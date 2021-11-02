Lưu ý những thao tác sau để sử dụng máy tạo oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0 đúng cách, đạt hiệu suất tối ưu

-Có khả năng tạo ra nguồn oxy tinh khiết từ 93% trở lên, đáp ứng tốt cho nhu cầu thở của bệnh nhân.

-Được tích hợp thêm tính năng xông giúp người dùng tiết kiệm được chi phí điều trị khi có thể chuyển dung dịch sang dạng sương mù để xông hoặc hít, đưa thuốc trực tiếp thuốc tới phế quản, từ đó hỗ trợ hiệu quả các bệnh hen suyễn, dị ứng hoặc các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

-Thiết kế gọn nhẹ dễ di chuyển, không chiếm nhiều diện tích nên rất phù hợp sử dụng tại nhà hoặc các phòng khám bệnh viện.

-Màn hình LCD: hiển thị các thông tin dữ liệu rõ nét, giúp người dùng dễ nhìn thấy và điều chỉnh khi cần.

-Máy hoạt động êm ái nên không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi của người bệnh.

-Sản phẩm có độ bền cao, có thể hoạt động liên tục mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của máy.

Sử dụng máy tạo oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0 như thế nào mới đúng

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-Bắt đầu Bật/Tắt:

Kết nối máy với nguồn điện, nhấn nút On/Off để khởi động thiết bị. Nếu bạn muốn tắt, nhấn nút nguồn On/Off một lần nữa.

-Sản xuất oxy:

Nhấn nút “Oxygen”: Thiết bị sẽ vận chuyển oxy từ chai ẩm bên trái đi kèm với lưu lượng từ 0-10 lít, do đó người dùng có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu của mình.

Nhấn nút “Exchange”: Thiết bị sẽ phân phối oxy từ cả hai chai tạo độ ẩm, lưu lượng kế bên trái và phải đều có thể điều chỉnh từ 0-5L.

-Nút điều chỉnh thời gian “Timer”:

Bạn dùng nút này để cài đặt khoảng thời gian bạn muốn trị liệu oxy. Mặc định, máy sẽ cung cấp oxy liên tục, với mỗi lần nhấn nút sẽ tăng thêm 10 phút.

-Đèn cảnh báo:

Máy được trang bị tất cả 4 đèn, nếu bạn bật bộ tập trung, đèn LED xanh lục bên phải sẽ sáng nhất. Nếu độ tinh khiết oxy giảm xuống dưới 82%, đèn LED thứ hai từ bên trái sẽ chuyển sang màu vàng và có âm báo. Nếu áp suất không thành công, đèn LED đầu tiên từ bên trái sẽ chuyển sang màu vàng và có âm báo. Nếu bị mất điện, đèn LED thứ ba từ bên trái sẽ chuyển sang màu đỏ và có âm báo.

-Cổng thoát oxy:

Được tích hợp với một chai tạo độ ẩm, người bệnh có thể dùng với một ống thông mũi khi sử dụng.

-Lưu lượng kế:

Nằm ở bên cạnh cả hai bình tạo ẩm. Với lưu lượng kế bên trái bạn có thể điều chỉnh từ 0 đến 10L và bên phải từ 0 đến 5L.

Các bước cho quá trình xông khí dung

https://sieuthiyte.com.vn/data/images/Icon/OZ-10-03TM0/manhinhhienthi.png

Kết nối phích cắm máy tạo oxy với nguồn điện.

Bật công tắc khởi động máy tạo oxy.

Bạn gắn một đầu ống phun vào vòi phun, đầu kia gắn vào bình phun.

Bạn cho thuốc vào cốc và nối cốc vào bộ chuyển đổi.

Bạn kết nối đầu kia của bộ chuyển đổi vào mặt nạ và đeo mặt nạ vào.

Sau đó, bạn ấn nút “phun sương”, quá trình xông khí dung diễn ra sau 6 giây sau khi chế độ được kích hoạt.

Ấn tiếp nút “phun sương” lần nữa để kết thúc quá trình xông khí dung và ấn nút nguồn tắt máy.

Cuối cùng, bạn tháo ống phun, cốc và mặt nạ, vệ sinh sạch sẽ cho lần sử dụng sau.

Hướng dẫn vệ sinh, bảo quản máy

Thay thế ống thông mũi:

Bạn nên thay ống thông mũi theo thời gian nhất định và lưu ý: Chỉ nên sử dụng ống thông mũi tương thích với máy để đảm bảo việc cung cấp oxy đầy đủ.

Vệ sinh máy:

Làm sạch vỏ bên ngoài bằng một miếng vải đã được vắt sạch

Để tránh bị điện giật và cháy nổ, trước khi vệ sinh bạn nên ngắt kết nối dây điện khỏi ổ cắm điện.

Lưu ý: Không sử dụng các chất làm sạch khác với những chất được nêu trong hướng dẫn sử dụng.

Thay thế bộ lọc:

Nên được thay thế theo lời nhắc hiển thị trên màn hình. Tuy nhiên bạn hãy để ý đến trạng thái của bộ lọc, tùy theo điều kiện sử dụng, bạn có thể thay bộ lọc thay sớm hơn dự định.

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