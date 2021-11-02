Nóng: Tìm ra liệu pháp mới điều trị chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng ở trẻ em

Tin tức thị trường 02/11/2021 09:36

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt một loại thuốc có tên gọi Skytrofa để điều trị cho bệnh nhi mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng. Thuốc được khuyến cáo dùng với liều lượng 1 lần/tuần.

 

Thuốc Skytrofa (lonapegsomatropin-tcgd) được biết đến với công dụng dùng để điều trị cho trẻ có độ tuổi từ một tuổi trở lên, với cân nặng ít nhất 11,5 kg và đang bị suy tăng trưởng do cơ thể không tiết đủ hormone tăng trưởng (GH).

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Thuốc được dùng dưới dạng tiêm 1 tuần/lần. Đây là sản phẩm đầu tiên được Cục FDA chấp thuận cung cấp somatropin (loại hormone tăng trưởng) bằng cách giải phóng liên tục trong một tuần.

Với sự phê duyệt của FDA đã giúp cho hàng triệu trẻ em đang bị thiếu hụt hormone tăng trưởng (GHD) và gia đình của họ được tiếp cận với một phát minh y khoa tiên tiến, giảm bớt gánh nặng điều trị và có thể dùng để thay thế các liệu pháp somatropin hàng ngày, vốn là tiêu chuẩn chăm sóc trong hơn 30 năm qua.

Thiếu hormone tăng trưởng là một căn bệnh nguy hiểm khiến trẻ có một vóc thấp bé so với độ tuổi, kèm theo đó là nhiều biến chứng chuyển hóa nguy hiểm. Trong GHD, tuyến yên nếu không sản xuất đủ hormone tăng trưởng, không chỉ khiến trẻ không thể tăng trưởng chiều cao mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển nội tiết tổng thể của trẻ.

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Hinh minh họa

Tuy nhiên, để dùng thuốc skytrofa an toàn, ba mẹ cần lưu ý những thông tin quan trọng sau:

-Không dùng thuốc skytrofa cho các trẻ em quá mẫn cảm với somatropin hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc. Các phản ứng quá mẫn toàn thân nghiêm trọng, bao gồm phản ứng phản vệ và phù mạch đã được báo cáo khi sử dụng các sản phẩm somatropin. 

-Không dùng thuốc skytrofa nếu trẻ có các căn bệnh ác tính.

-Không dùng thuốc skytrofa cho trẻ mắc bệnh võng mạc tiểu đường tăng sinh hoạt động hoặc không tăng sinh nặng.

-Không dùng thuốc skytrofa cho trẻ mắc hội chứng Prader-Willi béo phì nặng, trẻ có tiền sử tắc nghẽn đường hô hấp trên, trẻ có ngưng thở khi ngủ hoặc trẻ bị suy hô hấp nghiêm trọng…

Các phản ứng có hại thường gặp nhất ở trẻ em đó là: Nhiễm trùng, sốt, ho, buồn nôn và nôn, xuất huyết, tiêu chảy, đau bụng, đau khớp và viêm khớp…

Ngoài ra, thuốc Skytrofa có thể tương tác với những loại thuốc sau:

-Glucocorticoid: Skytrofa sẽ làm giảm nồng độ cortisol trong huyết thanh, do đó có thể yêu cầu tăng liều glucocorticoid.

-Estrogen đường uống: Estrogen đường uống có thể làm giảm phản ứng của thuốc skytrofa. Do đó, bác sĩ có thể kê liều skytrofa cao hơn.

-Insulin và/hoặc các triệu chứng hạ đường huyết khác: Sử dụng thuốc Skytrofa có thể làm giảm độ nhạy của insulin. Vì thế nếu trẻ em mắc bệnh đái tháo đường sẽ có thể phải điều chỉnh insulin hoặc thuốc hạ đường huyết khi dùng thuốc Skytrofa. 

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Từ khóa:   hormone tăng trưởng thiếu hụt hormone Skytrofa

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