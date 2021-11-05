Tránh 6 loại thực phẩm này khi bị cảm lạnh để giúp sức khỏe nhanh hồi phục

Nhiều thông tin và tư liệu đã đưa, trong khi bị cảm cúm, bạn ăn càng ít trứng càng tốt hoặc tốt nhất là không nên ăn trứng, để giúp cơ thể hồi phục cảm lạnh nhanh hơn.

Lý do là vì khi ăn trứng, lượng calo trong cơ thể tăng lên, nhiệt độ cơ thể sẽ không thể phân bố đều khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Vì vậy, dù có giá trị dinh dưỡng cao nhưng hoàn toàn không tốt cho người đang bị cảm lạnh, nhất là trứng luộc hoặc trứng chiên.

Tưởng là vô lý, nhưng trứng lại không tốt cho người bị cảm lạnh (Hình internet)

Thịt vịt, thịt cừu

Thịt vịt có tính hàn (lạnh), giàu chất đạm, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên đây cũng lại là món ăn không tốt cho những người bị cảm. Bởi lúc này cơ thể người bệnh đang trong trạng thái yếu ớt, chức năng tiêu hóa giảm sút. Trong khi đó thịt vịt có lượng mỡ tự nhiên khá cao, sẽ cản trở việc hấp thụ và dẫn đến không thể tiêu hóa thức ăn. Bên cạnh đó, thịt vịt còn có tính hàn, ăn vào khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Còn với thịt cừu thì có vị ngọt, tính ấm, đại bổ nhưng khi người bị cảm lạnh ăn vào sẽ gây ảnh hưởng đến việc điều trị sốt.

Thực phẩm quá nhiều dầu mỡ

Bạn nên hạn chế ăn các món ăn nhiều dầu mỡ hoặc thực phẩm chiên, nướng khi bị cảm lạnh. Nguyên nhân do đây là những thực phẩm nhiều dầu mỡ gây khó tiêu, ăn vào sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, bệnh tình sẽ càng nặng hơn.

Trà đậm

Các chất có trong trà đậm sẽ khiến não bộ hưng phấn, đồng thời sẽ làm tăng nhịp đập của tim mạch và huyết áp. Tác động này khiến nhiệt độ cơ thể người bệnh tăng cao khiến tình trạng bệnh càng thêm trầm trọng. Ngoài ra, trong trà có một số chất có ảnh hưởng đến sự hòa tan của thuốc, từ đó ảnh hưởng đến sự hấp thu thuốc của cơ thể và làm giảm tác dụng của thuốc.

Nên uống nước lọc ấm trong thời gian cảm lạnh (Hình internet)

Đồ lạnh

Khi bị cảm lạnh tức là cơ thể bạn đang ốm yếu và thiếu sức đề kháng, nếu uống hay ăn những thực phẩm lạnh sẽ khiến cơ thể gặp phải sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây ra những tác động không nhỏ. Bên cạnh đó, đây là những thực phẩm không được đảm bảo tính sát khuẩn tốt, dung nạp vào sẽ làm cho cơ thể dễ bị nhiễm khuẩn, thậm chí bệnh sẽ nặng hơn sau khi sử dụng. Vì vậy, tuyệt đối không nên sử dụng các loại thực phẩm lạnh như kem, nước đá, hoặc thực phẩm để trong tủ lạnh khi bị cảm.

Thực phẩm cay

Thức ăn cay dễ làm tổn thương dương khí, sốc nhiệt, sinh đờm, ảnh hưởng đến sự phục hồi của người bệnh. Vì thế, khi đang mắc bệnh cảm lạnh, bạn tuyệt đối không nên ăn các thực phẩm cay.

Ngoài ra, mọi người cũng nên chú ý kiểm soát lượng muối ăn vào sau khi bị cảm, việc tiêu thụ quá nhiều muối cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị cảm lạnh. Đồng thời, bạn nên uống nhiều nước đun sôi và chú ý nghỉ ngơi, để cơ thể phục hồi nhanh nhất có thể.