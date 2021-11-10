Biết nguyên nhân gây ra quầng thâm ở mắt sẽ dễ dàng “hô biến” với 11 cách đơn giản dưới đây

-Thiếu ngủ: Trên một số diễn đàn các chuyên gia cho rằng, khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ tăng sản xuất cortisol - một loại hormone gây căng thẳng. Khi nồng độ cortisol tăng lên, lượng máu cũng tăng theo, các mạch máu phải mở rộng để chứa lượng máu dư thừa, từ đó làm cho quầng thâm trở nên rõ ràng hơn.

-Hút thuốc: Nicotine góp phần tạo ra bọng dưới mắt vì những người hút thuốc thường sử dụng nicotine vào ban đêm, điều này làm gián đoạn giấc ngủ, dẫn đến xuất hiện quầng thâm dưới mắt.

-Đồ mặn: Muối khiến cơ thể giữ lại chất lỏng và tích tụ dưới mắt. Áp lực từ chất lỏng dư thừa sẽ đẩy các mạch máu nổi rõ trên da hơn, làm cho màu xanh tía trở nên rõ ràng hơn.

-Ngoài ra, cũng có một số thói quen phổ biến khác dẫn đến quầng thâm mắt như: Rượu, thói quen nằm sấp khi ngủ, chà xát hoặc dụi mắt quá nhiều...

11 cách giúp thoát khỏi quầng thâm mắt

-Sử dụng kem dưỡng da chứa retinoid: Tác dụng của loại kem này là giúp xây dựng lại lớp collagen bên ngoài da, làm da dày lên trong thời gian phục hồi. Ngoài ra, nhiều bác sĩ da liễu hàng đầu khẳng định rằng một số loại thuốc cũng có tác dụng làm giảm quầng thâm dưới mắt.

-Nằm ngửa giảm sưng mắt: Nằm sấp khi ngủ khiến chất lỏng và máu đọng lại quanh mắt, vì vậy, nếu bạn nằm ngửa khi ngủ có thể giúp giảm hiện tượng này một cách dễ dàng.

-Sử dụng sản phẩm làm sáng da và kem chống nắng: Sản phẩm làm sáng da thường có khả năng ức chế sản xuất melanin - nguyên nhân gây ra da sẫm màu, do các sản phẩm này thường chứa vitamin C, chiết xuất cam thảo và axit kojic có thể giúp giảm bớt vết thâm. Chuyên gia da liễu cũng khuyên bạn nên thoa kem chống nắng dành riêng cho mắt để ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời.

-Ngủ nhiều hơn: Lời khuyên này có tác dụng tuyệt vời để điều trị nhiều loại bệnh và cải thiện sắc đẹp. Thời điểm vàng của giấc ngủ đẹp là 10 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, bạn sẽ thấy sự trẻ hóa rõ rệt trên làn da của mình.

-Sử dụng túi trà & caffeine: Đặc tính của túi trà cho phép hút chất lỏng ra khỏi mặt một cách tự nhiên. Để có kết quả tốt nhất, bạn hãy ngâm 2 túi trà trong nước ấm trong vài phút. Sau đó để chúng trong tủ lạnh khoảng 5 đến 10 phút. Cuối cùng, bạn nằm xuống và đặt mỗi túi lên trên mỗi mí mắt. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn trong khoảng 5 phút, nếu kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ.

-Đắp mặt nạ dưa chuột: Trong dưa chuột chứa rất nhiều hàm lượng vitamin K, giúp giữ ẩm cho da và làm giảm quầng thâm mắt. Ngoài ra, vitamin K hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên, rất tốt cho việc làm đẹp.

-Uống nhiều nước: Khi bị mất nước, cơ thể sẽ thích nghi bằng cách giữ lại nước, đặc biệt là vùng quanh mắt. Do đó, để giảm lượng chất lỏng dư thừa trong cơ thể, hãy uống nhiều nước mỗi ngày.

-Bổ sung vitamin C: Vitamin C à một trong những yếu tố quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa bọng mắt và quầng thâm không mong muốn. Những loại trái cây giàu vitamin C như cam quýt, chanh, dứa là lựa chọn hàng đầu. Hoặc bạn cũng có thể bổ sung vitamin C có trong một số thực phẩm phổ biến khác như rau cải xoăn, súp lơ, quả mọng, bông cải xanh, xoài, cà chua và đu đủ.

-Bổ sung collagen: Các chất bổ sung có chứa collagen có thể giúp kích thích sản xuất collagen dưới da, đem lại một làn da mịn màng và tươi sáng. Để đảm bảo bạn nhận được đầy đủ lợi ích, hãy thử dùng các chất bổ sung cho phép cơ thể tạo ra collagen như vitamin C, axit amin và đồng.

-Bổ sung sắt: Sự thiếu hụt sắt có thể dẫn đến quầng thâm vì nó làm cho chất hemoglobin trong máu bị phá vỡ, dẫn đến thiếu oxy và làm xuất hiện các vết thâm đen dưới mắt. Vì thế bạn có thể bổ sung sắt bằng việc dung nạp thịt hoặc các thực phẩm tự nhiên chứa nhiều sắt. Còn nếu bạn là người ăn chay, bạn có thể bổ sung thực phẩm chức năng vitamin B-12 để hiệu quả tương tự. Các loại thực phẩm được khuyến nghị khác bao gồm đậu, rau bina, đậu Hà Lan, mơ và nho khô.

-Nước hoa hồng: Nếu bạn thường xuyên bị sưng mắt, hãy lấy bông gòn và ngâm vào nước hoa hồng. Đặt bông lên mí mắt và thư giãn trong 15 phút. Để có kết quả tốt nhất, hãy kiên trì thực hiện điều này hàng ngày trong khoảng 1 tháng.