Lưu ý khi sử dụng thuốc Seglentis-Liệu pháp mới điều trị cơn đau cấp tính

Tin tức thị trường 30/10/2021 20:57

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa phê duyệt Seglentis là thuốc giảm đau và để điều trị cơn đau cấp tính ở người lớn.

Seglentis là một loại thuốc giảm đau mạnh

Đau cấp tính thường xuất hiện rất đột ngột và là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đã bị tổn thương. Trong nhiều trường hợp cần phải dùng thuốc giảm đau để ứng phó với cơn đau này.

Lưu ý khi sử dụng thuốc Seglentis-Liệu pháp mới điều trị cơn đau cấp tính - Ảnh 1

Bằng sự kết hợp của thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) là celecoxib và tramadon (một thuốc giảm đau opioid) tăng cường hiệu quả giảm đau ở người bệnh sử dụng. Đây là loại thuốc kê đơn có tác dụng giảm đau mạnh để kiểm soát cơn đau cấp tính ở người lớn, trong trường hợp các thuốc giảm đau thông thường (không opioid) không thể kiểm soát được.

Việc phê chuẩn loại thuốc này của FDA cung cấp thêm một lựa chọn giảm đau cho người bệnh. Tuy nhiên, đây là thuốc giảm đau không dễ sử dụng vì người bệnh dễ có nguy cơ lạm dụng và phụ thuộc thuốc.

Và nếu xảy ra tình trạng lạm dụng hoặc/và dùng quá liều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề hô hấp hoặc đe dọa tính mạng, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các tác dụng phụ có thể gặp khi uống thuốc seglentis: 

Bị táo bón, buồn nôn, nôn, buồn ngủ, mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, tăng huyết áp và làm cho tình trạng tăng huyết áp bị nặng hơn, suy tim, các vấn đề về gan bao gồm suy gan, các vấn đề về thận bao gồm suy thận, thiếu máu, gặp các tình trạng phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng, gặp các tác dụng phụ khác của celecoxib bao gồm: Đau dạ dày, táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, ợ chua và chóng mặt.

Những lưu ý khi dùng thuốc Seglentis

-Không được dùng seglentis cho trẻ em dưới 12 tuổi.

-Không được dùng seglentis cho trẻ em dưới 18 tuổi sau khi phẫu thuật cắt bỏ amidan và/hoặc adenoids (viêm VA).

-Tránh dùng thuốc seglentis cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi có các vấn đề về hô hấp như tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ, béo phì hoặc các vấn đề về phổi.

-Không dùng seglentis nếu bạn có các loại bệnh lý: Hen suyễn nặng, khó thở hoặc các vấn đề về phổi khác; Tắc ruột hoặc chít hẹp dạ dày hoặc ruột; Có tiền sử bị dị ứng với tramadol, opioid, celecoxib, sulfonamides, hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc; Lên cơn hen suyễn, nổi mề đay hoặc phản ứng dị ứng khác với aspirin.

-Đã dùng thuốc ức chế Monoamine Oxidase, MAOI (thuốc dùng cho bệnh trầm cảm) trong vòng 14 ngày gần nhất hoặc hiện đang dùng thuốc.

-Không dùng thuốc seglentis ngay trước hoặc sau khi phẫu thuật bắc cầu vành.

-Không dùng cho những phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú vì sẽ gây hại cho thai nhi và gây hại cho trẻ. 

Những lưu ý đối với người bệnh khi sử dụng thuốc Seglentis 

-Tuân thủ liều lượng thuốc đã được bác sĩ chỉ định. Chỉ sử dụng seglentis với liều lượng thấp nhất có thể trong thời gian ngắn nhất cần thiết.

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-Trong khi dùng seglentis: Không được lái xe hoặc vận hành máy móc vì thuốc seglentis có thể khiến bạn buồn ngủ, chóng mặt hoặc gây ra tình trạng choáng váng; Không được uống rượu hoặc sử dụng các loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn có chứa cồn vì có thể gây tử vong.

-Phải được cấp cứu khẩn cấp nếu trong khi dùng thuốc bệnh nhân có các triệu chứng: Khó thở, hụt hơi, tim đập nhanh, đau ngực, sưng mặt, lưỡi hoặc cổ họng, buồn ngủ tột độ, choáng váng khi thay đổi tư thế, cảm thấy ngất xỉu, kích động, sốt cao, đi lại khó khăn, cứng cơ, lú lẫn…

 

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