Sử dụng cách này chắc chắn sẽ làm sạch những vùng khó tiếp cận của răng niềng và mắc cài

Tuy nhiên, khi sử dụng máy tăm nước cho người niềng răng thì sẽ có một chút khác biệt. Bạn phải áp dụng một vài mẹo nhỏ để làm sạch mắc cài cũng như răng.

Máy tăm nước là tên gọi của thiết bị dùng áp lực nước để tạo thành tia nước ở áp suất cao, dễ dàng đi vào các kẽ răng và nướu. Tăm nước có công dụng thay thế tăm xỉa và chỉ nha khoa, tạo cảm giác dễ chịu và an toàn khi vệ sinh răng hơn, tránh những tổn thương trên nướu.

Máy tăm nước là thiết bị chăm sóc răng miệng đặc biệt sử dụng áp suất nước để làm sạch răng và mắc cài của bạn. Bạn nên sử dụng cách này để làm sạch những vùng khó tiếp cận của răng và mắc cài.

Bạn phải dùng máy tăm nước ít nhất một lần một ngày cùng với việc đánh răng 2-3 lần một ngày. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận để các thiết bị hoặc phương pháp làm sạch không làm tổn thương đến quá trình niềng răng.

Về cơ bản, nước tạo ra xung động, giúp xoa bóp các mô nướu, tăng cường lưu thông, giúp loại bỏ các mảng bám thức ăn một cách hiệu quả, tránh dẫn đến sâu răng và các bệnh về nướu.

Hãy sử dụng máy tăm nước ít nhất mỗi ngày một lần

Từng bước sử dụng máy tăm nước

1.Chuẩn bị máy tăm nước

-Đổ đầy bình chứa nước và đặt lên đế: Tháo phần trên của bình chứa nước và dùng nước ấm để đổ đầy. Nước ấm giúp làm mềm nướu, dễ dàng loại bỏ các mảnh vụn thức ăn và mảng bám. Không nên sử dụng nước muối vì nó có thể làm tắc đường ống của máy tăm nước. Ngoài ra, không sử dụng nước quá nóng, để không gây khó chịu cho bạn.

Bạn có thể đổ đầy một nửa bình chứa nước súc miệng hai lần một tuần để có thêm sự bảo vệ chống lại vi khuẩn. Sau khi đổ đầy bình nước, hãy đặt nó nhẹ nhàng lên đế của thiết bị.

-Chọn vòi xịt phù hợp: Hãy tìm hiểu những loại vòi xịt phù hợp cho người niềng răng. Bạn nên chọn một vòi xịt thuôn nhọn giúp loại bỏ mảng bám và các mảnh thức ăn từ kẽ răng và mắc cài. Vòi xịt sẽ giúp bạn làm sạch những khu vực khó tiếp cận của mắc cài như dưới dây hoặc xung quanh giá đỡ bằng đầu.

-Lắp vòi xịt vào tay cầm: Sau khi chọn đúng vòi xịt, hãy đặt nó vào tay cầm và khóa thật chặt để tránh bị trượt khi đang sử dụng.

-Cài đặt áp suất và kiểm tra thiết bị: Trước khi đưa vòi xịt vào miệng, bạn hãy hướng đầu vòi xịt vào bồn rửa và bật máy. Kiểm tra nó với cài đặt áp suất từ thấp đến cao. Nếu nước chảy tốt hãy tắt thiết bị và tiến hành bước tiếp theo để làm sạch răng và mắc cài của bạn.

2.Làm sạch bằng máy tăm nước

-Đặt điều khiển áp suất: Khi bạn đưa vòi xịt vào miệng lần đầu tiên, bạn nên bắt đầu với áp suất thấp.

-Đặt đầu vòi xịt vào miệng: Giữ nhẹ tay cầm của máy và đặt đầu vòi xịt vào miệng. Đừng bật công tắc ngay. Hãy soi gương để đặt đầu vòi xịt một cách hoàn hảo.

