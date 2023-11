Thiếu gì bổ sung nấy, “nạp” càng nhiều vitamin càng tốt, suy nghĩ này phản khoa học?

Cụ thể, các loại vitamin A, D, E và K đều là những vitamin hòa tan trong chất béo và có thể được lưu trữ trong cơ thể. Vì thế, nếu dùng liều cao, nhất là vitamin A, có thể gây ngộ độc do thừa vitamin.

Một số loại vitamin hòa tan trong nước cũng có thể gây ra tác dụng phụ ở liều cao. Cụ thể, nếu dùng nhiều vitamin B6 sẽ bị tổn thương thần kinh.

Vì thế, tốt nhất mọi người nên sử dụng vitamin dưới sự tư vấn của bác sĩ hoặc bổ sung đúng theo liều lượng được chỉ định trên bao bì.

Cách tốt nhất để cung cấp đủ cho cơ thể nhận lượng vitamin cần thiết chính là thông qua chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng đủ chất dinh dưỡng.

Vitamin C giúp ngăn ngừa cảm lạnh

Nhất là trong thời kì dịch bệnh ngày nay, nhiều người nghĩ rằng bổ sung vitamin C hàng ngày là cách tốt nhất giúp ngăn ngừa cảm cúm. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng liều lượng lớn vitamin C (cụ thể là hơn 1.000mg mỗi ngày) liên tục trong một thời gian dài hoặc khi mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cảm lạnh, sẽ có thể làm dịu một số triệu chứng và rút ngắn thời gian bị bệnh khoảng nửa ngày chứ không ngăn ngừa được cảm lạnh.

Đặc biệt, nếu bạn dùng vitamin C với liều lượng lớn có thể gây buồn nôn, đau quặn bụng, đau đầu, mệt mỏi, sỏi thận và tiêu chảy. Đồng thời vitamin C có thể cản trở khả năng cơ thể xử lý (chuyển hóa) các chất dinh dưỡng khác như có thể dẫn đến nồng độ sắt tăng lên một cách nguy hiểm.

Ngoài ra, nếu cơ thể dư thừa vitamin C sẽ gây trở ngại cho quá trình xét nghiệm y tế. Vì thế, nếu bạn muốn bổ sung vitamin C cho cơ thể, chỉ nên dùng khoảng 45mg vitamin C mỗi ngày.

Vitamin E có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch

Ngày nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, vitamin E thường được quảng cáo rộng rãi như một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Nhưng, một số nghiên cứu trên quy mô lớn đã kết luận rằng, không có bằng chứng nào chứng minh bổ sung vitamin E ngăn ngừa được tử vong do bệnh tim.

Đừng nghĩ vitamin vô hại, dùng càng nhiều và vô tội vạ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe (Hình minh họa)

Vitamin A giúp chống oxy hóa, có thể phòng ngừa ung thư

Không chỉ không phòng ngừa được ung thư, mà dùng vitamin A với liều lượng lớn còn có thể gây độc, đặc biệt nếu được dùng dưới dạng viên uống thay vì thực phẩm.

Một số nghiên cứu về việc sử dụng vitamin A cho thấy: Vitamin A làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, nhưng lại làm gia tăng các loại bệnh khác, như ung thư phổi ở những người hút thuốc.

Ngoài ra, một số nghiên cứu dài hạn cũng kết luận rằng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú hoặc ung thư phổi không giảm bằng cách bổ sung vitamin E, C hoặc A liều cao.

Vitamin giúp chống lão hóa

Rất nhiều người cho rằng vitamin E giúp ngăn ngừa lão hoá cơ thể. Tuy nhiên, không có bất kì bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng vitamin E có thể ngăn chặn hoặc đảo ngược tác động của lão hóa. Cũng như không một loại vitamin nào có thể phục hồi ham muốn tình dục hoặc chữa bệnh vô sinh.

Vậy, những đối tượng nào cần bổ sung vitamin?

-Những người kém hấp thu và có những bệnh như tiêu chảy, bệnh celiac, xơ nang hoặc viêm tụy, có thể được hưởng lợi từ thực phẩm bổ sung.

-Thực phẩm bổ sung axit folic như vitamin B12 được khuyến nghị sử dụng cho phụ nữ có kế hoạch mang thai và đang mang thai để giảm nguy cơ sinh con bị dị tật ống thần kinh.

-Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để kết hợp sử dụng thuốc với chế độ ăn uống làm tăng hiệu quả chữa bệnh nếu bạn cần phải uống vitamin.