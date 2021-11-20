Giảm cân không khó, chả cần cao siêu chỉ với 4 việc đơn giản dễ thực hiện hàng ngày

Theo Thanh Niên, trà không chỉ có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà các hợp chất thực vật lành mạnh trong trà cũng giúp tăng cường sức khỏe và tinh thần.

Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy flavonoid - Một hợp chất trong trà giúp nâng cao tỷ lệ trao đổi chất, tăng quá trình oxy hóa chất béo và cải thiện lượng đường trong máu và hoạt động của insulin.

Các chất catechin và caffein trong trà cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó giúp đốt cháy nhiều calo hơn và duy trì cân nặng hợp lý.

Một số nghiên cứu về trà xanh, trà đen và trà ô long cho thấy những người uống trà có chỉ số BMI thấp hơn so với những người không uống trà hàng ngày.

Uống nước cả ngày

Đây là một trong những cách đơn giản nhất để cắt giảm lượng calo mà không làm tăng cảm giác đói hoặc thèm ăn, vì thế nếu bạn muốn giảm cân và duy trì cân nặng cơ thể, bạn có thể bắt đầu bằng cách uống đủ nước. Tuy nhiên bạn cần lưu ý nước ở đây là nước lọc chứ không phải nước ngọt.

Theo nghiên cứu, chỉ cần bạn thay thế một lon cola 12 oz (140 calo) bằng nước lọc mỗi ngày sẽ cắt giảm khoảng 50.000 calo từ chế độ ăn uống và hơn 60 cốc đường trong một năm.

Hạn chế rượu

Một nghiên cứu về lối sống được thực hiện, trong đó những người tham gia được yêu cầu kiêng rượu dài hạn đã cho kết quả giảm cân gấp đôi trong 4 năm so với những người giữ thói quen uống rượu.

Lý giải vấn đề này là do trong bia, rượu vang và rượu mạnh có hàm lượng calo cao. Ethanol (thành phần chính trong rượu) cung cấp 7,1 calo mỗi gram so với 4 calo mỗi gram protein, carbs và 9 calo mỗi gram cho chất béo.

Trong các loại đồ uống có cồn khác, lượng calo tăng lên nhanh chóng: Một lon bia khoảng 150 calo (100 calo nếu là bia nhẹ), một ly rượu vang khoảng 125 calo và một cốc rượu chưng cất từ 100 đến 115 calo. Như vậy, nếu bạn rót một vài ly rượu mỗi ngày, điều đó có thể tăng thêm hơn 1.500 calo mỗi tuần.

Ngoài việc giàu calo, ethanol trong đồ uống rượu bia cũng kích thích sự thèm ăn của bạn, làm giảm quyết tâm ăn uống lành mạnh của bạn và làm tăng ham muốn đối với các món ăn nhanh với hàm lượng calo cao.

Giữ thói quen uống cà phê

Giống như trà thường, cà phê đen tự nhiên không có calo và không có thêm đường hoặc carbs, vì thế cà phê có lượng calo rất thấp, không gây tăng cân. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất lý giải tại sao cà phê có thể hỗ trợ giảm cân. Bởi quan trọng nhất, chất caffeine trong cà phê có thể giúp tăng cường trao đổi chất để giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, từ đó giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý.

Một nghiên cứu trên quy mô lớn cho thấy những người uống nhiều cà phê thành công hơn trong việc duy trì cân nặng hợp lý, so với những người uống ít hoặc không uống cà phê mỗi ngày.

Một số nghiên cứu cho thấy: Cà phê còn làm giảm sự thèm ăn của bạn, giúp tăng cường khả năng tập thể dục và đốt cháy chất béo, từ đó bạn dễ dàng đạt được mục tiêu sức khỏe của mình hơn.