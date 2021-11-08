Khám phá 7 lợi ích tuyệt vời của máy chăm sóc da mặt

Massage da mặt là sử dụng các động tác chuyển động xoay tròn trên da mặt từ 1 điểm đến toàn bộ khuôn mặt.

Nhờ vào độ rung cũng như chuyển động của máy chăm sóc da mặt, sẽ giúp định hình lại đường nét khuôn mặt cân đối hơn, xóa mờ nếp nhăn, chống chảy xệ, từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

Làm sạch da

Công dụng chính của các loại máy chăm sóc da mặt là giúp loại bỏ sâu những chất bẩn trên da, thu nhỏ lỗ chân lông, mang lại một làn da sáng đẹp. Nhờ đó mà làn da bạn sẽ luôn trắng mịn, khỏe đẹp, ngăn ngừa được tình trạng tích tụ mụn bọc.

Tăng cường tuần hoàn máu, kích thích sản sinh tế bào mới

Ngoài việc làm sạch và săn chắc da, quá trình massage da mặt sẽ giúp lưu thông, tăng cường tuần hoàn máu trên da, giúp làn da của bạn luôn hồng hào, từ đó kích thích sản sinh các tế bào mới.

Nhờ chuyển động xoay tròn của máy chăm sóc da mặt, sẽ giúp hỗ trợ loại bỏ các lớp sừng, loại bỏ lớp biểu bì chết giúp quá trình chăm sóc da hiệu quả hơn.

Giúp tăng độ đàn hồi, giúp da mịn màng, hồng hào

Massage da mặt được ví như là 1 bước tập thể dục cho da, quá trình này sẽ giúp đào thải những độc tố trên làn da, giúp làn da khỏe mạnh, căng tràn sức sống, se khít lỗ chân lông, giảm sự căng cơ trên da mặt.

Cải thiện sắc tố da, làm sáng da

Hiện nay các loại máy chăm sóc da mặt đều được áp dụng nhiều công nghệ hiện đại như: công nghệ ion âm, công nghệ rung, công nghệ làm sạch, trẻ hóa da, nâng cơ sẽ giúp loại bỏ những sắc tố sạm đen trên da, từ đó tăng cường cải thiện sắc tố da, mang đến làn da trắng sáng hơn.

Tăng cường hấp thu dưỡng chất

Làn da sau khi được làm sạch và lấy đi tế bào chết sẽ giúp việc hấp thu dưỡng chất tốt hơn, từ đó phát huy tối đa công dụng của các loại mỹ phẩm.

Giảm mệt mỏi, thư giãn

Máy chăm sóc da mặt còn có công dụng xả stress, giảm căng thẳng, mệt mỏi bởi những tần số rung của máy massage tác động lên da.

Vì thế bạn nên duy trì sử dụng máy massage mặt 1 - 2 lần/tuần để được tận hưởng cảm giác thư giãn như ở spa.

Máy chăm sóc làm sạch da mặt bằng ion ROAMAN M7

Máy chăm sóc làm sạch da mặt bằng ion Roaman M7 là thiết bị chăm sóc da mặt hiệu quả dành cho phụ nữ hiện nay. Sản phẩm nổi bật với 3 chức năng hiện đại giúp làm sạch da, căng bóng da, thẩm thấu nhanh các mỹ phẩm chăm sóc với 3 cấp độ ion, từ đó mang lại một làn da rạng rỡ, mịn màng. Đây là một sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng Roaman, đạt tiêu chuẩn chất lượng và chứng nhận FDA, CE, ISO.

Ưu điểm và tính năng sản phẩm

-Ion+ làm sạch da: với 3 cấp độ có công dụng làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, thúc đẩy làm sáng da.

-Ion- nuôi dưỡng làn da: Đẩy nhanh quá trình hấp thụ các sản phẩm chăm sóc da vào da mặt, tăng cường hiệu quả trong quá trình làm đẹp nhanh chóng.

-Ion- nâng cơ: giữ ẩm cho da mặt, nâng cơ cho da căng bóng, cải thiện hiệu quả trong quá trình giữ ẩm và căng da.

-Tiết kiệm thời gian sạc: Chỉ mất 2.5 giờ sạc đầy thiết bị và có thể sử dụng liên tục trong nhiều tuần.

-Thiết kế độc đáo, mẫu mã đẹp, kích thước nhỏ gọn rất thích hợp sử dụng mọi lúc mọi nơi

Máy chăm sóc làm sạch da mặt bằng ion ROAMAN M7 hiện đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Siêu Thị Y Tế với mức giá 960.000đ cùng nhiều chế độ hậu mãi tốt.