Cạo râu khô hay ướt, quý ông sành điệu ngày nay sẽ dùng phương pháp nào?

Cạo râu khô là chỉ sử dụng một dao cạo điện hoặc dao cạo truyền thống để cạo râu mà không sử dụng nước hay gel hoặc bất kỳ chất xúc tác nào.

Cạo râu ướt thường là phương pháp mọi người sử dụng đầu tiên khi học cách cạo râu. Trước tiên, bạn làm ẩm vùng cằm, sau đó thoa gel cạo râu lên cằm rồi mới bắt đầu tiến hành cạo. Phương pháp này có thể áp dụng đối với máy cạo râu hoặc dao cạo thông thường.

Máy cạo râu có thể giúp bạn cạo râu khô hoặc ướt tùy theo sở thích

Ưu và nhược điểm của cạo râu ướt

Ưu điểm

Một trong những lợi ích chính của việc cạo râu ướt là sự mượt mà nhờ vào việc sử dụng nước và kem cạo râu. Việc giảm ma sát giữa da mặt và bộ dụng cụ cạo râu ướt sẽ không gây kích ứng, kéo da hay tổn thương.

Khi không bị kích ứng, bạn sẽ không nhìn thấy vết dao cạo và hạn chế lông mọc ngược hơn. Cũng như khi cắt tóc, bạn sẽ thường thấy tóc ướt dễ cắt và cạo sát đầu vừa ý hơn.

Nhược điểm

Một điều cần lưu ý nếu bạn đang học cách cạo râu ướt là sẽ dễ bị sẹo và vết cắt hơn nếu bạn sử dụng dao cạo bằng tay. Vì thế nếu bạn vẫn chưa muốn mua máy cạo râu mà chỉ sử dụng dao cạo thông thường để cạo râu ướt, bạn cần học cách cạo nhẹ nhàng theo chiều râu mọc.

Việc phải làm ướt da và thoa kem cạo râu cũng có thể tốn nhiều thời gian và nếu đó là một phần của thói quen buổi sáng, đôi khi bạn có thể bị trễ giờ. Hãy cân nhắc thời gian thật cẩn thận để không phải đến muộn trong các cuộc hẹn.

Ưu và nhược điểm của cạo râu khô

Ưu điểm

Lý do mà cạo râu khô được nhiều nam giới áp dụng là sự dễ dàng và đơn giản. Không cần nước hay bọt cạo râu, bạn sẽ ít tốn thời gian để cạo râu hơn.

Cách cạo râu khô khá đơn giản, nhanh gọn và hầu như ai cũng có thể áp dụng thậm chí ở bất kỳ nơi nào như ở cơ quan, đi du lịch, ngoài công viên hay bất kỳ nơi nào mà bạn cần cạo râu.

Nhược điểm

Mặc dù cạo râu khô có thể tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng nếu bạn có làn da nhạy cảm, việc cạo râu không có bọt có thể gây kích ứng. Nếu bạn thấy mẩn đỏ, hãy thử làm mát da trước khi sử dụng máy cạo râu để cạo khô mượt hơn.

Nên cạo râu khô hay ướt?

Mỗi phương pháp cạo râu đều có những lợi ích và hạn chế riêng. Khi quyết định giữa cạo ướt và cạo khô, hãy cân nhắc xem bạn có làn da nhạy cảm không, thời gian bạn dành cho việc cạo râu như thế nào. Để hạn chế khả năng bị kích ứng, cạo râu ướt thường ưu việt hơn nhưng cạo râu khô có thể tiết kiệm thời gian hơn.

Nếu bạn thường xuyên nhận thấy các mảng đỏ và kích ứng sau khi cạo râu, việc từ bỏ dao cạo truyền thống và lựa chọn máy cạo râu tốt nhất cho da nhạy cảm là rất quan trọng. Máy cạo râu điện thường ít gây kích ứng hơn vì ít lưỡi dao hơn đồng nghĩa với việc kéo da mặt của bạn ít hơn.

Có loại máy cạo râu nào có thể cạo khô và cạo ướt không?

MÁY CẠO RÂU ROAMAN RMS7109 là thiết bị cạo râu hiện đại tích hợp 2 phương pháp cạo râu khô và cạo râu ướt. Việc sử dụng kem cạo râu hay nước để “phụ trợ” trong quá trình cạo râu là vô cùng dễ dàng. Trong khi dao cạo râu thông thường khi cạo cùng nước hay kem sẽ có khả năng không sạch, đồng thời sẽ bị rỉ sét lưỡi dao nếu còn dính nước ẩm.

Máy cạo râu Roaman RMS7109 - trợ thủ đắc lực của quý ông sành điệu

Một số ưu điểm và tính năng vượt trội của MÁY CẠO RÂU ROAMAN RMS7109:

-Đầu cạo 3D điều chỉnh theo mọi đường cong trên khuôn mặt giúp cạo sát một cách đáng tin cậy và bảo vệ da khỏi bị tổn thương.

-Sử dụng tông đơ để cạo râu sắc nét

-IPX7 hệ thống chống thấm cao cấp

-Sạc USB chỉ mất 1 giờ sạc sử dụng liên tục đến 120 phút.

-Thiết kế nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng mang đi theo bên mình khi đi chơi, du lịch hoặc công tác,…

-Tháo rời và vệ sinh dễ dàng: Làm sạch máy chỉ cần mở đầu nắp máy cạo râu và rửa sạch dưới vòi nước để giữ sạch.

Một số ưu điểm nổi bật khiến bạn không thể bỏ qua máy cạo râu Roaman RMS7109

Mua MÁY CẠO RÂU ROAMAN RMS7109 ở đâu?

Nếu bạn cần tìm mua sản phẩm máy cạo râu chất lượng, chính hãng thì MÁY CẠO RÂU ROAMAN RMS7109 tại Siêu Thị Y Tế là lựa chọn số 1 dành cho bạn. Toàn bộ hệ thống cửa hàng Siêu Thị Y Tế hiện đang bán sản phẩm MÁY CẠO RÂU ROAMAN RMS7109 với những quyền lợi và ưu đãi cực hấp dẫn: Giá khuyến mãi chỉ còn: 999.000VND; Freeship toàn quốc cho đơn hàng trên 600.000VND; Bảo hành: 24 tháng