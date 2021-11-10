Regeneron công bố giảm nguy cơ nhiễm Covid-19 đến 8 tháng với liệu pháp kháng thể

Tin tức thị trường 10/11/2021 14:00

Cơ quan Quản lý Y tế của Mỹ vừa cho phép sử dụng liệu pháp kháng thể REGEN-COV để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.

 

Trong ngày 8/11/2021 vừa qua, hãng dược Mỹ Regeneron đã tuyên bố sử dụng một liều duy nhất thuốc hỗn hợp kháng thể của họ có thể giảm nguy cơ nhiễm Covid-19 đến 81,6% trong khoảng thời gian từ 2-8 tháng sau khi sử dụng thuốc.

Regeneron công bố giảm nguy cơ nhiễm Covid-19 đến 8 tháng với liệu pháp kháng thể - Ảnh 1

  Thuốc kháng thể REGEN-COV của hãng Regeneron giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19

Theo hãng tin Reuters (thông tin trên Pháp Luật TP.HCM), đây là kết quả mà hãng dược có trụ sở tại Westchester, bang New York thu được trong các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối.

Liệu pháp kháng thể REGEN-COV của Regeneron được Cơ quan Quản lý Y tế Mỹ cho phép sử dụng để phòng ngừa hiện tượng lây nhiễm ở những người phơi nhiễm với các cá nhân đã mắc bệnh Covid-19, và những người có nguy cơ cao bị phơi nhiễm tại những cơ sở đông người như viện dưỡng lão hay trại giam.

Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái cũng đã “bật đèn xanh” cho việc sử dụng liệu pháp trên để chữa trị cho những người mắc Covid-19 mức độ từ nhẹ đến trung bình giữa lúc các ca bệnh tiếp tục tăng trên khắp cả nước.

Theo chuyên gia Myron Cohen - Người chủ trì những nỗ lực nghiên cứu về kháng thể đơn bào cho Mạng lưới Ngăn ngừa Covid-19 do Viện Y tế Quốc gia Mỹ bảo trợ cho biết, thuốc của Regeneron có khả năng cung cấp miễn dịch lâu dài trước Covid-19.

Khả năng miễn dịch đặc biệt quan trọng đối với những người có hệ miễn dịch yếu và những người không đáp ứng với vaccine.

Trong thời gian đánh giá 8 tháng, không có ai trong nhóm người sử dụng REGEN-COV phải nhập viện vì Covid-19, nhưng có đến sáu người phải nhập viện trong nhóm dùng giả dược, Regeneron cho biết.

Hiện nay, WHO đang phát động chương trình ACT-A với mục tiêu cung cấp "loại thuốc kháng Covid-19 dạng uống mới" với mức giá 10 USD/liệu trình cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình. 

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Từ khóa:   kháng thể ngừa lây nhiễm Covid-19 REGEN-COV

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