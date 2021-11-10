Bệnh tiểu đường, mỡ máu cao hay gout là những căn bệnh nguy hiểm nhưng rất phổ biến ngày nay. Những người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi cần phải theo dõi chỉ số đường huyết, mỡ máu và gout thường xuyên để kiểm soát tình trạng sức khỏe, ngăn chặn kịp thời nguy cơ tử vong vì đột quỵ và những ảnh hưởng nghiêm trọng khác.

Ngoài ra, người lớn tuổi sẽ không thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị điện tử.

Đặc biệt, trước bối cảnh dịch Covid-19 nguy hiểm như hiện nay, nhiều người rất ngại đến các cơ sở khám chữa bệnh để kiểm tra sức khỏe.

Vì vậy, thay vì phải đến bệnh viện thường xuyên để kiểm tra định kỳ, việc sử dụng máy đo đường huyết 3in1 sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho bạn và người thân. Bạn có thể sử dụng máy ngay tại nhà chỉ với vài thao tác đơn giản.

Cơ chế hoạt động máy đo đường huyết 3in1

So với máy đo đường huyết truyền thống thì cấu tạo của dòng máy 3 trong 1 không có sự khác biệt lớn. Điểm khác nhau chủ yếu là máy đo đường huyết 3 trong 1 tích hợp chức năng kiểm tra cả 3 chỉ số glucose, axit uric và cholesterol bằng việc sử dụng 3 loại que thử có vai trò tương đương.

Ứng dụng công nghệ cảm biến sinh học tiên tiến, các bước để xét nghiệm theo thứ tự là lấy máu, thử máu và phân tích kết quả. Bạn chỉ cần chú ý phải sử dụng que thử đúng với chỉ số mình muốn đo lường.

Nên mua máy đo đường huyết 3in1 loại nào?

Được sản xuất tại Taiwan bởi thương hiệu nổi tiếng General Life Biotechnology, máy đo dường huyết BENECHECK 3IN1 là sản phẩm máy đo tích hợp kiểm tra đường huyết, mỡ máu, gout được nhiều người ưa chuộng và đánh giá cao hiện nay.

Máy kiểm tra đa năng BENECHECK 3IN1 sẽ giúp bạn tự động thực hiện mọi thao tác. Điều này giúp những người lớn tuổi có thể chủ động tự theo dõi sức khỏe của mình mà không cần nhờ đến người thân.

Một số ưu điểm nổi bật của máy đo đường huyết BENECHECK 3IN1:

-Máy cho các kết quả chính xác, nhanh chóng và đáng tin cậy.

-Các biểu tượng thông tin được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu cho người dùng.

-Phát âm thanh tiếng "bíp" khi máy hoạt động và cảnh báo lỗi.

-Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và không gây đau, cho phép người dùng kiểm tra sức khỏe tại nhà.

-Máy tự động lưu trữ với bộ nhớ 360 bao gồm cả glucose trong máu, cholesterol và acid uric toàn phần.

-Chức năng cài đặt thời gian và lựa chọn chuyển đổi giữa 2 đơn vị đo "mg/dL" và "mmol/L".

-Chỉ mẫu máu nhỏ 1-1.5 µl (glucose và acid uric), 10 µl (cholesterol toàn phần).

-Dùng 1 pin 3V CR2032.

-Que thử tự hút máu, tự báo lỗi khi lượng máu không đủ.

-Tự động tính kết quả trung bình cho 7, 14, 21, 28 ngày.

-Kết quả hiện thị rõ với màn hình LCD.

-Tự dò code.

-Tự động tắt sau 3 phút không sử dụng.

Sử dụng máy đo đường huyết 3in1 ngay tại nhà để kiểm soát tình trạng sức khỏe

Máy đo đường huyết này có các phụ kiện đi kèm như: 10 que đo Gút (Axit Uric); 5 que đo Mỡ trong máu (Cholesterol); 10 que đo Đường huyết (Glucose); 25 kim; 1 bút thử máu; 3 que code.

Phụ kiện đi kèm của máy đo đường huyết BENECHECK 3IN1

Máy đo đường huyết BENECHECK 3IN1 với những thao tác sử dụng rất đơn giản:

Đặt một kim lấy máu vào bút lấy máu và điều chỉnh độ nông sâu thích hợp theo bước từ 1 đến 4 trong hướng dẫn của bút lấy máu.

Rửa tay với nước ấm, lau khô và bắt đầu ấn bút lấy máu vào đầu ngón tay để lấy máu.

Lấy một que thử và đóng nắp lọ que thử ngay để bảo quản những que thử còn lại trong lọ.

Lắp thanh tiếp xúc của que thử vào cổng lắp que thử của máy. Máy sẽ tự khởi động.

Loại test và số code sẽ hiện trên màn hình. Kiểm tra loại test và số code que thử trên màn hình đúng theo như trên lọ que thử. Trên que thử của Glucose, Acid Uric và Cholesterol phải ghi “GLUC”, “UA” và “CHOL” trên màn hình tương ứng, nếu không có thì lấy que thử ra và lấy code máy lại như hướng dẫn.

Tiếp xúc khe lấy mẫu máu của que thử với mẫu máu cho đến khi máy phát ra tiếng “bíp” báo hiệu máu đã vào que thử thành công.

Màn hình sẽ đếm ngược theo giây và kết quả của glucose trong máu.

Mua máy đo đường huyết BENECHECK 3IN1 ở đâu để đảm bảo hàng chính hãng?

Chắc hẳn với những chia sẻ ở trên, bạn đã có thể đưa ra được quyết định “Có nên mua máy đo đường huyết 3in1 không?”. Đây là thiết bị cần thiết để kiểm soát sức khỏe gia đình. Bạn cũng có thể dễ dàng mang theo sử dụng bất cứ đâu khi có nhu cầu. Nhưng bạn đang phân vân không biết mua mày đo đường huyết BENECHECK 3IN1 ở đâu sẽ uy tín và chất lượng?

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