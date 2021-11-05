Muốn mua máy đo nhiệt kế thân nhiệt phù hợp, cần nắm vững những tiêu chí dưới đây

Người lớn nếu bị ốm sốt thường sẽ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe nhưng với trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh thì không thể chủ động được. Vì thế, khi bị ốm sốt, thông thường trẻ sẽ rất quấy và khó có thể sử dụng các loại nhiệt kế thuỷ ngân để đo chính xác nhiệt độ của trẻ. Chưa kể nhiệt kế thủy ngân lại rất dễ vỡ, vì vậy tốt nhất bạn nên chọn các loại nhiệt kế điện tử hoặc nhiệt kế hồng ngoại.

Nhiệt kế thủy ngân là loại nhiệt kế có độ chính xác cao, tuy nhiên cần thận trọng trong quá trình đo và bảo quản. Vì thế, nhiệt kế thủy ngân sẽ phù hợp sử dụng ở những phòng khám, bệnh viện hoặc phù hợp với những người có chuyên môn nghiệp vụ.

Còn nếu sử dụng tại nhà, bạn có thể sử dụng nhiệt kế điện tử và hồng ngoại, độ chính xác cũng tương đương mà lại dễ sử dụng và an toàn.

Nhiệt kế đo trán không tiếp xúc Berrcom JXB-178 có độ chính xác cao, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng, từ người già cho tới trẻ em

-Đối tượng người lớn:

Người lớn có khả năng chủ động trong việc chăm sóc cơ thể, vì thế bất kì loại nhiệt kế nào cũng có thể sử dụng cho đối tượng này.

Sai số trên nhiệt kế

Các loại nhiệt kế đều có tỉ lệ sai số nhất định. Về độ chính xác thì nhiệt kế thủy ngân vẫn chính xác và ổn định hơn. Độ chính xác của nhiệt kế điện tử thường sai lệch so với nhiệt kế thủy ngân từ 0,2-0,3 độ C.

Ngoài ra, sai số không chỉ phụ thuộc vào loại nhiệt kế mà còn phụ thuộc vào vị trí đo trên cơ thể và phụ thuộc vào khoảng thời gian đo trong ngày.

Tính năng trên nhiệt kế

Ngoài chức năng chính là đo thân nhiệt, nhiệt kế hiện nay còn có nhiều tính năng khác như đo nhiệt độ môi trường (nước, không khí), có thể cảnh báo sốt, cảnh báo pin yếu khi dùng không, có hỗ trợ lưu kết quả đo,... Bạn nên xác định kĩ nhu cầu sử dụng của bản thân để mua loại nhiệt kế có chức năng phù hợp.

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán không tiếp xúc Reiwa JXB-183 được tích hợp sẵn 3 chế độ đo: thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt.

Giá bán

Giá bán là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quyết định mua nhiệt kế. Giá thành của sản phẩm này rất đa dạng, dao động từ 200.000 -300.000 cho đến 3 - 4 triệu đồng. Tuỳ vào điều kiện và nhu cầu sử dụng của mỗi người để bạn chọn mua loại nhiệt kế phù hợp cho gia đình mình.

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Địa điểm mua uy tín

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