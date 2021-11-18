Tưởng đơn giản nhưng có tới 99% người mắc phải 5 sai lầm khi uống nước dưới đây  

Thanh Niên đưa tin, đứng uống nước có lẽ là sai lầm phổ biến mà hầu hết chúng ta đều mắc phải, thậm chí còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đứng uống nước có thể làm căng dây thần kinh, gây rối loạn cân bằng chất lỏng và gây ra hiện tượng khó tiêu.

Ayurveda (y học cổ truyền Ấn Độ) cũng khuyến cáo mọi người không nên uống nước khi đang đứng. Bởi khi bạn đứng uống nước, nước sẽ đi đến phần dưới của dạ dày và không cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Uống quá nhanh

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta thường uống nước vội vàng hoặc có khi do khát quá nên uống nước khá nhanh, điều này khiến cho các tạp chất trong thận và bàng quang bị tích tụ bên dưới và không có cơ hội được đào thải ra bên ngoài cơ thể.

Vì thế, cách uống nước tốt nhất là uống từng ngụm nhỏ, chậm rãi và từ tốn để nước kịp phân bổ tới các bộ phận trong cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Uống quá nhiều nước

Không thể phủ nhận, nước cũng quan trọng không kém các chất dinh dưỡng khác, giúp cơ thể được vận hành với đầy đủ chức năng. Nhưng uống nước quá nhiều lại là câu chuyện khác. Bởi khi uống quá nhiều nước sẽ dẫn tới tình trạng hạ natri máu, hay còn gọi là nhiễm độc nước, từ đó dẫn tới tình trạng sưng não, gây co giật và hôn mê.

Uống nước ngay trước bữa ăn

Hình minh họa

Nhiều trang ăn kiêng để giảm cân thường khuyên mọi người nên uống nước ngay trước bữa ăn để hạn chế việc dung nạp calo vào cơ thể. Nhưng theo Ayurveda, đây không phải là điều nên làm.

Bởi dạ dày của con người nên chứa 50% thức ăn, 25% nước và 25% nên để trống cho quá trình tiêu hóa thức ăn.

Chính vì thế, nếu uống nước ngay trước bữa ăn có thể làm mất chất dinh dưỡng và làm rối loạn quá trình tiêu hóa trong cơ thể. Đồng thời gây ra tình trạng táo bón và buồn nôn, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa và làm giảm sức khỏe.

Thêm các chất tạo ngọt

Chất tạo ngọt nhân tạo như đường đúng là có thể mang lại cảm giác sảng khoái và ngon miệng khi uống nước, nhưng nó lại là nhân tố khiến bạn tăng cân và gây mất nước cho cơ thể.