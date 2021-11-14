Duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày để kéo dài tuổi thọ, nhưng chạy bao nhiêu là đủ?

Theo Thanh niên, các nhà khoa học cho biết duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày có thể giúp con người giảm các triệu chứng trầm cảm, tăng lưu thông máu lên não, kiểm soát tốt huyết áp, từ đó làm giảm nguy cơ tử vong vì tim mạch, đột quỵ và ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Vì những lợi ích tuyệt vời này nên rất nhiều chuyên gia sức khỏe khuyến khích mọi người nên thường xuyên dành thời gian chạy bộ. Một số nghiên cứu còn cho thấy chạy bộ có khả năng giảm đến 27% nguy cơ chết sớm.

Trong nghiên cứu lớn thu thập lợi ích của chạy bộ, các nhà khoa học đã theo dõi và phân tích dữ liệu sức khỏe của 55.000 người, trong số đó có 14.000 người thường xuyên chạy bộ. Sau 15 năm, những người duy trì thói quen chạy bộ có nguy cơ tử vong vì bệnh tim và các nguyên nhân khác thấp hơn hẳn 90% so với nhóm người không chạy bộ.

Phân tích dữ liệu cũng cho thấy những lợi ích sức khỏe từ việc chạy bộ sẽ liên tục tăng từ khi bắt đầu đến ngưỡng chạy 32 km/tuần, tức trung bình khoảng 4,5 km/ngày. Vượt quá ngưỡng này thì các lợi ích sức khỏe không còn gia tăng nữa. Và cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được nguyên nhân của hiện tượng này.

Như vậy, nếu chạy quá ngưỡng 32 km/tuần, như những vận động viên chạy marathon, thì có gây hại cho sức khỏe không? Các chuyên gia tin rằng nếu chạy quá ngưỡng 32 km/tuần dù không tăng thêm lợi ích sức khỏe nhưng cũng vẫn không gây hại cho sức khỏe.

Những nghiên cứu trên các vận động viên chạy marathon, các nhà khoa học phát hiện sau khi kết thúc cuộc thi, trong máu vận động viên chạy marathon xuất hiện chất troponin - Một loại protein cảnh báo tim đang bị tổn thương. Tuy nhiên, troponin lại không còn trong máu sau 1 - 2 ngày. Vì thế, nếu bạn chạy quá 32 km/tuần cũng sẽ không gây tổn thương vĩnh viễn nào đến sức khỏe.

Vấn đề đáng lo ngại nhất nếu bạn chạy quá nhiều là nguy cơ chấn thương cao. Thế nhưng, chỉ cần bạn có chế độ tập luyện hợp lý cộng với nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ thì sẽ hạn chế được nguy cơ này.