Sức khỏe và Đời sống đưa tin, ăn sáng đầy đủ là cách tốt nhất để bạn bắt đầu ngày mới hiệu quả. Những người thường xuyên ăn sáng với chế độ ăn uống lành mạnh thường không bị tăng cân và có sức khỏe ổn định.

Ngược lại, bỏ bữa sáng là nguyên nhân hàng đầu làm chậm quá trình tiêu hóa, suy yếu chuyển hóa, từ đó gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm như tiểu đường, đau dạ dày và nhanh lão hóa cơ thể. Lời khuyên cho bạn là nên duy trì ăn sáng đầy đủ và không nên ăn muộn quá 2-3 giờ sau khi ngủ dậy.

Ăn sáng với tinh bột đã tinh chế

Các loại ngũ cốc được loại bỏ chất xơ, vitamin và khoáng chất chính là tinh bột đã tinh chế, phổ biến có thể kể đến như bánh mì trắng, gạo trắng, bún, phở, bánh ngọt, nước ngọt, đồ ăn vặt, ngũ cốc ăn sáng… Đặc biệt là gạo trắng, vốn được coi là thành phần chủ yếu trong khẩu phần ăn của người Việt.

Các loại tinh bột đã tinh chế không những không tạo cảm giác no lâu mà còn làm chậm quá trình chuyển hóa, dẫn đến tích tụ mỡ thừa trong cơ thể và gây béo phì.

Vì thế, nếu bạn muốn giảm cân và tăng cường sức khỏe, hãy thay gạo trắng và các loại tinh bột đã tinh chế bằng các thực phẩm có tinh bột lành mạnh hơn như gạo lứt, bánh mì nguyên hạt, bánh mì đen...

Không uống nước sau khi ngủ dậy

Sau một giấc ngủ dài, nếu bạn nạp cho cơ thể 2 ly nước ấm ngay khi vừa ngủ dậy, sẽ rất có lợi để đẩy nhanh quá trình chuyển hóa, bù nước, loại bỏ chất thải độc hại ra khỏi cơ thể và có lợi cho việc giảm cân. Ngoài ra, thói quen này còn giảm cảm giác thèm ăn, giúp phòng ngừa nguy cơ tăng cân do ăn quá nhiều.

Uống sinh tố vào buổi sáng

Uống sinh tố vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến tốc độ chuyển hóa (Hình internet)

Các món sinh tố như sinh tố bơ, sinh tố dâu tây, trái cây ngâm siro… chứa nhiều dưỡng chất nhưng không phù hợp để sử dụng vào buổi sáng. Bởi loại đồ uống này có thể ảnh hưởng đến tốc độ chuyển hóa, khiến việc ăn kiêng của bạn gặp nhiều trở ngại hơn.

Loại bỏ thực phẩm giàu protein trong bữa sáng

Một trong những sai lầm thường gặp mà mọi người hay mắc phải trong quá trình giảm cân là cho rằng chế độ dinh dưỡng cần giảm protein.

Nghiên cứu chỉ ra, một người có thể giảm cân nhanh hơn nếu chế độ ăn uống của họ có đầy đủ protein, bởi cơ thể luôn cần protein để duy trì cơ bắp. Như vậy, việc bổ sung thực phẩm giàu protein trong bữa sáng không những có lợi cho việc tiêu hao calo, mà còn đẩy nhanh quá trình giảm cân.

Trung bình, một bữa sáng được cung cấp đủ protein sẽ tăng cường tốc độ đốt cháy chất béo lên đến 35%. Một số món ăn sáng giàu protein mà bạn có thể tham khảo đó là: Cá hồi, trứng, đậu phụ, thịt bò…