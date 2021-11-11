Những lưu ý sử dụng vớ y khoa cho người mới bắt đầu

Về cơ bản, vớ y khoa giúp giảm sưng và tụ máu ở chân. Chúng tạo thêm áp lực, giúp máu chảy ngược từ chân của bạn, bất chấp trọng lực kéo nó xuống. Chúng cũng có thể giúp điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu, suy tĩnh mạch mãn tính, phù nề,... Vớ y khoa cũng có lợi cho các vận động viên, vì chúng có thể giúp cải thiện tuần hoàn.

Vớ y khoa là sản phẩm trang phục y tế chuyên dụng, giúp tạo ra mức độ ép hoặc nén giảm dần lên chân, thường được biểu thị bằng mmHg (milimet thủy ngân), có 2 tác dụng:

-Tác động lên mao mạch, qua đó làm tăng áp lực trong các mô bên dưới da, do đó làm giảm sự rò rỉ chất lỏng dư thừa từ mao mạch và tăng hấp thu dịch mô bởi mao mạch và mạch bạch huyết. Đồng thời, lực nén cũng làm giảm và giúp ngăn ngừa hiện tượng sưng.

-Tác động lên không gian mô, qua đó tạo lực giãn giúp kiểm soát kích thước (đường kính) của các tĩnh mạch nông. Việc giãn ra không cho phép các tĩnh mạch nông này mở rộng quá mức với máu. Máu tĩnh mạch sau đó chảy nhanh hơn lên chân về phía tim.

-Sự lưu thông máu ở chân được cải thiện đáng kể nên khi mang vớ bạn sẽ cảm giác giảm đau hiệu quả cho đôi chân mệt mỏi, nặng nề, đau do rối loạn tĩnh mạch và các bệnh bạch huyết.

Vớ y khoa là sản phẩm trang phục y tế chuyên dụng điều trị suy giãn tĩnh mạch

Những lưu ý cho người lần đầu sử dụng vớ y khoa

-Tìm đúng vớ y khoa phù hợp với tình trạng của bạn

Vớ y khoa có nhiều kích cỡ, chiều dài và mức độ của lực nén. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm thấy đôi vớ phù hợp với tình trạng suy giãn tĩnh mạch của bản thân. Chiều dài rất quan trọng để làm giảm đau ở khu vực gây ra chứng giãn tĩnh mạch. Ví dụ, mang vớ cao đến đầu gối sẽ không hữu ích nếu bạn đang đối phó với chứng giãn tĩnh mạch ở đùi.

Có khoảng ba cấp độ nén được phân loại dựa trên mức độ nghiêm trọng của chứng giãn tĩnh mạch và các triệu chứng của bạn. Công suất nén được đo bằng mmHg, viết tắt của milimét thủy ngân, giống như cách đo huyết áp. Bạn có thể thử một vài cường độ nén khác nhau để tìm ra loại tốt nhất cho mình, nhưng khoảng 20 đến 30 mmHg thường là mức độ thích hợp để bắt đầu điều trị giãn tĩnh mạch.

-Tiếp tục mặc vớ y khoa dù lúc đầu khá khó chịu

Khi bạn lần đầu tiên mang vớ y khoa, bạn có thể cảm thấy khó khăn khi mang chúng vào. Điều này là bình thường, vì chúng được thiết kế vừa khít để cung cấp các lợi ích trong việc điều trị suy giãn tĩnh mạch. Chắc chắn rằng khi bạn tiếp tục mặc vớ y khoa trong một khoảng thời gian, bạn sẽ quen dần và cảm thấy thoải mái hơn.

-Lắng nghe bác sĩ của bạn

Nếu bạn đã được yêu cầu sử dụng vớ y khoa theo một độ dài, kích cỡ hoặc độ áp suất nhất định, hãy tuân theo chỉ định đó. Nếu bạn gặp khó khăn khi đeo hoặc cảm thấy đau, hãy tháo vớ ra và liên hệ với bác sĩ để giải quyết kịp thời.

-Không chọn loại vớ y khoa gây đau

Vớ y khoa phải chắc chắn, nhưng không bị co thắt hoặc khó tháo ra. Nếu việc đeo chúng khiến bạn bị đau, hoặc việc đeo và tháo vớ ra không dễ dàng thì có lẽ chúng quá nhỏ, bạn nên tháo chúng ra cho đến khi tìm được loại vớ có kích cỡ chính xác.

Hãy chọn đúng kích cỡ vớ y khoa để tránh bị đau và giảm tác dụng điều trị

-Những trường hợp không nên sử dụng vớ y khoa: Bệnh động mạch nặng ở chân; Suy tim sung huyết; Nhiễm trùng da; Bất động.

-Tác dụng phụ của vớ y khoa

Thường không có tác dụng phụ có hại nào có thể phát sinh khi sử dụng vớ y khoa, nhưng có một số triệu chứng có thể gây khó chịu. Ví dụ, ban đầu bạn có thể cảm thấy khó chịu do cảm giác đè ép hoặc cảm giác ngứa ran khi mang vớ y khoa.

Một số người dùng có thể bị chai do sử dụng vớ y khoa kéo dài. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sẽ quen với cảm giác khó chịu ban đầu. Một số người cũng có thể có phản ứng dị ứng với vớ và nếu điều này xảy ra với bạn, bạn cần tìm một chất liệu phù hợp hơn với mình. Nếu bạn gặp những triệu chứng này quá lâu và có những lo ngại nghiêm trọng, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn.

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