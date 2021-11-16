Ngạc nhiên: Thói quen đi giày cao gót đúng 5cm giúp kích thích các cơ khiến phụ nữ dễ đạt cực khoái 

Mới đây, một nghiên cứu đã cho thấy, thói quen đi giày có gót cao đúng 5cm có tác dụng thúc đẩy đời sống tình cảm của phụ nữ, vì chiều cao của những đôi giày này giúp kích thích các cơ khiến phụ nữ dễ đạt cực khoái.

Phải đúng 5cm, không cao hơn mà cũng không thấp hơn (Hình minh họa)

Theo Thanh Niên, để đi đến kết luận, các nhà khoa học cần phân tích các độ cao khác nhau của giày để xem loại giày với chiều cao bao nhiêu cm có tác động nhiều nhất đến cơ sàn chậu ở phụ nữ - Nhóm cơ kiểm soát chức năng tình dục và chức năng bàng quang.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ Đại học Phúc Đán Thượng Hải (Trung Quốc) đã khảo sát 1.263 phụ nữ về loại giày cao gót mà họ hay đi - Trải dài từ 2,5 cm đến hơn 7,5 cm.

Kết quả thật bất ngờ, khi cho thấy nếu phụ nữ đi giày cao gót 5cm sẽ làm xương chậu người phụ nữ nghiêng vừa đủ để làm cho các cơ liên tục co lại và duy trì tốt nhất. Và hiệu quả đạt được lớn nhất ở những người mang loại giày 5cm là ít nhất 8 giờ/ngày.

Ngạc nhiên nhất là, theo nghiên cứu thì những đôi giày thấp hơn hoặc cao hơn 5cm lại không có các hiệu quả như trên.

Và không chỉ mang lại lợi ích tuyệt vời cho chuyện phòng the, nghiên cứu còn phát hiện việc giày cao gót 5cm làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về đường tiết niệu và rò rỉ bàng quang.

Trong bản báo cáo về kết quả nghiên cứu, được công bố trên tạp chí về nam khoa và tiết niệu học Translational Andrology and Urology, các nhà nghiên cứu cho biết thêm: “Các vấn đề với cơ sàn chậu có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục, cũng như chứng tiểu không tự chủ và đau đớn. Nhưng kết quả của chúng tôi cho thấy giày cao gót 5cm có thể giúp phụ nữ rèn luyện các cơ này".

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo thêm rằng những người mang giày cao gót vẫn phải luôn cẩn thận để tránh té ngã và dẫn đến rối loạn cơ xương khác.

Cạo râu khô hay ướt, quý ông sành điệu ngày nay sẽ dùng phương pháp nào? Hiểu được sự khác biệt giữa phương pháp cạo râu ướt và cạo râu khô sẽ giúp quý ông lựa chọn được loại máy cạo râu phù hợp, mang lại trải nghiệm mượt mà và ít kích ứng khi sử dụng máy cạo râu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngac-nhien-thoi-quen-di-giay-cao-got-dung-5cm-giup-kich-thich-cac-co-khien-phu-nu-de-dat-cuc-khoai-436717.html