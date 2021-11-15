Những lợi ích khi sử dụng đai lưng cột sống

Đai lưng cột sống hay đai kéo giãn cột sống lưng là dụng cụ dùng để hỗ trợ hoặc điều trị các chứng bệnh liên quan đến cột sống như đau lưng , cong vẹo cột sốt, thoái hóa cột sống , thoát vị đĩa đệm… Với thiết kế khoa học, thông minh cùng với nguyên lý và phương thức hoạt động rõ ràng, sản phẩm này góp phần rất lớn làm giảm triệu chứng của bệnh và phục hồi tổn thương cột sống hiệu quả và nhanh chóng.

Chuyển động không cần thiết có thể làm bạn đau lưng, đặc biệt nếu bạn đã từng bị chấn thương lưng hoặc phẫu thuật cột sống. Trong một số tình huống nhất định, việc bất động là rất quan trọng để lưng của bạn có thể lành lại.

Đai lưng ngăn các chuyển động chính ở vùng lưng. Những chuyển động này bao gồm uốn, mở rộng và xoay. Điều này giúp lưng của bạn không hoạt động hết khả năng, từ đó ngăn ngừa đau lưng và các chấn thương khác. Nếu bạn đang sử dụng đai lưng để cố định cột sống, hãy đảm bảo rằng bạn mua đúng loại phù hợp.

2.Cải thiện tư thế của bạn

Cột sống của bạn phải ở tư thế thẳng đứng, vai ngửa, ưỡn ngực và hóp vào. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta ngồi và đứng ở tư thế này? Nhiều người trong chúng ta thường cúi xuống, cong vẹo cột sống. Điều này không chỉ dẫn đến tư thế xấu mà còn khiến bạn bị đau lưng trầm trọng. Tư thế này cũng gây ra yếu cột sống, thậm chí có thể dẫn đến dị tật và khiến bạn dễ bị chấn thương.

Cách tốt nhất để đảm bảo cột sống của bạn luôn thẳng và khỏe mạnh là gì? Đai lưng cột sống sẽ buộc cột sống của bạn ở vị trí thẳng. Hãy đeo đai lưng cột sống khi bạn nhận thấy mình bắt đầu có vấn đề về tư thế.

3.Ngăn ngừa đau lưng

Đau lưng cản trở rất nhiều mặt trong cuộc sống của chúng ta. Nó có thể làm cho việc làm việc, tập thể dục và thậm chí thực hiện các hoạt động đơn giản hàng ngày không thể chịu đựng được.

Những người bị đau lưng nhận thấy rằng các cử động sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng đau lưng của họ. Để lưng sớm trở lại bình thường, bạn phải hạn chế một số chuyển động. Đai lưng cột sống giúp ngăn chặn những chuyển động không cần thiết gây hại thêm cho lưng. Điều này giúp tăng cường cơ lưng của bạn và làm giảm cơn đau lưng.

Đai lưng cột sống sẽ hỗ trợ điều trị đau nhức ở những khu vực quan trọng khác của lưng chẳng hạn như cột sống, đĩa đệm và đốt sống. Điều này làm giảm bớt sự căng cơ mà những khu vực này phải chịu đựng để hỗ trợ lưng của bạn, dẫn đến giảm đau.

4.Hỗ trợ điều trị một số triệu chứng khác

Sử dụng đai lưng cột sống có thể giúp kiểm soát các triệu chứng khác của tình trạng lưng bao gồm: gù cột sống; viêm cột sống dính khớp; loãng xương; bong gân cơ lưng; tổn thương tủy sống; vẹo cột sống; khối u cột sống; gãy xương sống; whiplash; thoái hóa cột sống,…

Tất cả các bệnh ở lưng đều khác nhau và cần các mức độ điều trị khác nhau. Cũng có nhiều loại đai lưng cột sống mang lại lợi ích khác nhau cho từng triệu chứng ở lưng của bạn.

