Ravidasvir là một loại thuốc kháng virus có giá rẻ, có thể giúp hàng triệu bệnh nhân đang mắc bệnh viêm gan C tiết kiệm được chi phí điều trị.

Từ xưa đến nay, viêm gan C luôn được biết đến như một kẻ giết người thầm lặng. Bởi căn bệnh này rất dễ lây lan khi tiếp xúc với máu của người bị nhiễm bệnh. Nếu mắc bệnh viêm gan C mãn tính có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như xơ gan hoặc ung thư gan. Hiện nay đã có khá nhiều loại thuốc điều trị viêm gan C nhưng nhìn chung đều có giá khá cao, khiến nhiều bệnh nhân khó khăn trong việc tiếp cận điều trị. Tuy nhiên, mới đây, cơ quan Quản lý Dược phẩm Quốc gia của Malaysia đã cấp đăng ký có điều kiện cho phương pháp điều trị viêm gan C an toàn, hiệu quả được phát triển bởi quan hệ đối tác giữa Bộ Y tế Malaysia, tổ chức nghiên cứu và phát triển phi lợi nhuận Drugs for Neglected Sáng kiến chống dịch bệnh (DNDi), Công ty dược phẩm Pharco của Ai Cập, Công ty dược phẩm Malaysia Pharmaniaga Berhad và Tổ chức phi chính phủ Médecins Sans Frontières/Bác sĩ không biên giới (MSF).

Sự hợp tác để phát triển thuốc Ravidasvir có chi phí thấp này nhằm giúp giải quyết một trong những thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng trong hơn thập kỷ qua, đó là: Thiếu khả năng tiếp cận với thuốc kháng virus tác dụng trực tiếp (DAA) có giá cả phải chăng, cung cấp một phương pháp điều trị viêm gan C có thể chữa khỏi bệnh chỉ trong vòng ba đến sáu tháng. Được biết, Ravidasvir là một hoạt chất ức chế NS5A thông qua đường uống, được phát hiện và sở hữu bởi Presidio Pharmaceuticals. Thuốc được cấp phép cho nhà sản xuất thuốc Ai Cập Pharco Pharmaceuticals và DNDi để phát triển lâm sàng và thương mại hóa.

Trong một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III trước đó ở Ai Cập do Pharco thực hiện, cho thấy tỷ lệ chữa khỏi bệnh của Ravidasvir lên đến 100% ở những bệnh nhân có kiểu gen 4. Ravidasvir được dung nạp tốt ở bệnh nhân mắc bệnh viêm gan C Jean-Michel Piedagnel, Giám đốc văn phòng khu vực Đông Nam Á của DNDi cho biết, chiến lược đằng sau giá thành thấp của thuốc liên quan đến việc sản xuất tại địa phương, nâng cao nhận thức về căn bệnh này, đồng thời thử nghiệm và điều trị cho nhiều cá nhân. Chi phí điều trị trước đây để điều trị căn bệnh viêm gan C là khoảng 300.000 ringgit, tức là khoảng $ 70,900 USD, tương đương với giá một căn hộ ở Malaysia. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển loại thuốc giá rẻ này, đây sẽ là thuốc kháng virus tác dụng trực tiếp rẻ nhất cho các nước có thu nhập thấp. Trong một thử nghiệm lâm sàng được công bố vào tháng 6 vừa qua, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng thuốc có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan C. Người ta cũng thấy rằng thuốc được dung nạp tốt vào cơ thể và không dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc kéo dài. Trên hết, thuốc có giá cả rất phải chăng, mang lại hy vọng về phương pháp điều trị dễ tiếp cận cho hàng triệu người trên thế giới.

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