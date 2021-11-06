Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do thủy tinh thể mất dần tính linh hoạt - một mô protein trong suốt, thay đổi hình dạng để tập trung ánh sáng vào võng mạc và cho phép con người có thể phân biệt các vật thể ở gần và ở xa thay thế cho nhau.

Sức khỏe và đời sống đã đưa tin, lão thị là tình trạng gây ra sự sụt giảm thị lực ở tầm nhìn gần trong độ tuổi từ 40 và trở nên trầm trọng hơn ở độ tuổi khoảng 65. Tình trạng sinh lý này khiến mắt không thể nhìn rõ các vật thể ở gần nhưng lại có thể nhìn rõ các vật thể ở khoảng cách xa, gây khó khăn cho quá trình sinh hoạt.

Lão thị là tình trạng mắt không thể nhìn rõ các vật ở gần nhưng lại nhìn rõ các vật ở xa (Hình internet)

Các lựa chọn điều trị chứng lão thị từ trước đây cho tới giờ chỉ là những hỗ trợ cơ học được như sử dụng kính hai tròng và kính áp tròng...

Và mới đây, dung dịch nhỏ mắt pilocarpine HCl 1,25% (vuity) đã được FDA phê duyệt, cung cấp cho người bị lão thị một phương pháp điều trị mới. Vuity hiện là thuốc nhỏ mắt đầu tiên và duy nhất được FDA chấp thuận để điều trị tình trạng lão thị này.

Thuốc nhỏ mắt này được kê đơn sử dụng và có tác dụng tức thì sau 15 phút nhỏ mắt và kéo dài đến 6 giờ, giúp cải thiện thị lực gần và trung bình mà không ảnh hưởng đến thị lực xa.

Được thiết kế đặc biệt cho chứng lão thị, dung dịch nhỏ mắt pilocarpine HCl 1,25% là công thức tối ưu hóa của pilocarpine, một liệu pháp chăm sóc mắt được chuyển giao với công nghệ pHast. Công nghệ pHast độc quyền cho phép dung dịch nhỏ mắt pilocarpine HCl 1,25% nhanh chóng điều chỉnh theo pH sinh lý của màng nước mắt. Dung dịch nhỏ mắt pilocarpine HCl 1,25% sử dụng khả năng giảm kích thước đồng tử của chính mắt, cải thiện thị lực gần mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn xa.

Theo tác giả George O. Waring IV, MD, Viện Thị giác Waring, Nam Carolina, thuốc có tác dụng nhanh chóng và có hiệu quả cải thiện thị lực gần và trung bình chỉ với 1 giọt mỗi ngày, đặc biệt hiệu quả đối với những người lão thị nhẹ đến trung bình.

Những lưu ý khi dùng thuốc

(Hình internet)

-Không sử dụng vuity khi bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

-Có thể sẽ xảy ra khó khăn tạm thời trong việc điều chỉnh tiêu điểm giữa các đối tượng ở gần và ở xa.

-Nếu tình trạng mất thị lực đột ngột xảy ra, bạn cần liên hệ ngay với bác sĩ điều trị hoặc trung tâm y tế.

-Nếu đeo kính áp tròng, bạn cần tháo kính ra trước khi sử dụng thuốc nhỏ mắt Vuity và đeo lại kính sau khi sử dụng thuốc 10 phút.

-Không chạm đầu ống nhỏ giọt vào bất kỳ bề mặt nào để tránh nhiễm khuẩn.

-Nếu bạn đang sử dụng nhiều loại thuốc nhỏ mắt cùng lúc, các thuốc này nên được dùng cách nhau ít nhất là 5 phút.

-Các tác dụng phụ thường gặp nhất khi sử dụng thuốc nhỏ mắt Vuity trị lão thị là nhức đầu và đỏ mắt.