng, máy tăm nước cầm tay Roaman W10 sẽ dễ dàng chinh phục bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngoài ra, sản phẩm cũng có rất nhiều ưu điểm nổi bật khác:

-Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi để bạn mang đi sử dụng mọi lúc mọi nơi.

-4 đầu tăm nước phù hợp mọi nhu cầu sử dụng:

+Đầu tia cổ điển: loại bỏ mảng bám răng và làm sạch sâu kẽ răng để sử dụng hàng ngày.

+Đầu tia túi nha chu: giảm các dấu hiệu của viêm nha chu, bảo vệ răng từ vôi răng đến mảng bám răng.

+Đầu tia chỉnh nha: làm sạch các khu vực mà bàn chải thông thường khó tiếp cận được như xung quanh mắc cài răng.

+Đầu tia làm sạch lưỡi: loại bỏ các chất bẩn trên lưỡi và trong miệng, giữ cho hơi thở thơm tho.

-Màn hình hiển thị 5 chế độ hoạt động: mạnh, trung bình, nhẹ, ngắt quãng, xịt tại chỗ.

-Kết hợp tiên tiến giữa áp lực nước và xung lực 1600 lần phun/phút loại bỏ đến 99,99% mảnh vụn thức ăn bám dính giữa các kẽ răng, giúp vệ sinh và chăm sóc răng miệng tối ưu.

-Dung tích bình chứa lớn 220ml hạn chế việc gián đoạn khi sử dụng và thuận tiện khi vệ sinh.

-Thiết bị sẽ tự động tắt sau 2 phút hoạt động.

-Đèn báo thông minh hiển thị màu đỏ khi đang sạc và chuyển sang màu trắng khi sạc đầy.

-Dung lượng pin lithium 1500mAh 3.7V lớn, sạc đầy khoảng 5 giờ để sử dụng liên tục trong 50 phút.

Hiện sản phẩm Máy tăm nước cầm tay Roaman W10 đang được phân phối chính hãng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng Siêu Thị Y Tế.