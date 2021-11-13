Nóng: Phát hiện một kháng thể có khả năng tiêu diệt biến chủng của SARS-CoV-2, kể cả Delta

Kháng thể này được các nhà khoa học đặt tên là DH1047. Thông qua kết quả của các nghiên cứu mới đây cho thấy kháng thể này có khả năng vô hiệu hóa virus, điều trị hiệu quả bệnh Covid-19.

Theo đó, mới đây các nhà khoa học vừa phát hiện ra một kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus Corona, thậm chí kháng thể này còn có khả năng tiêu diệt mọi biến chủng của SARS-CoV-2, bao gồm cả biến chủng Delta. (Thông tin này theo Thanh niên đã đưa tin).

Biến thể DH1047 hoạt động bằng cách bám vào tế bào virus, sau đó vô hiệu hóa hoạt động của virus và ngăn không cho chúng tái tạo. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill (Mỹ) và Đại học Duke (Mỹ).

Biến thể DH1047 được phát hiện với khả năng tiêu diệt mọi biến chủng của SARS-CoV-2 (Hình internet)

Nhóm nghiên cứu tin rằng kháng thể DH1047 này cũng có thể chống lại những chủng virus Corona mới trong tương lai. Để phát hiện ra kháng thể DH1047, nhóm nghiên cứu đã xác định và phân tích 1.700 kháng thể virus Corona.

Trong đó, có 50 kháng thể có khả năng bám vào tế bào virus của SARS-CoV-2 và SARS-CoV-1, loại virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) vào những năm 2000. Khi kháng thể bám được vào virus thì nó sẽ vô hiệu hóa được virus đó.

Trong số 50 kháng thể kể trên thì kháng thể DH1047 được cho là đặc biệt hiệu quả. Bởi DH1047 có thể bám vào mọi loại virus Corona ở cả con người và động vật, bất kể virus đó có đột biến và sản sinh ra nhiều biến thể. Điều này có nghĩa là kháng thể DH1047 vẫn sẽ có hiệu quả với những loại virus Corona lây nhiễm sang người trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm kháng thể DH1047 trên những con chuột đã tiếp xúc với mầm bệnh Covid-19. Và kết quả cho thấy những con chuột thí nghiệm đó vẫn khỏe mạnh.

Các thử nghiệm sau đó cũng chứng minh kháng thể này hiệu quả với biến chủng Delta và nhiều biến chủng khác của virus Corona.

Tiến sĩ Barton Haynes - Thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Duke, cho biết “Đây là kháng thể có tiềm năng trở thành phương thuốc giúp ngăn chặn dịch bệnh hiện nay”.

Hiện tại, một trong những phương pháp điều trị Covid-19 hiệu quả nhất là phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng. Cách điều trị này bơm vào cơ thể bệnh nhân kháng thể Covid-19 để hỗ trợ hệ miễn dịch con người tiêu diệt virus.

Phương pháp trên đặc biệt hiệu quả với nhóm người chưa được tiêm chủng, mắc bệnh Covid-19 nặng hoặc có hệ miễn dịch yếu. Nhóm nhà nghiên cứu tin rằng nếu kết hợp điều trị kháng thể đơn dòng với kháng thể DH1047 sẽ tăng rất nhiều hiệu quả điều trị Covid-19.

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