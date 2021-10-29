Máy đo nồng độ oxy trong máu là thiết bị y tế gia đình được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần đây.

Máy đo nồng độ oxy trong máu là một thiết bị y tế giúp chăm sóc sức khỏe chủ động, là thiết bị đo sự bão hòa oxy (viết tắt là SpO2) trong mạch máu và nhịp tim, máy đo nồng độ oxy trong máu giúp người dùng kịp thời phát hiện các triệu chứng bất thường của cơ thể và từ đó đưa ra cách xử lý nhanh chóng để bảo vệ sức khỏe.

Công dụng của máy đo nồng độ oxy trong máu

Cơ thể con người có 5 dấu hiệu sinh tồn cơ bản, đó chính là: nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. Khi bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, tình trạng oxy trong máu sẽ xuống thấp đến mức nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến biến chứng nặng hoặc tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, máy đo nồng độ oxy trong máu là một thiết bị y tế hữu dụng giúp người sử dụng chủ động và kịp thời nhận ra các triệu chứng bất thường của cơ thể. Không chỉ dành cho việc kiểm tra các nguy cơ nhiễm virus Covid-19. máy đo nồng độ oxy trong máu còn được sử dụng để theo dõi các bệnh về hô hấp như hen suyễn, viêm phổi, khó thở hoặc thậm chí là các bệnh về tim mạch. Những người có sức khỏe tốt sẽ có nồng độ oxy trong máu nằm ở khoảng từ 95-100%. Và nếu màn hình hiển thị thông số dưới 90%, bạn cần đi đến các cơ sở y tế để chẩn đoán và xử lý kịp thời.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy đo nồng độ oxy trong máu

Máy đo nồng độ oxy trong máu có cấu tạo giống chiếc kẹp nhỏ và gồm 2 bộ phận cơ bản: màn hình hiển thị chỉ số và đầu dò đo mạch.

Cấu tạo của máy đo SpO2 cầm tay

Nguyên lý hoạt động của máy, đầu tiên, bạn đặt đầu ngón tay vào giữa hai khe và màn hình sẽ hiển thị chỉ số nồng độ oxy trong máu sau chỉ vài giây.

Sở dĩ máy có thể đo chính xác và nhanh chóng nồng độ oxy trong máu bạn chỉ qua đầu ngón tay là nhờ vào công nghệ quang điện. Khi bạn đặt một đầu ngón tay vào bộ phận thăm dò, phần nhựa bên trên (tiếp xúc với móng tay) sẽ tạo ra ánh sáng phát quang và phần nhựa bên dưới (tiếp xúc với da tay) là bộ phận dò ảnh, chúng kết hợp tạo thành bộ phận đầu dò.

Khi máy đo nồng độ oxy trong máu hoạt động, chúng sẽ tạo ra xung điện từ gồm 2 chùm tia có bước sóng khác nhau xuất phát từ phần nhựa trên móng tay qua ngón tay xuống bộ phận dò ảnh. Đặc biệt, 2 chùm tia này hội tụ tại điểm kẹp ở đầu ngón tay.

Cuối cùng, bộ phận thăm dò sẽ tiếp nhận tín hiệu và hình ảnh từ bộ phận dò ảnh và được xử lý qua mạch điện và bộ vi xử lý để cho ra kết quả hiển thị trên màn hình.

Các loại máy đo SpO2 hiện nay

Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay: Loại máy này có thiết kế nhỏ, gọn, nhẹ, dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Máy đo nồng độ oxy trong máu để bàn: Có kích thước khá lớn và chỉ được dùng tại các phòng khám, bệnh viện chuyên môn.

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed là loại máy đo cầm tay được sử dụng rộng rãi để theo dõi độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) và nhịp tim. Thiết bị rất tiện lợi, không xâm lấn cơ thể và thích hợp cho mọi đối tượng sử dụng, từ bệnh nhân trưởng thành cho tới bệnh nhi.

Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed rất phù hợp sử dụng tại nhà để chủ động theo dõi sức khỏe.

Máy có kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo bên mình để sử dụng mọi lúc mọi nơi. Ai cũng có thể sử dụng máy này với thiết kế cực đơn giản chỉ với một nút bấm. Máy còn được thiết kế thông minh với tính năng tự động chuyển sang chế độ chờ trong vòng 8 giây sau khi không có tín hiệu. Được trang bị màn hình hiển thị rộng và đèn LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi các chỉ số trên máy.

Mỗi gia đình hiện đại, nhất là với những gia đình có người già và trẻ con nên trang bị một chiếc máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed để tiện cho việc theo dõi sức khỏe. Sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại Siêu Thị Y Tế.

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