Một loại thuốc có tên gọi là glatiramer axetat mà bác sĩ hay dùng để điều trị bệnh đa xơ cứng được cho là có hiệu quả trong việc điều trị các triệu chứng của căn bệnh Alzheimer.

Bệnh Alzheimer (AD) là loại bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất, bắt đầu bằng việc mất trí nhớ nhẹ và lâu dần dẫn đến mất khả năng trò chuyện và phản ứng với môi trường.

Alzheimer ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày của một người bởi nó có thể gây tác động đến các bộ phận của não kiểm soát suy nghĩ, trí nhớ và ngôn ngữ.

Các triệu chứng của bệnh thường xuất hiện đầu tiên sau 60 tuổi và nguy cơ tăng dần theo tuổi tác.

Theo Sức khỏe và Đời sống, một nghiên cứu mới đây được công bố đã phát hiện ra rằng glatiramer axetat - Một loại thuốc dùng để điều trị bệnh đa xơ cứng có thể giúp giảm bớt triệu chứng mất trí nhớ của những người mắc bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu được tiến hành tại Viện Khoa học Thần kinh Del Monte, Đại học Rochester (Mỹ), khi các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu thuốc glatiramer axetat trên chuột trong 8 tuần, sau đó đánh giá kỹ năng ghi nhớ của chúng.

Những con chuột được sử dụng trong cuộc thử nghiệm là những con cái 15 tháng tuổi, được chuyển gen đột biến liên quan đến Alzheimer. Chúng phát triển các mảng bám và bệnh lý rối đặc trưng của Alzheimer vào khoảng 12 tháng tuổi.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành tiêm thuốc glatiramer axetat dưới da vào những con chuột thử nghiệm trong 8 tuần. Sau 8 tuần, đánh giá kỹ năng ghi nhớ ở chuột và phân tích mô não để tìm kiếm những thay đổi trong microglia (những tế bào tiêu hóa tương tự như các đại thực bào giúp loại bỏ các mảnh vỡ... do chấn thương, nhiễm trùng và bệnh tật), mảng amyloid và đám rối tau (chỉ dấu của bệnh Alzeimer).

Kiểm tra kỹ năng ghi nhớ của chuột bằng cách sử dụng nhận dạng đối tượng mới lạ (NOR), các nhà khoa học thấy rằng, sau 8 tuần hiệu suất NOR đã được cải thiện rõ rệt ở những con chuột chuyển gen được dùng glatiramer axetat so với nhóm chứng và có sự thay đổi về hình thái não.

Điều này có thể chỉ ra lý do tại sao trí nhớ lại được cải thiện sau khi điều trị bằng glatiramer axetat.

Tiến sĩ Michael O’Banion, tác giả của nghiên cứu cho hay, những phát hiện này có thể là một bước để tiến tới việc sử dụng glatiramer axetat như một phương pháp điều trị tình trạng bệnh mất trí nhớ ở người.

