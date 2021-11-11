Cứ ngỡ nhịn ăn tối để thon thả, ai dè chẳng những không giảm cân mà còn gây hại cho sức khỏe

Nhịn ăn không những không khiến cho bạn giảm cân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe (hình internet)

Cũng giống như bữa trưa và sáng, bữa tối có tác dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể con người. Nếu nhịn ăn tối, axit trong dạ dày vẫn tiết ra như bình thường, nhưng bởi không có thức ăn để tiêu hóa, axit sẽ làm tổn thương tới màng nhầy của dạ dày. Về lâu dài, dễ gây xói mòn và viêm loét niêm mạc dạ dày, từ đó làm sức đề kháng của cơ thể yếu đi. Vì vậy, người có dạ dày kém nên ăn đủ 3 bữa mỗi ngày.

Giúp tăng cường sức đề kháng

Bỏ qua bữa tối dễ dẫn tới hiện tượng hạ đường huyết, cơ thể không cung cấp đủ dinh dưỡng cho các cơ quan, từ đó sức đề kháng cũng giảm theo. Đặc biệt với người trung niên và người cao tuổi, vốn đã khó hấp thụ chất dinh dưỡng thì càng cần ăn bữa tối. Thay vì nhịn ăn, nên tập trung vào việc lựa chọn ăn gì vào bữa tối sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.

Bỏ bữa tối vẫn có thể tăng cân

Trên Sức khỏe và Đời sống cho biết, có nghiên cứu cho thấy nếu bạn bỏ bữa tối lâu dài có thể dẫn tới hiện tượng tăng cân. Bởi khi nhịn ăn, cảm giác thèm ăn trong cơ thể tăng lên khiến bạn lại ăn muộn hơn sau đó, dẫn tới tổng năng lượng cao hơn thường ngày.

Ngoài ra, nhịn bữa tối có thể làm giảm chỉ số ăn uống lành mạnh, khiến chỉ số khối cơ thể của bạn tăng lên nhanh chóng. Theo một nghiên cứu, so với những người bỏ ăn bữa sáng, những ai bỏ ăn bữa tối thường ăn ít rau và đồ thủy hải sản hơn trong tổng ngày, điều này có liên quan tới khả năng tăng cân.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy những người bỏ qua bữa tối thường ngủ muộn hơn, trong khi những ai ngủ muộn cũng đều dễ tăng cân.

Bỏ bữa tối khiến tinh thần kém, suy nhược

Nếu cứ cố nhịn bữa tối sẽ khiến bạn thấy đói và khó chịu. Và khi tình trạng này kéo dài, cơ thể bạn dễ bị suy nhược, tinh thần không thoải mái…

Ngoài ra, nếu không được cung cấp đủ năng lượng, bạn sẽ rất khó ngủ và dễ thức giấc giữa đêm vì bụng cồn cào. Lâu dần việc làm này sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi, khó tập trung vào ban ngày, không những ảnh hưởng tới hiệu suất công việc mà còn ảnh hưởng tới cả sức khỏe.

Những trường hợp nào có thể bỏ bữa tối?

Nếu bạn thuộc 4 nhóm sau đây thì có thể cân nhắc tới việc nhịn bữa tối:

Nếu bạn ăn quá nhiều vào ban ngày và không cảm thấy đói thì có thể bỏ qua bữa tối (hình internet)

Bữa trưa ăn quá nhiều

Nếu bạn đã nạp năng lượng đủ cho cả ngày vào bữa trưa và tối không cảm thấy đói, thì bạn có thể không cần nạp thêm năng lượng vào bữa tối.

Có thói quen đi ngủ sớm

Bữa tối và giờ đi ngủ nên cách nhau khoảng 3 tiếng để cơ thể kịp tiêu hóa hết thức ăn và bạn thì không bị trằn trọc vì quá no. Còn với những ai đi ngủ sau 23h thì chắc chắn không nên bỏ qua bữa tối. Nhưng nếu bạn lên giường sớm hơn khoảng 20 hay 21h tối thì có thể cân nhắc việc bỏ qua bữa tối.

Đang béo phì

Ở giai đoạn đầu của quá trình giảm cân, bạn có thể chọn ăn ít hơn và chia làm nhiều bữa hơn hoặc bỏ bữa tối.

Sau 1-2 tháng, khi đã giảm được trọng lượng nhất định, bạn có thể bắt đầu tăng cường độ tập luyện và ăn tối với lượng thức ăn thích hợp.

Cân nhắc một bữa tối lành mạnh:

Rõ ràng bỏ bữa tối sẽ có hại hơn lợi, nếu muốn sở hữu một thân hình thon thả thì nên chọn bữa tối lành mạnh: Không ăn tối muộn hơn 20h; Bữa tối nên gồm đầy đủ và cân đối các thực phẩm gồm: 2 phần rau xanh lá, một phần tinh bột, nửa phần protein; Chỉ nên ăn lưng lửng bụng là dừng, tránh ăn quá no.