-Tựa vào bồn rửa mặt: Ngửa đầu về phía trước một chút so với bồn rửa mặt để nước không lan ra xung quanh, không làm tràn nước lên quần áo.

-Bật thiết bị: Bật thiết bị để nước chảy từ miệng xuống bồn rửa mặt. Mím chặt môi để ngăn nước bắn ngược. Bạn có thể tăng áp lực nước nếu cần thiết hoặc cảm thấy thoải mái.

-Làm sạch răng, viền nướu, niềng răng một cách chính xác: Đầu tiên, hướng đầu vòi xịt về phía viền nướu. Sau đó, hướng vào khoảng trống giữa các răng. Tiếp theo, đặt đầu vòi xịt vào giá đỡ và dưới dây, di chuyển và chải nhẹ nhàng. Sau đó, để đầu vòi xịt ra xa một chút để rửa sạch các mảnh vụn. Hoàn thành làm sạch răng của cả hai hàm từ sau ra trước từng cái một.

3.Tắt thiết bị và bảo quản

-Đổ hết nước ra khỏi bình chứa nước: Vi khuẩn có thể phát triển nếu nước vẫn còn trong bình nước. Vì vậy, hãy đổ hết nước ra khỏi bình.

-Vệ sinh vòi xịt đúng cách: Bạn phải làm sạch đầu vòi xịt thật sạch sẽ. Tốt hơn là bạn nên tháo nó ra khỏi tay cầm. Điều này cho phép vòi xịt khô và ngăn ngừa vi khuẩn hình thành xung quanh.

-Bảo quản máy tăm nước cẩn thận: Sau khi mọi thứ hoàn tất, hãy giữ máy tăm nước ở nơi khô thoáng, tránh va chạm và rơi rớt.

Người niềng răng nên sử dụng máy tăm nước loại nào? Mua ở đâu?

MÁY TĂM NƯỚC CẦM TAY ROAMAN WF8801 VÀ ROAMAN MINI 1 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người niềng răng.

Sản phẩm đang được bán tại Siêu Thị Y Tế - hệ thống cửa hàng cung cấp thiết bị y tế gia đình chính hãng với hơn 10 năm kinh nghiệm được nhiều người tiêu dùng tin chọn.

-Một số ưu điểm nổi bật của MÁY TĂM NƯỚC CẦM TAY ROAMAN MINI 1

Máy tăm nước cầm tay ROAMAN MINI 1

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Được cấp các chứng nhận: FDA / ETL / CE / RoHS EUIPO (Tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ), đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

3 mức độ làm sạch: Normal – Soft – Pulse cho bạn lựa chọn.

Tiêu chuẩn chống nước IPX7: có thể chịu được ngâm trong độ sâu nước 1 mét trong thời gian 30 phút.

Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, có thể mang đi khắp nơi.

-Một số ưu điểm nổi bật của MÁY TĂM NƯỚC CẦM TAY ROAMAN WF8801

Máy tăm nước cầm tay ROAMAN WF8801

Click để đặt mua: https://sieuthiyte.com.vn/may-tam-nuoc-cam-tay-roaman-wf8801-1060.html

Được cấp các chứng nhận: FDA / CE / ROHS (Tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ), đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, có thể mang đi khắp nơi.

Tần suất xung 1600 xung/1 phút với vòi phun 360 độ, 3 mức độ làm sạch: Normal – Soft – Pulse cho bạn lựa chọn.

Có 5 đầu tăm để lựa chọn: 1 đầu xịt răng, 1 đầu xịt lưỡi, 1 đầu xịt mũi, 1 đầu xịt nướu, 1 đầu xịt kẽ răng.

Thiết kế đế sạc cảm biến có dây nối rời với thân máy chính. Khi sử dụng hết năng lượng pin của máy, người dùng chỉ cần lấy đế sạc và cắm trực tiếp vào ổ cắm.