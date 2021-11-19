Mục tiêu tiềm năng mới có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, điều trị viêm phổi hiệu quả

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska, Thụy Điển đã phát hiện ra interleukin-26 (viết tắt là IL-26), có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và có vai trò quan trọng trong điều trị bệnh viêm phổi.

Theo Sức khỏe và Đời sống, viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng ở một hoặc cả hai phổi, viêm phổi thường do vi khuẩn, virus và nấm gây ra.

Hiện nay, viêm phổi vẫn là nguyên nhân chính gây tử vong sớm tại nhiều quốc gia với số lượng người chết lên tới hàng triệu người mỗi năm.

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay tình trạng kháng kháng sinh đang gia tăng, khiến việc điều trị bệnh viêm phổi trở nên kém hiệu quả hơn. Do đó, các nhà khoa học vẫn đang đau đầu tìm kiếm phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh giết người toàn cầu này.

Các bác sĩ cho rằng, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân viêm phổi có thể bị suy hô hấp nặng, áp xe tràn dịch hoặc tràn mủ màng phổi, viêm màng ngoài tim… Nguy hiểm hơn là gây tử vong.

Mới đây, tại Viện Karolinska, các nhà khoa học đã chứng minh một chất trung gian gây viêm được gọi là interleukin-26 (IL-26) có liên quan đến bệnh viêm phổi do vi khuẩn.

IL-26 được coi là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các tác nhân gây bệnh với khả năng điều chỉnh các đáp ứng miễn dịch bẩm sinh tại chỗ và hệ thống có mục đích, từ đó tiêu diệt vi khuẩn theo cách tương tự như một peptide kháng khuẩn.

Người khỏe mạnh có rất nhiều IL-26 trong đường hô hấp, khi tiếp xúc với vi khuẩn sẽ kích thích sự gia tăng giải phóng IL-26 của các tế bào phổi và bạch cầu.

Khi tiến hành nghiên cứu các mẫu mô phổi và đường thở của bệnh nhân bị viêm phổi do vi khuẩn, các nhà nghiên cứu xác định rằng IL-26 trực tiếp tiêu diệt vi khuẩn, được biết là nguyên nhân gây viêm phổi.

Tác giả Karlhans Che, nhà nghiên cứu tại Viện Y học Môi trường, Viện Karolinska, chia sẻ thêm: Với tình trạng thuốc kháng sinh không đủ để điều trị viêm phổi và tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng, phát hiện của chúng tôi đánh giá IL-26 là mục tiêu tiềm năng mới cho điều trị sinh học và nhấn mạnh vai trò của nó trong điều trị viêm phổi.

Với mục tiêu dùng để điều trị triệt để viêm phổi, từ đó phòng tránh kháng kháng sinh, việc tìm ra liệu pháp điều trị sinh học từ IL-26 là điểm sáng cho việc điều trị viêm phổi trong tương lai.

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