5.Điều trị an toàn không dùng thuốc

Do nghiện thuốc giảm đau, nhiều bệnh nhân đang tìm kiếm các phương pháp giảm đau bằng thuốc. Tuy nhiên, điều này sẽ gây ra những tác dụng phụ có hại đến sức khỏe của bạn. Nếu bạn đang chịu đựng những cơn đau lưng khó chịu, đai lưng cột sống sẽ là một lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả.

6.Đai lưng cột sống không chỉ đơn giản là che đi cơn đau

Đai lưng cột sống hoạt động giúp cải thiện tư thế, hỗ trợ và tăng cường cơ lưng của bạn. Điều này giúp loại bỏ nhiều căng thẳng trên lưng của bạn, ngăn ngừa và chữa lành lưng cũng như cột sống của bạn. Bạn sẽ ít có nguy cơ bị thương hơn, giảm đau nhiều hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác ở lưng và cột sống.

Nên mua đai lưng cột sống loại nào?

Đai lưng cột sống ngày nay đã trở thành thiết bị hỗ trợ hiệu quả cho những người mắc các bệnh về lưng. Có rất nhiều đai lưng chất lượng tốt, trong đó có thể kể đến một số thương hiệu đai lưng được nhiều khách hàng lựa chọn như: Alphay, Relaxsan, Aergo.

1.Đai lưng cột sống Alphay

Đai lưng cột sống Alphay là một trong những sản phẩm được sử dụng hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm hiệu quả. Đai có tác dụng giúp nâng đỡ phần trên cơ thể, hạn chế áp lực đè nặng lên cột sống đồng thời điều chỉnh cột sống trở lại bình thường. Đai sử dụng dạng bơm, tuỳ chỉnh áp lực phù hợp đối với người dùng, bên cạnh đó có thể sử dụng thoải mái khi ra ngoài chẳng hạn như chạy xe, làm việc, đi bộ,...

Đai lưng cột sống Alphay

2.Đai lưng cột sống Relaxsan

Đai lưng cột sống Relaxsan được nhập khẩu từ Ý, chuyên dùng cho các bệnh lý cột sống lưng, vùng thắt lưng như thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau do chấn thương, làm việc nặng quá sức,… và phù hợp cho những người sau phẫu thuật. Với kỹ thuật dệt 2 lớp đặc biệt từ chất liệu cao cấp, siêu đàn hồi, phía sau có các thanh đai nhỏ gọn, giúp định hình phần cột sống và lưng. Sản phẩm này chủ động thoát mồ hôi ra ngoài tạo sự thông thoáng, không gây nóng như các sản phẩm khác.

Đai lưng cột sống Relaxsan

3.Đai lưng cột sống Aergo

Đai lưng cột sống Aergo là sản phẩm cao cấp đến từ Taiwan. Đai giúp người dùng giảm bớt cơn đau dai dẳng ở lưng, hỗ trợ tốt và giúp lưng thư giãn với các áp lực tác động lên cột sống. Sản phẩm phù hợp cho những người ngồi văn phòng lâu dài, thường xuyên bị đau lưng, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thắt lưng, bệnh cột sống,...

Đai lưng cột sống Aergo

Địa chỉ mua đai lưng cột sống chính hãng

Siêu Thị Y Tế là địa chỉ mua sắm thiết bị y tế gia đình uy tín, chuyên cung cấp hàng chính hãng 100%. Đai lưng cột sống chính hãng từ thương hiệu Alphay, Relaxsan, Aergo và các loại đai lưng khác hiện đang được bán tại hệ thống cửa hàng Siêu Thị Y Tế trên toàn quốc.

Bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để được tư vấn chọn đai lưng phù hợp với tình trạng của mình hoặc tham khảo thêm tại địa chỉ: https://sieuthiyte.com.vn/dai-lung-cot-song.

Tất cả các sản phẩm đai lưng cột sống tại Siêu Thị Y Tế đang được bán với giá giảm lên đến 21%. Mua ngay để nhận ưu đãi!