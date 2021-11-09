Giảm nếp nhăn ở mắt? Không khó nếu bạn có máy massage TouchBeauty TB1662

Máy massage giảm nếp nhăn trị thâm TouchBeauty TB1662 là thiết bị làm đẹp cao cấp, hiện đại kết hợp công nghệ ánh sáng đỏ và massage ở 40 độ C bằng phương pháp rung tần số cao, từ đó giúp tái sinh làn da mỏng manh ở dưới mắt và thư giãn vùng da xung quanh mắt.

Sản phẩm có xuất xứ từ thương hiệu TouchBeauty - Nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da của Vương quốc Anh. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của thiết bị bởi sản phẩm đạt chứng nhận FDA, CE, RoHS an toàn 100%.

Ưu điểm nổi bật của máy massage giảm nếp nhăn trị thâm TouchBeauty TB1662

Chế độ ánh sáng đỏ thâm nhập vào lớp biểu bì da thúc đẩy tái tạo collagen và giúp giảm nếp nhăn hình thành quanh mắt

-Sử dụng liệu pháp ánh sáng đỏ:

Xâm nhập vào lớp biểu bì trên da, từ đó thúc đẩy tái tạo collagen, giúp làm đều màu da, giảm thiểu tình trạng thâm mắt và mang lại vẻ đẹp sáng ngời cho đôi mắt.

-Chế độ sonic rung với tần số cao

+Chế độ sonic rung với tần số cao kết hợp với liệu trình điều trị 40 độ C, giúp mở lỗ chân lông nơi mắt, hỗ trợ gia tăng sự hấp thụ của dưỡng chất vào da xung quanh mắt và cải thiện quá trình lưu thông máu, thư giãn mắt.

+Đặc biệt ở tần nhiệt độ cao nhất - 40 độ C, tất cả các dưỡng chất từ mỹ phẩm sẽ được hấp thụ nhanh chóng và phát huy hiệu quả cao nhất.

+Sử dụng sản phẩm thường xuyên giúp giảm thiểu tình trạng quầng thâm mắt, bọng mắt do thức khuya hoặc mất ngủ gây ra.

Cấu tạo máy massage giảm nếp nhăn TouchBeauty TB1662

-Công tắc cảm biến thông minh

Được tích hợp công tắc cảm biến thông minh giúp quá trình sử dụng của bạn dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Để sử dụng, bạn chỉ cần để các ngón tay tiếp xúc với các nút trên thân máy, máy sẽ tự động vận hành quy trình chăm sóc da mắt cho bạn.

-Chế độ hẹn giờ tự động thông minh

Cùng với đó, máy còn có chế độ hẹn giờ tự động thông minh, tự động tắt sau khi bạn không còn sử dụng nữa, giúp tiết kiệm pin trong quá trình sử dụng.

-Thiết kế nhỏ gọn, thông minh

Máy có thiết kế nhỏ gọn, có thể bỏ vào túi xách, dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi công tác hay du lịch.

Đối tượng sử dụng máy massage giảm nếp nhăn trị thâm TouchBeauty TB1662

-Người có bọng mắt, quầng thâm

-Người có nếp nhăn trên mắt, da quanh mắt bị chảy xệ lão hóa

-Người thường xuyên dùng máy tính, thức khuya, ngủ không đủ giấc

-Mọi đối tượng nam/nữ có nhu cầu chăm sóc vùng mắt đều có thể sử dụng

Hướng dẫn sử dụng máy massage giảm nếp nhăn trị thâm TouchBeauty TB1662

-Bước 1: Bạn thoa kem dưỡng mắt lên mắt rồi lựa chọn chế độ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

-Bước 2: Bạn lựa chọn chế độ ánh sáng đỏ rồi đưa máy di chuyển xung quanh đường viền mắt.

-Bước 3: Sau đó, bạn di chuyển máy xung quanh đường viền mắt từ trước ra sau với thời gian tối đa 5 phút

-Bước 4: Sau khi sử dụng xong, vệ sinh sạch sẽ và máy để nơi thoáng máy.

Trên đây là các thông tin về sản phẩm máy massage giảm nếp nhăn trị thâm TouchBeauty TB1662. Sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Siêu Thị Y Tế với mức giá 670.000Đ.

Hy vọng sau khi sử dụng sản phẩm này, bạn sẽ sở hữu đôi mắt rạng ngời và xinh đẹp.