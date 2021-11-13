Thay đổi những thói quen sai lầm hàng ngày ngay nếu không muốn sức khỏe bị tổn hại

Theo nhận định, việc uống quá nhiều nước mỗi ngày có thể gây hại cho thận vì nó khiến thận phải hoạt động quá tải hoặc thận không thể loại bỏ được phần nước dư thừa.

Không cần phải bàn cãi về tầm quan trọng của nước đối với việc duy trì sự sống. Tuy nhiên, nhiều người đang đề ra mức quy định: phải uống 8 ly nước mỗi ngày, điều này không hề đúng chút nào.

Hơn nữa, mỗi người lại có một cơ địa khác nhau, có người cần một lượng nước nhỏ hơn, có người lại cần lượng nước nhiều hơn con số 8 ly.

Ăn nhiều cà rốt có thể giúp mắt sáng

Quả thực, cà rốt là một loại rau củ mang lại nhiều lợi ích - đặc biệt là cho mắt, nhưng thực tế nó lại không giúp làm tăng thị lực.

Hơn nữa, trong cà rốt có chứa rất nhiều chất beta-carotene, nếu bạn ăn quá nhiều sẽ khiến da bị đổi màu, trông khá tệ về mặt thẩm mỹ.

Thức đêm rồi ngủ bù

Ngủ là cách tốt nhất để cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, chỉ nên ngủ khoảng 8 tiếng mỗi đêm. Nếu thiếu ngủ, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng và gây suy nhược. Ngược lại, nếu ngủ quá nhiều, dễ gặp phải một số vấn đề liên quan đến tâm lý, thần kinh. Đặc biệt, cứ thức khuya rồi ngủ bù sẽ chẳng có ý nghĩa gì, vì các tổn hại từ thiếu ngủ gây ra là không thể đảo ngược.

Đánh răng ngay sau khi ăn

Đánh răng 2 lần mỗi ngày là lời khuyên hữu ích từ các nha sĩ. Tuy nhiên, rất nhiều người có thói quen đánh răng ngay sau khi ăn, đây chính là một thói quen không tốt.

Sau khi ăn, men răng rất dễ bị tổn thương, nếu lại dùng bàn chải chà xát sẽ rất có hại, đặc biệt là ngay sau khi ăn hoặc uống thứ gì đó có tính acid.

Tốt nhất, nếu cảm thấy không thể chịu được cảm giác thức ăn bám trong miệng, hãy đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn rồi mới đánh răng.

Chọn thực phẩm chức năng thay cho thực phẩm tự nhiên

Thực tế, việc uống các loại thực phẩm chức năng có công dụng hay không vẫn còn nhiều tranh cãi. Uống cũng không sao, nhưng nếu vì uống mà chủ quan bỏ qua các loại thực phẩm tự nhiên thì thực sự không tốt. Vậy nên, hãy cố gắng để bữa ăn đầy đủ các chất cần thiết như đạm, đường, bột và chất béo.

Lạm dụng kem chống nắng

Trên lý thuyết, kem chống nắng có thể bảo vệ bạn khỏi tác hại của tia UV trong ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, nếu bạn lạm dụng nó quá mức sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng thiếu vitamin D.

Vì thế, hàng ngày, hãy đảm bảo cho cơ thể bạn được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong 10 - 15 phút mỗi ngày, để đảm bảo lượng cung cấp đủ lượng vitamin D cho cơ thể.

Dùng bông ngoáy tai

Hình minh họa

Nhiều người có thói quen lấy ráy tai thường xuyên, phải cạn và sạch nhất có thể, tuy nhiên ráy tai không phải là thứ quá tệ như bạn nghĩ vì nó có tác dụng ngăn bụi bẩn lọt vào trong tai. Tất nhiên, khi ráy tai quá nhiều, bạn cần lấy nó ra.

Khi lấy ráy tai nên thận trọng, bởi bạn sẽ gặp khá nhiều rủi ro vì có thể bị chọc thủng màng nhĩ, hoặc gây ra nhiều biến chứng khác như buồn nôn, mất vị giác...

Tốt nhất, bạn chỉ nên sử dụng bông ngoáy tai ở phần bên ngoài tai, nếu ráy tai đóng quá dày, tốt nhất hãy nhờ đến các y bác sĩ để lấy chúng ra một cách an toàn.