Mọi cơ quan trong cơ thể đều cần oxy để tồn tại. Không có oxy, các tế bào bắt đầu hoạt động sai và cuối cùng sẽ chết. Tế bào chết có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng và dẫn đến suy các cơ quan. Cơ thể vận chuyển oxy đến các cơ quan bằng cách lọc qua phổi. Sau đó, phổi phân phối oxy vào máu thông qua các protein hemoglobin trong các tế bào hồng cầu. Những protein này cung cấp oxy cho phần còn lại của cơ thể.

Những lợi ích từ việc đo nồng độ oxy trong máu

Phép đo nồng độ oxy trong máu đo tỷ lệ phần trăm oxy trong protein hemoglobin, được gọi là độ bão hòa oxy. Độ bão hòa oxy thường cho biết lượng oxy đến các cơ quan. Mức độ bão hòa oxy bình thường là từ 95 đến 100%. Mức độ bão hòa oxy dưới 90% được xem là thấp bất thường và là dấu hiệu của một ca cấp cứu lâm sàng.

Máy đo nồng độ oxy trong máu rất hữu ích để theo dõi mức độ bão hòa oxy vào ban đêm của một người bị nghi ngờ ngừng thở khi ngủ hoặc ngáy nghiêm trọng. Đo SPO2 cũng có thể cung cấp phản hồi về hiệu quả của các biện pháp can thiệp thở, chẳng hạn như liệu pháp oxy và máy thở.

Một số bác sĩ sử dụng phương pháp đo SPO2 để đánh giá mức độ an toàn của hoạt động thể chất ở những người có vấn đề về tim mạch và hô hấp, hoặc khuyến nghị đeo máy đo SPO2 khi tập thể dục.

Một số bệnh viện cũng sử dụng máy đo SPO2 cho những bệnh nhân đặc biệt dễ bị tổn thương. Ví dụ, trẻ sơ sinh trong các đơn vị chăm sóc đặc có thể đeo máy đo SPO2, có thể cảnh báo nhân viên về sự giảm độ bão hòa oxy.

Máy đo SPO2 là thiết bị cần thiết để theo dõi tình trạng sức khỏe của người mắc vấn đề tim mạch và hô hấp.

Một số lợi ích của việc đo nồng độ oxy trong máu bao gồm: Theo dõi độ bão hòa oxy; Cảnh báo về mức oxy thấp nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh; Mang đến sự an tâm cho những người mắc các bệnh mãn tính về hô hấp hoặc tim mạch; Đánh giá nhu cầu bổ sung oxy; Theo dõi mức độ bão hòa oxy ở những người được gây mê; Chỉ ra các tác dụng phụ nguy hiểm ở những người dùng thuốc ảnh hưởng đến hô hấp hoặc độ bão hòa oxy.

Hướng dẫn 8 bước đơn giản để đo nồng độ oxy trong máu chính xác

Bước 1: Tẩy sạch sơn móng tay, tháo móng tay giả và làm ấm bàn tay nếu bị lạnh.

Bước 2: Nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trước khi đo.

Bước 3: Đặt tay lên ngực ngang với tim và giữ yên.

Bước 4: Bật máy đo oxy và đặt nó trên ngón tay giữa hoặc ngón trỏ của bạn.

Bước 5: Số đọc cần có thời gian để ổn định, giữ máy đo tại chỗ ít nhất một phút hoặc lâu hơn nếu số đọc không ổn định.

Bước 6: Ghi lại kết quả cao nhất khi nó không thay đổi trong 5 giây.

Bước 7: Xác định từng chỉ số một cách cẩn thận.

Bước 8: Bắt đầu ghi lại chỉ số từ ban đầu và ghi ba lần một ngày. Thực hiện các biện pháp bổ sung nếu bạn cảm thấy sức khỏe của mình có sự thay đổi.

