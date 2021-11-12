WHO bổ sung thêm 2 sản phẩm vào danh mục thuốc thiết yếu để cai thuốc lá

Trên Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, theo thống kê trung bình, mỗi năm hút thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong do các hậu quả về sức khỏe như mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi, ung thư, đái tháo đường và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Có bằng chứng còn cho thấy, những người hút thuốc lá có nhiều khả năng mắc bệnh COVID-19 nặng hơn so với những người không hút thuốc.

Theo thống kê hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người sử dụng thuốc lá. Trong đó, có tới 60% người nghiện thuốc lá có ý muốn cai thuốc lá. Tuy nhiên chỉ có 30% trong số đó là được tiếp cận với các phương pháp hiệu quả giúp họ cai nghiện thành công.

Lợi ích của việc bỏ thuốc lá

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp điều trị y tế an toàn và hiệu quả để cai thuốc lá thành công. Tuy nhiên, không phải người nghiện thuốc lá nào cũng có thể tiếp cận được.

Vì thế cho đến nay, chỉ có liệu pháp thay thế nicotine là thuốc được sử dụng thành công cho những người muốn cai thuốc lá. Liệu pháp thay thế nicotine hoạt động bằng cách cung cấp nicotine ở dạng thay thế, ví dụ như kẹo cao su hoặc miếng dán...

Theo một số nghiên cứu, chỉ cần bạn bỏ thuốc lá thì có những lợi ích như: sau 20 phút, nhịp tim sẽ giảm xuống; sau 12 giờ, mức carbon monoxide trong máu sẽ giảm xuống mức bình thường; sau 2-12 tuần, hệ tuần hoàn được cải thiện và chức năng phổi tăng lên; sau 1-9 tháng, các triệu chứng ho và khó thở giảm dần; trong vòng 5-15 năm, nguy cơ đột quỵ giảm xuống bằng với người không hút thuốc; trong vòng 10 năm, tỷ lệ tử vong do căn bệnh ung thư phổi chỉ bằng một nửa so với người hút thuốc; trong vòng 15 năm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch giống như người không hút thuốc.

Hai loại thuốc được bổ sung để cai thuốc lá

Bupropion và varenicline có tác dụng làm giảm cảm giác thèm nicotine mà không cần phải cung cấp chất thay thế nicotine, giúp hỗ trợ cai thuốc lá hiệu quả (Hình minh họa)

Mới đây, WHO đã cập nhật bổ sung danh sách các thuốc thiết yếu (EML). Trong đó, có hai loại thuốc mới là bupropion và varenicline.

Bupropion và varenicline là hai loại thuốc hoạt động khác biệt với liệu pháp thay thế nicotine hiện nay. Hai loại thuốc mới này được cho là làm giảm cảm giác thèm nicotine mà không cần phải cung cấp chất thay thế nicotine. Do đó, thuốc sẽ có tác dụng hỗ trợ mọi người cai thuốc lá và giảm sự phụ thuộc vào nicotine.

Các chuyên gia cho hay, hai thuốc bupropion và varenicline đều được chứng minh là cách cai thuốc lá an toàn và hiệu quả cho những người không thể cai thuốc lá nhờ tư vấn.

Các phương pháp hỗ trợ cai thuốc lá khác

Các chuyên gia y tế tư vấn thêm một số cách có thể giúp người nghiện thuốc lá hạn chế cảm giác thèm thuốc lá, đó là:

-Trì hoãn hút thuốc: Hãy trì hoãn thời gian thèm thuốc càng lâu càng tốt trước khi nhượng bộ.

-Hít thở sâu: Cố gắng hít thở sâu 10 lần để cơ thể thư giãn từ bên trong cho đến khi cơn thèm thuốc qua đi.

-Uống nước: Uống nước là một cách thay thế lành mạnh hơn so với việc ngậm điếu thuốc trong miệng.

-Ngoài ra, khi lên cơn thèm thuốc người nghiện thuốc lá có thể tập trung vào một hành động khác như: Đi tắm, đọc sách, đi dạo, nghe nhạc…