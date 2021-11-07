Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, hen phế quản hay còn gọi với một tên gọi khác là suyễn - Là tình trạng viêm đường hô hấp mạn tính. Thời tiết thay đổi như hiện nay chính là điều kiện thuận lợi cho sự bùng phát của nhiều loại bệnh mạn tính. Đặc biệt ở người mắc bệnh hen phế quản do nhạy cảm với môi trường có thể khởi phát thành cơn hen ác tính, hết sức nguy hiểm đến tính mạng.

Thực tế, hiện nay nhiều bệnh nhân mắc bệnh hen phế quản nặng có tình trạng kiểm soát bệnh kém, ngay cả khi sử dụng các liệu pháp truyền thống như corticosteroid, bao gồm thuốc tác dụng nhanh và thuốc kiểm soát kéo dài.

Hình ảnh so sánh cuống phổi của người bình thường và cuống phổi của người mắc bệnh hen phế quản (Hình internet)

Hiện tại, một số kháng thể đơn dòng, như dupilumab đã được phê duyệt để điều trị bệnh hen phế quản nặng, nhưng một số bệnh nhân vẫn không đáp ứng tốt với thuốc này. Do đó, việc tìm kiếm các liệu pháp mới là cần thiết.

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Viện Hen suyễn Gia đình Cohen, Do Thái, phát hiện ra rằng, itepekimab an toàn và hiệu quả với bệnh hen phế quản. Thuốc có khả năng làm gián đoạn cơn viêm và cải thiện tình trạng bệnh nhân hen phế quản hiệu quả.

Itepekimab - Liệu pháp mới điều trị hiệu quả bệnh hen phế quản (Hình minh họa)

Itepekimab là một kháng thể đơn dòng mới được thiết kế để nhắm mục tiêu vào interleukin-33. Nhóm đã nghiên cứu hiệu quả của itepekimab với những người tham gia nghiên cứu ở độ tuổi từ 18 đến 70. Đây là những bệnh nhân hen phế quản từ trung bình đến nặng và đang sử dụng thuốc glucocorticoid dạng hít, các chất chủ vận beta (LABA) tác dụng kéo dài.

Những người tham gia nghiên cứu được chia thành bốn nhóm nhỏ. Nhóm 1 dùng thuốc itepekimab; nhóm 2 dùng thuốc dupilumab; nhóm 3 kết hợp itepekimab và dupilumab và nhóm 4 dùng giả dược. Sau 12 tuần, kết quả cho thấy, nhóm bệnh nhân dùng itepekimab để điều trị hen phế quản có hiệu quả rõ rệt trong gián đoạn cơn viêm. Ngoài ra, thuốc itepekimab cũng cải thiện đáng kể chức năng phổi ở bệnh nhân hen phế quản.

Tiến sĩ Michael E. Wechsler, Giám đốc Viện Hen suyễn Gia đình Cohen, Do Thái cho hay, nghiên cứu này sẽ mang lại hy vọng về một lựa chọn điều trị mới hiệu quả hơn cho những bệnh nhân bị hen phế quản nặng không đáp ứng với các loại thuốc hiện đang có.