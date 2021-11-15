Công bố mới: Tìm ra nguyên nhân khiến cho nhiều ổ dịch Covid-19 xuất hiện  

Cụ thể, theo Thanh niên đưa tin, kết quả có tới 43,3% các trường hợp nhiễm chủng Delta đều đến từ những người sống trong cùng một gia đình. Và chỉ có 40,4% các trường hợp nhiễm chủng Delta bắt nguồn từ những người lạ ngẫu nhiên.

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, sự tiếp xúc trong gia đình chính là nguyên nhân hàng đầu khiến biến chủng Delta lây lan nhanh chóng.

Nghiên cứu được tiến hàng ở Anh khi cả 2 biến chủng Delta và Alpha đều xuất hiện. Với kết quả là 50.213 trường hợp nhiễm biến thể Delta và 67.375 trường hợp nhiễm biến thể Alpha.

Theo các nhà nghiên cứu, hiện nay biến thể Delta đã bùng phát trên toàn cầu, việc tìm ra nguyên nhân khiến cho ổ dịch Covid-19 lây lan và gia tăng này rất quan trọng trong việc xem xét giảm thiểu phản ứng của sức khỏe cộng đồng , nhất là tại các nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Sau đó, có tổng cộng 7.410 trường hợp nhiễm biến thể Delta được đưa vào nghiên cứu, sau khi đã loại trừ những người không sống trong các hộ gia đình, những người đã đi du lịch 14 ngày trước khi bị nhiễm bệnh hoặc những người không có tiếp xúc trong gia đình. Phần lớn các trường hợp đều trong độ tuổi từ 30 đến 59, với khoảng 49,3% là nữ.

Các nhà nghiên cứu cũng cho hay, sự gia tăng của ổ dịch Covid-19 ở một số nhóm dân tộc là do gia đình có nền văn hóa quen sống chung nhiều thế hệ. Vì loại nhà ở phổ biến nhất của những người bị nhiễm Covid-19 là nhà liên kết và nhà liền kề. Và phần lớn các trường hợp nhiễm Covid-19 là những người chưa tiêm chủng.

Có tới 43,3% trường hợp nhiễm Covid-19 là do biến thể Delta gây ra. Đặc biệt là, tỷ lệ lây lan của biến thể Delta trong các hộ gia đình cao hơn tới 70% so với biến thể Alpha.

Tỷ lệ lây lan của biến thể Delta trong các hộ gia đình cao hơn tới 70% so với biến thể Alpha.

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy mức độ lây truyền trong hộ gia đình cao trùng khớp với kết quả của những nghiên cứu trước đây, chứng tỏ biến thể Delta phát triển nhanh hơn biến thể Alpha và sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 là do biến thể Delta.

Trong đó, nhóm nguy cơ lây truyền bệnh trong gia đình phổ biến nhất ở độ tuổi 40-49, 50-59 và những người trên 70 tuổi.

Điều thú vị nhất là những người dưới 29 tuổi lại ít có nguy cơ bị nhiễm bệnh hơn dù tiếp xúc trong nhà với người bị nhiễm bệnh.