Từ xưa đến nay, viêm gan C luôn được biết đến như một kẻ giết người thầm lặng. Bởi căn bệnh này rất dễ lây lan khi tiếp xúc với máu của người bị nhiễm bệnh. Nếu mắc bệnh viêm gan C mãn tính có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như xơ gan hoặc ung thư gan. Hiện nay đã có khá nhiều loại thuốc điều trị viêm gan C nhưng nhìn chung đều có giá khá cao, khiến nhiều bệnh nhân khó khăn trong việc tiếp cận điều trị.

Tuy nhiên, mới đây, cơ quan Quản lý Dược phẩm Quốc gia của Malaysia đã cấp đăng ký có điều kiện cho phương pháp điều trị viêm gan C an toàn, hiệu quả được phát triển bởi quan hệ đối tác giữa Bộ Y tế Malaysia, tổ chức nghiên cứu và phát triển phi lợi nhuận Drugs for Neglected Sáng kiến chống dịch bệnh (DNDi), Công ty dược phẩm Pharco của Ai Cập, Công ty dược phẩm Malaysia Pharmaniaga Berhad và Tổ chức phi chính phủ Médecins Sans Frontières/Bác sĩ không biên giới (MSF).