Những lưu ý khi sử dụng máy đo nồng độ oxy trong máu

Các thiết bị đo SPO2 không có rủi ro nghiêm trọng. Một số người chỉ bị kích ứng nhẹ, bao gồm mẩn đỏ và nhạy cảm da. Nếu được lắp quá chặt và sử dụng trong thời gian dài, máy đo SPO2 có thể cắt oxy từ các mạch xung quanh. Nếu bạn cảm thấy ngứa ran hoặc thay đổi màu da hãy nhanh chóng thông báo cho bác sĩ.

Nguy cơ chính của việc đo SPO2 là đọc sai. Độ chính xác của máy đo SPO2 phụ thuộc vào những thay đổi nhỏ trong vị trí của chúng. Khi lăn qua lăn lại trong giấc ngủ, thiết bị có thể bị nới lỏng tạo ra kết quả sai. Độ bão hòa oxy cũng có thể giảm trong thời gian ngắn do các yếu tố khác, chẳng hạn như thay đổi tư thế ngủ hoặc nín thở trong giây lát. Máy đo SPO2 cho cảnh báo ngay cả khi sự sụt giảm là tạm thời và vô hại.

Ngược lại, máy đo SPO2 có thể mang lại cho một số người cảm giác an toàn sai. Chúng không cung cấp cảnh báo cho tất cả các vấn đề về oxy có thể xảy ra và không thể thay thế cho các hình thức giám sát khác.

Những người sử dụng máy đo SPO2 nên thảo luận về các rủi ro với bác sĩ và nên theo dõi các kết quả đọc được theo thời gian. Những thay đổi trong kết quả đo, đặc biệt là phản ứng với những thay đổi của môi trường đôi khi đang báo hiệu một vấn đề sức khỏe.

Nên mua máy đo nồng độ oxy trong máu (SPO2) loại nào?

Một số sản phẩm máy đo nồng độ oxy trong máu được nhiều người tiêu dùng chọn mua:

-Máy đo nồng độ oxy trong máu thương hiệu Wellmed

Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed là sản phẩm được sử dụng theo dõi độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) và nhịp tim. Thiết bị di động rất tiện lợi, dễ sử dụng chỉ với một nút bấm thực hiện ba chế độ: tắt nguồn, chế độ chờ và đo. Màn hình hiển thị rộng và đèn LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi. Sản phẩm không xâm lấn, phù hợp cho bệnh nhân trưởng thành và cả bệnh nhi.

-Máy đo nồng độ oxy trong máu thương hiệu Heal Force

Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 Heal Force

Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 Heal Force rất tiện dụng vì máy có kích thước nhỏ gọn, rất phù hợp cho việc sử dụng ở gia đình cũng như các phòng khám. Máy có 8 tính năng nổi bật: Kiểm tra toàn diện; Oxy máu với tần số ánh sáng; Sức cản khi truyền dịch thấp; Nhỏ gọn và di động; Chế độ báo động nhấp nháy; Thiết kế màu; Xoay hai chiều; Tiết kiệm năng lượng thông minh

Mua Máy đo nồng độ oxy trong máu (SPO2) chính hãng ở đâu?

Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều thiết bị y tế giả, kém chất lượng gây hoang mang cho người tiêu dùng. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 kéo dài, việc chọn mua máy đo nồng độ oxy trong máu trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang phân vân không biết nên chọn mua máy đo SPO2 chính hãng ở đâu thì Phụ Nữ Và Gia Đình xin giới thiệu đến bạn hệ thống cửa hàng Siêu Thị Y Tế - nơi cung cấp thiết bị y tế gia đình chính hãng với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Đến với Siêu Thị Y Tế, bãn hãy hoàn toàn an tâm vì nơi đây cung cấp hàng chính hãng 100%. Đối với máy đo nồng độ oxy trong máu, hiện tại cửa hàng đang bán các dòng sản phẩm từ thương hiệu nổi tiếng Wellmed và Heal Force với ưu đãi hấp dẫn giảm giá lên đến 37%, chỉ từ 690.000 VNĐ.